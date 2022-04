Azure-Instanzen gibt es in mehr als 80 Varianten verteilt auf elf Serien. Wir erklären, welche Serie sich für welchen Anwendungsfall eignet und wann sich Spezialinstanzen lohnen. Weiterlesen

KI in Unified Communications kann die Zusammenarbeit und Produktivität von Mitarbeitern verbessern, indem sie Ablenkungen reduziert, Meetings verbessert und die Effizienz erhöht. Weiterlesen

Encapsulation fügt einem Paket auf dem Weg zu seinem Ziel Informationen hinzu. Decapsulation kehrt den Prozess wieder um, so dass ein Zielgerät die Originaldaten lesen kann. Weiterlesen

Daten werden häufig nur in Teilen analysiert. Dabei bietet Datenanalyse für Unternehmen einige Vorteile. In diesem Artikel werden die Grundlagen der Datenanalyse beschrieben. Weiterlesen

Die Anwendungsfälle für KI nehmen zu, doch trotz der Vorteile steht der große Durchbruch noch aus. Drei Analysten erläutern, wie es um KI in Unternehmensnetzwerken steht. Weiterlesen

E-Mails gibt es seit Jahrzehnten, aber ihre Rolle in der Unternehmenskommunikation wird sich mit der steigenden Verbreitung und Offenheit von Collaboration-Anwendungen ändern. Weiterlesen

Die UCaaS- und CCaaS-Märkte konvergieren, da sowohl Anbieter als auch Endbenutzerorganisationen Cloud-basierte Kontaktzentren in Kommunikationsplattformen integrieren. Weiterlesen

Data Processing Units sind spezialisierte Prozessoren, die Big-Data-Anwendungen unterstützen sollen. Erfahren Sie in diesem Artikel, was DPUs können und wann sie sich lohnen. Weiterlesen

Nasuni stellt viele Cloud File Storage Services bereit, darunter Backup und Rapid Ransomware. Ein Überblick, was die Lösung leistet und wie sie traditionelle Produkte ablösen will. Weiterlesen

IT-Servicemanagement ist zentral für IT-Unternehmen. In der Folge schießt der Markt an Beratern und Zertifikaten ins Kraut. Wir erklären, welche Frameworks, die Sie kennen sollten. Weiterlesen

Technologien wie verteilte Datenbanken bieten einige Vorteile der Blockchain in Bezug auf Datenintegrität und Zuverlässigkeit mit weniger Leistungsproblemen. Weiterlesen

5G ermöglicht die Verarbeitung von Daten in Echtzeit und liefert niedrige Latenzzeiten. Daher bieten sich Firmen viele Optionen für neue Geschäftsmodelle und IoT-Anwendungen. Weiterlesen

High Availability ist eine wichtige Voraussetzung für einen reibungslosen Betrieb und hohe Kundenzufriedenheit. Wir erklären, wie Sie Hochverfügbarkeit in der Cloud gewährleisten. Weiterlesen

Tintri bietet Flash-Speicher an, der vollständig auf NVMe-Technologie basiert und Workloads gezielt adressieren kann. Zudem wirbt der Hersteller mit automatisiertem Management. Weiterlesen

Künstliche Intelligenz findet nicht nur in Anwendungen, sondern nun auch in Komponenten wie SSDs ihren Platz. Erfahren Sie, wie das die Data Protection stärken und erweitern kann. Weiterlesen

Durch die Verlagerung von Computing und Storage näher an den Ort, wo die Daten erfasst werden, bietet Edge Computing viele Vorteile, wie höhere Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Weiterlesen

Die Technologie des digitalen Zwillings ist ein Topthema bei IoT-Systemen, aber auch IT-Teams können in digitale Zwillinge investieren, um die Netzwerktransparenz zu verbessern. Weiterlesen

Microsoft Graph bietet mehrere Vorteile für Administratoren, wenn sie Arbeiten an Microsoft 365 und Azure AD durchführen. Sie müssen dabei jedoch einige Besonderheiten beachten. Weiterlesen

Es empfiehlt sich, Netzwerkdesigns zu automatisieren und zu standardisieren. So können Sie Konfigurationen verbessern, Abläufe vereinfachen und Änderungen leichter implementieren. Weiterlesen

Das SAP SuccessFactors Center of Capabilities unterstützt Personalverantwortliche dabei, die Fähigkeiten und Qualifikationen von Mitarbeitern zu evaluieren. Weiterlesen

Die Haupttrends bei der Netzwerkhardware zeigen das Interesse der Unternehmen an anbieterneutralen Optionen und offenen Modellen. Legacy-Designs könnten dem aber im Wege stehen. Weiterlesen

Um Datenintegrität und Datenqualität zu gewährleisten, müssen Unternehmen ihre Prozesse anpassen und in die Datenkompetenz der Mitarbeiter investieren. Weiterlesen

IoT-Konnektivitätsprobleme wie Skalierbarkeit und Kompatibilität erschweren die Bereitstellung, so dass IT-Administratoren die erforderliche Infrastruktur genau planen müssen. Weiterlesen

Die Anbieter propagieren das Kubernetes als ein „Muss“ im Produktivbetrieb der IT-Umgebungen. Immer mehr Anwender nutzen es. Doch wer denkt an Kubernetes-Backups? Weiterlesen

Im zweiten Teil unserer Serie zum Thema DNA-Speicher beleuchten wir das Speichermedium und seine Eigenschaften und erklären, wie die Daten in DNA umgewandelt werden können. Weiterlesen

Was sind Pods? Was sind Knoten? Was ist der Unterschied zwischen Namensräumen und Volumes? Wir geben einen Überblick über wichtige Kubernetes-Begriffe, die Sie im Alltag brauchen. Weiterlesen