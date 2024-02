Die wichtigsten Standards und Protokolle für Videokonferenzen

Videokonferenzen beruhen auf einer Reihe von Standards und Protokollen für die Videokapselung und Sitzungsverwaltung. Die Verkapselungsstandards legen zum Beispiel fest, wie Video und Audio erfasst, in ein digitales Format umgewandelt, zwischen den Endpunkten übertragen und decodiert werden.

Videokonferenzstandards für die Signalisierung steuern den Aufbau, den Abbau und die Verwaltung von Sitzungen. Das Session Initiation Protocol (SIP) wird für die Verwaltung von Videositzungen weitgehend unterstützt, obwohl einige ältere Systeme auf das H.323-Protokoll zurückgreifen, das der Entwicklung von SIP vorausging. Darüber hinaus verwenden einige Anbieter proprietäre Ansätze, um zusätzliche Funktionen in ihre Videokonferenzanwendungen zu integrieren.

Verkapselungsprotokolle digitalisieren Audio und Video für die Übertragung über Datennetzwerke. Für Audio hat sich der quelloffene, lizenzgebührenfreie Opus-Codec als der am weitesten verbreitete Verkapselungsansatz durchgesetzt. Zu den anderen beliebten Audiocodecs gehören SILK (ursprünglich von Skype entwickelt) sowie VoIP-Kapselungsstandards wie G.711/G.722/G.729 der International Telecommunication Union (ITU) für Sprache, die entweder unkomprimierte oder komprimierte Audioaufnahmen ermöglichen.

Zu den beliebten Codecs für Video zählt ITU H.264, von dem es mehrere Varianten gibt, sowie der Open-Source-Codec Advanced Video Coding. Weitere Optionen für die Videokapselung sind das lizenzfreie Open Source VP9 von Google und frühere Versionen. H.264 wird von vielen Videokonferenzanbietern unterstützt, während VP9 in Webbrowsern wie Google Chrome und Mozilla Firefox zum Einsatz kommt.

Web Real-Time Communications (WebRTC) ist eine weitere, weithin unterstützte Technologie, die Sprach- und Videokonferenzen ohne Plug-ins über den Webbrowser ermöglicht.

Zu bemerken ist, dass die Anbieter oft Open-Source-Codecs verwenden, um den kleinsten gemeinsamen Nenner für die Interoperabilität zu bilden. Sie können dann auf ihre Weise weitere Funktionen hinzufügen, zum Beispiel eine bessere Unterstützung für verlustbehaftete Netzwerke oder integrierte Funktionen wie Chat und Whiteboards.

Was gibt es Neues bei den Standards für Videokonferenzen?

Zu den neueren Videokapselungsstandards gehören H.265 und AOMedia Video 1 (AV1) von der Alliance for Open Media. Diese Codecs enthalten von Haus aus eine skalierbare Videocodierung, eine Technologie, die die visuellen Auswirkungen von Bildverlusten bei der Übertragung minimiert. Ziel ist es, weniger Bandbreite für hochauflösende Videos zu verwenden und eine bessere Videoqualität sowie eine bessere Unterstützung für Videos in verlustbehafteten Netzwerken zu bieten. Ende 2023 kündigte Cisco einen neuen KI-basierten Codec für Webex an, der High-Definition-Audio und -Video in extrem verlustbehafteten oder bandbreitenschwachen Netzwerken unterstützt.

Lizenzierungs- und Wettbewerbserwägungen führen zu Abweichungen bei der Unterstützung von Videocodecs. Für die Verwendung von H.264 und H.265 müssen Anbieter von Videokonferenzen möglicherweise Lizenzgebühren entrichten. VP8 und VP9 sind lizenzgebührenfrei, aber einige Wettbewerber zögern, diese Codecs zu übernehmen. Sie werden von Google kontrolliert werden und unterstützen keine Hardware-Optimierung in mobilen Apple-Geräten. Anbieter sind möglicherweise nicht bereit, andere lizenzfreie Codecs wie AV1 zu verwenden, da ihnen die Kontrolle und die Möglichkeit zur Differenzierung fehlen.

Gleichzeitig stellen unterschiedliche Kapselungsansätze ein Hindernis für Käufer dar, die verschiedene Produkte von unterschiedlichen Anbietern integrieren oder die Vorteile von WebRTC nutzen möchten. Die Anbieter sehen weiterhin einen Wettbewerbsvorteil darin, einen über den Standard hinausgehenden Service anzubieten, während sie die grundlegende Interoperabilität der Endpunkte für klar definierte Videokonferenzstandards unterstützen.

Die Integration von Systemen, die unterschiedliche Videocodecs verwenden, erfordert den Einsatz einer Multipoint-Steuerungseinheit vor Ort, einer Bridging-Softwareplattform wie Pexip oder eines Gateways von einem Anbieter von Videokonferenzsoftware, der auf offenen Standards basierende Endpunkte unterstützt. Jeder dieser Dienste bietet in der Regel eine Transcodierung zwischen Codecs, was jedoch mit zusätzlichen Kosten und Komplexität verbunden ist.