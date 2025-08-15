Die Verwaltung von Microsoft 365 optimieren

Die Verwaltung von Microsoft 365 umfasst weit mehr als nur die Anpassung der Benutzereinstellungen.

Als Administrator haben Sie detaillierte Kontrolle darüber, was ein Benutzer in den einzelnen Microsoft-365-Diensten sowie im Bereich Sicherheit und Compliance der Plattform tun kann und was nicht. Um das Potenzial von Microsoft 365 voll auszuschöpfen, helfen Ihnen die folgenden Hinweise, wichtige Bereiche in Bezug auf Compliance, E-Mail-Vorgänge, Konfiguration in den gängigsten Microsoft-365-Diensten und Lizenzierung besser zu verstehen.

Warum eine hybride Anordnung die Verwaltung von Microsoft 365 komplex macht Die Verwaltung von Microsoft 365 wird durch die Interaktion zwischen lokalem Active Directory (AD) und Microsoft Entra ID, ehemals Azure Active Directory, kompliziert. Änderungen in einer Umgebung können sich auf die andere auswirken, wodurch Aufgaben wie die Zuweisung von Lizenzen und das Zurücksetzen von Kennwörtern komplexer werden. Als Administrator müssen Sie die verschiedenen Optionen und möglichen Auswirkungen kennen, wenn Sie Änderungen an lokalen und Cloud-Domänen vornehmen. Die meisten Benutzer in einem Unternehmen befinden sich in der lokalen AD und müssen die zugehörigen Attribute mit Microsoft Entra ID synchronisieren, um sich mit einem einzigen Satz von Anmeldeinformationen anzumelden. Nach der Synchronisierung wird die Verwaltung eines Benutzers aufgrund eines primären Kontos in der lokalen AD und einer Cloud-Version in Microsoft Entra ID komplizierter. Beispielsweise weisen Sie Lizenzen in der Cloud zu, nicht lokal. Sie können auch an beiden Standorten Kennwortzurücksetzungen durchführen, was jedoch zu Sperrungen und anderen Problemen führen kann. Erschwerend kommt hinzu, dass Microsoft mehrere Verwaltungsmethoden bereitstellt, die Sie verstehen müssen, um effizienter arbeiten und Probleme mit Konten sowohl lokal als auch in der Cloud vermeiden zu können.

So verwalten Sie Lizenzen in Microsoft 365 Das Hinzufügen, Ändern, Entfernen und Überwachen der Lizenznutzung sind Kernaufgaben des Microsoft-365-Administrators. Sie müssen Lizenzen mit einer der folgenden Technologien einem bestimmten Benutzer oder bestimmten Benutzern in Microsoft Entra ID zuweisen: Microsoft 365 Admin Center, Microsoft Entra Admin Center, Entra-ID-Portal in Azure, PowerShell, Microsoft 365/Azure-Befehlszeilenschnittstelle oder Microsoft Graph. Die Wahl des richtigen Ansatzes ist entscheidend, da Benutzer nur mit den entsprechenden Lizenzen auf Funktionen und Dienste zugreifen können. Jede Option bietet entweder direkte oder vererbte Zuweisungen, die für Benutzer in Gruppen verwendet werden. Die Standardfunktion erfordert die direkte Zuweisung von Lizenzen an Benutzer, während Organisationen mit Entra-ID-Premium-Lizenzen Gruppenlizenzzuweisungen verwenden können. Abbildung 1: Durch die Zuweisung von Benutzern zu einer Gruppe können Administratoren die Lizenzierung auf der Microsoft-365-Plattform automatisieren. Die Wahl der richtigen Microsoft-365-Verwaltungsmethode hängt von den Anforderungen Ihrer Organisation ab. Wenn Sie Lizenzen manuell an Benutzer zuweisen, können Sie beide Ansätze verwenden. Wenn Sie Lizenzen zuweisen möchten, während Benutzer von der lokalen AD in die Cloud synchronisiert werden, können Sie die erforderliche Lizenz für die Premiumfunktionen erwerben und Gruppenzuweisungen verwenden. Bei der gruppenbasierten Lizenzierung werden durch das Hinzufügen eines Benutzers zu einer Gruppe automatisch die entsprechenden Lizenzen zugewiesen, die dieser Gruppe zugeordnet sind. Umgekehrt werden durch das Entfernen eines Benutzers aus der Gruppe auch die entsprechenden Lizenzen für den Benutzer entfernt, sofern er nicht Teil einer anderen Gruppe mit derselben Lizenz ist. In Microsoft 365 sind dynamische Gruppen eine Entra-ID-Funktion, die eine automatische Mitgliedschaftsverwaltung basierend auf Benutzerattributen ermöglicht, was für die Lizenzverwaltung hilfreich sein kann. Wenn Sie eine dynamische Gruppe erstellen, definieren Sie Regeln basierend auf Benutzereigenschaften wie Abteilung, Standort und Berufsbezeichnung. Entra ID fügt Benutzer basierend auf diesen Regeln automatisch zur Gruppe hinzu oder entfernt sie daraus. Wenn Sie beispielsweise eine Regel erstellen, dass alle Benutzer in der Vertriebsabteilung Mitglieder einer bestimmten Gruppe sein müssen, wird jeder neue Benutzer, der dieser Abteilung hinzugefügt wird, automatisch dieser Gruppe hinzugefügt. Diese Funktion hilft großen Unternehmen bei der automatisierten Lizenzverwaltung. Anstatt Lizenzen manuell jedem Benutzer zuzuweisen oder komplexe Skripte zur Automatisierung des Prozesses zu schreiben, können Sie Lizenzen mithilfe der dynamischen Gruppenmitgliedschaft von Entra ID in großem Umfang verwalten. Seit 2025 stehen zudem Lizenzierungsrichtlinien zur Verfügung, mit denen Lizenzen direkt basierend auf Benutzerattributen (wie Rolle oder Abteilung) zugewiesen werden können, unabhängig von Gruppen. Diese Funktion erweitert die Optionen zur Automatisierung.

So verwalten Sie anwendungsspezifische Einstellungen in Microsoft 365 Nahezu alle Microsoft-365-Anwendungen sind integriert und basieren auf Kernkomponenten und -funktionen. Beispielsweise sind viele der Dienste in OneDrive for Business und SharePoint Online integriert, um die Benutzerakzeptanz und -verwaltung zu vereinfachen. Allerdings wirken sich nicht alle Konfigurationseinstellungen auf alle Anwendungen aus. So hat beispielsweise das Ändern der SharePoint-Online-Freigabefunktionen keine Auswirkungen auf Microsoft Exchange oder andere Dienste. Das Ändern der Konfiguration für zulässige Domänen kann jedoch Auswirkungen auf beide haben. Fast alle Konfigurationseinstellungen für Anwendungen wie SharePoint Online, Exchange Online und sogar Microsoft Teams befinden sich nicht in Microsoft Entra ID. Die meisten Dienste verfügen über ein eigenes Verwaltungsportal oder einen eigenen Bereich im Hauptadministrationscenter von Microsoft 365 oder in den entsprechenden Anwendungsportalen. Im Folgenden finden Sie einige gängige Benutzereinstellungen in den beliebtesten Microsoft-365-Diensten, die Sie im Admin-Portal anpassen können. Exchange Online Postfachberechtigungen: Diese legen Berechtigungen fest, die den Zugriff auf das Postfach eines Benutzers und die Aktionen, die dieser ausführen kann, regeln.

So arbeiten Sie mit der Exchange-Online-Postfachverwaltung Sie verwalten Exchange-Online-Postfächer über das Microsoft-365-Verwaltungsportal. Eine der wichtigsten Aufgaben in diesem Bereich ist das Erstellen von freigegebenen Postfächern, mit denen mehrere Benutzer E-Mails über eine gemeinsame Adresse senden und empfangen können. Diese Funktion ist besonders für die Kommunikation innerhalb von Abteilungen von Vorteil, da mehrere Teammitglieder Zugriff auf dieselben E-Mail-Konversationen erhalten, beispielsweise ein Kundendienstpostfach, auf das alle Support-Teammitglieder zugreifen können, um Kundenanfragen effizient zu bearbeiten. Das Zuweisen von Postfachberechtigungen ist eine weitere wichtige Aufgabe im Microsoft-365-Verwaltungsportal. Dabei wird festgelegt, wer Zugriff auf ein bestimmtes Postfach hat und über welche Zugriffsrechte diese Personen verfügen. Sie können je nach den Anforderungen Ihrer Organisation und den spezifischen Rollen Ihrer Mitglieder Vollzugriff, Berechtigungen zum Senden als oder im Namen eines anderen Benutzers zuweisen. Mit Vollzugriff kann ein Benutzer die Mailbox öffnen und auf alle Inhalte zugreifen. Mit den Rechten zum Senden als Delegierter kann ein Benutzer eine E-Mail senden, die so aussieht, als stamme sie aus der freigegebenen Mailbox. Mit den Rechten zum Senden im Namen eines anderen Delegierten kann der Benutzer E-Mails im Namen der freigegebenen Mailbox senden, aber die Empfänger sehen, dass ein Benutzer sie im Namen eines anderen gesendet hat. Die E-Mail-Weiterleitung ist eine weitere wichtige Funktion in Exchange Online, mit der E-Mails automatisch von einem Postfach an ein anderes weitergeleitet werden können. Diese Funktion ist nützlich, um Nachrichten an Mitarbeiter weiterzuleiten, die das Unternehmen verlassen haben oder längere Zeit abwesend sind, damit das Team alle wichtigen Mitteilungen erhält. Administratoren richten das System so ein, dass alle eingehenden E-Mails von der Adresse des abwesenden Mitarbeiters an den Posteingang eines anderen aktiven Teammitglieds weitergeleitet werden.