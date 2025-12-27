Die Cyberangriffe der KW52/2025 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

18.12.2025, Eastern Townships School Commission, (Kanada). Die Eastern Townships School Commission hat einen Computerangriff auf ihre Server festgestellt, ihre Datenbanken scheinen jedoch nicht betroffen zu sein. Die Geräte, von denen der Angriff ausging wurden identifiziert und vom Netz genommen. Die IT-Dienste werden am nächsten Tag nicht verfügbar sein und es könnte mehrere Tage dauern, bis der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Quelle

21.12.2025, Supreme Electronics Co., Ltd., (Taiwan). Das Unternehmen war von einem Cyberrangriff betroffen, es wurden jedoch keine Datenlecks festgestellt und der Vorfall hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf den Betrieb. Das Unternehmen hat Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um das Risiko zu mindern, und wird die Situation weiter beobachten. Die Informationssysteme des Unternehmens wurden von externen Hackern ins Visier genommen. Quelle

22.12.2025, Fiorucci, (Italien). Das Unternehmen Fiorucci wurde von einem Cyberangriff betroffen, der einen erheblichen Teil seiner Systeme blockierte und so die Auslieferung und die Annahme neuer Bestellungen während der Weihnachtszeit verhinderte. Interne und externe technische Teams arbeiten daran, die volle Funktionalität der Systeme wiederherzustellen. Die persönlichen Daten der Kunden wurden nicht offengelegt, sondern lediglich verschlüsselt. Quelle

22.12.2025, Apele Române, (Rumänien). Hacker haben die Computersysteme des Wasserversorgungsunternehmens Apele Române in Rumänien angegriffen, fast 1000 Systeme verschlüsselt und ein Lösegeld gefordert. Die Wasserversorgung ist derzeit nicht betroffen. Die Behörden untersuchen den Fall und ergreifen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Quelle

23.12.2025, Nanyang Industries Co., Ltd., (China). Nanyang Industries Co., Ltd. erlitt einen Cyberangriff, hat aber seine Verteidigungs- und Wiederherstellungsmechanismen aktiviert und die Situation ist unter Kontrolle. Das Unternehmen hat den Vorfall der Polizei gemeldet und verstärkt derzeit seine Sicherheitsinfrastruktur. Der Angriff hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Quelle

