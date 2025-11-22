Die Cyberangriffe der KW47/2025 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

13.11.2025, Eurofiber France, (Frankreich). Eurofiber France erlitt am 13. November 2025 einen Cybersicherheitsvorfall. Bei diesem wurden Daten exfiltriert wurden, die mit seinen Plattformen für die Ticketverwaltung und das Kundenportal in Verbindung standen. Die Dienste blieben funktionsfähig und sensible Informationen waren nicht betroffen. Das Unternehmen hat Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit zu erhöhen und die betroffenen Kunden zu begleiten. Quelle

14.11.2025, Living Room Theaters, (USA). Ein Cyberangriff hat die Living Room Theaters in Portland und Indianapolis betroffen. Viele der Computersysteme seien nicht mehr voll funktionsfähig nutzbar. geschlossen, die Computer des Unternehmens sind unbrauchbar geworden. Das Unternehmen arbeitet mit Experten für Cybersicherheit zusammen, um den Schaden zu beheben, und kündigte an, dass es die gekauften Eintrittskarten zurückerstatten werde. Ein Termin für die Wiedereröffnung der Kinosäle ist noch nicht bekannt. Quelle

16.11.2025, Rainbow Communications, (USA). Rainbow Communications, ein Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen, erlitt ein Cybersicherheitsereignis. Dieses hat seine Telefon- und PBX-Dienste im Nordosten von Kansas beeinträchtigt. Das Unternehmen arbeitet an der Wiederherstellung der Dienste und hat eine vorübergehende Hotline für die Kunden eingerichtet. Die Ursachen des Vorfalls, und ob Daten kompromittiert wurden, ist noch nicht bekannt. Quelle

16.11.2025, Stadtwerke Detmold, (Deutschland). Bei den Stadtwerken Detmold hat sich ein IT-Sicherheitsvorfall ereignet. Aufgrund des IT-Vorfalls seien die Stadtwerke telefonisch und per Mail nicht erreichbar. Hotlines sind weiterhin erreichbar. Das Unternehmen versichert, dass die grundlegenden Dienstleistungen wie Wasser, Strom, Gas und Wärme weiterhin verfügbar sind. Ob und wieweit Kundendaten betroffen sind, kann weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Quelle

19.11.2025, Paramount Health Services & Insurance TPA Private Ltd, (Indien). Medi Assist Healthcare Services Ltd berichtete, dass bei einer Tochtergesellschaft, Paramount Health Services & Insurance TPA Private Ltd, ein Sicherheitsvorfall aufgetreten ist. Dieser hat einige ihrer Systeme und Dienstleistungen betroffen. Der Vorfall war auf die Infrastruktur von Paramount TPA beschränkt und hatte keine Auswirkungen auf Medi Assist oder seine anderen Tochtergesellschaften. Quelle

