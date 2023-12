Die drei unterschiedlichen 5G-Typen für Unternehmen

Die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie, 5G, gibt es nicht nur in einer Variante. 5G ähnelt vielmehr einem Mix aus drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Jede einzelne von ihnen ermöglicht neue, erweiterte Funktionen.

Die verschiedenen 5G-Typen umfassen die unterschiedlichen Frequenzen, auf denen 5G betrieben wird. Man bezeichnet sie als Low-Band-, Mid-Band- und High-Band-5G, oder Niedrigband, Mittelband und Hochband. Die Unterschiede zwischen diesen Varianten beziehen sich auf die Eigenschaften des betreffenden Spektrums. Das sagt Lindsay Notwell, Senior Vice President für den Bereich 5G Strategy and Global Carrier Operations bei Cradlepoint Inc., einem Networking-Anbieter aus Boise im US-Bundesstaat Idaho und Teil von Ericsson.

Die jeweiligen Eigenschaften der einzelnen 5G-Typen sind nicht grundsätzlich neu. Sie bauen auf Funktionen vergangener Generationen auf und versuchen, Probleme zu lösen, die jene Generationen verursachten. Doch die unterschiedlichen 5G-Typen verdienen durchaus Beachtung, weil sie anspruchsvolle Anwendungen und Techniken ermöglichen, die 5G für Unternehmensnetzwerke so einzigartig machen.

Anstatt 5G als eine einzige Variante zu betrachten, können wir die verschiedenen 5G-Typen mit den Geschmacksrichtungen beim Fürst-Pückler-Eis vergleichen, einer Kombination aus drei unterschiedlichen Eissorten. Low-Band-, Mid-Band- und High-Band-5G entsprechen dabei jeweils Vanille, Schokolade und Erdbeere.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Low-Band-5G sich nicht rentieren würde. Nach Aussage von Notwell wird Low-Band-5G zehnmal schneller als 4G sein. Außerdem kann dieser 5G-Typ große Entfernungen überwinden. TV-Sender nutzten – und nutzen teilweise immer noch – ähnliche oder sogar die gleichen Frequenzbänder , da sich darüber große Gebiete abdecken lassen. Als Niedrigband werden die Frequenzen unter 1 GHz bezeichnet, derzeit sind das in Deutschland die Frequenzen zwischen 700 MHz und 800 Mhz. In den USA sind die Frequenzen von 600 bis 900 MHz für 5G freigegeben.

Low-Band ist das 5G-Spektrum, das am engsten mit 4G und 4G LTE verwandt ist und Frequenzen aus dem Umfeld von TV- und Radiosendern nutzt. Deshalb ist es wie Vanille: Es ist klassisch, jeder kennt es, und es ist in puncto erweiterter Frequenzen recht einfach gehalten.

2. Mid-Band-5G

Mid-Band-5G entspricht in unserem Beispiel der Schokoladeneiscreme: etwas komplexer als Vanille (Low-Band), aber nicht das populärste unter den 5G-Typen. Das Mittelband ist generell ein Synonym für das Spektrum unterhalb von 6 GHz. In Deutschland umfasst das Mid-Band die Frequenzen um 2 GHz (derzeit noch bei UMTS) sowie 3,4 bis und 3,6 GHz. Für die Industrie ist der Frequenzbereich zwischen 3,7 GHz und 3,8 GHz vorgesehen. In den USA sind es beispielsweise 2,5 GHz bis 3,5 GHz sowie der Frequenzbereich zwischen 3,7 GHz und 4,2 GHz. Die Mittelband-5G-Spektren bieten laut Notwell eine fünfmal so große Bandbreite wie die Low-Band-Spektren.

Dadurch ermöglicht Mid-Band-5G im Gegensatz zu Low-Band-5G eine höhere Kapazität, mit der sich größere Datenmengen transportieren lassen. Dafür ist aber der Radius begrenzt. Gebäude und andere massive Objekte können größere Reichweiten von Mid-Band-5G verhindern, obwohl dieses Problem mehr High-Band-5G betrifft.