Welche Funktionen und Vorteile bietet 5G für Unternehmen?

Während die Mobilfunkanbieter die fünfte Generation der Mobilfunknetze, kurz: 5G, pilotieren, drehen sich die meisten Diskussionen um Vorteile für Endverbraucher und Smartphones. Einige Probleme bei der Einführung von 5G und uneinheitliche Leistung lassen die Verbraucher jedoch daran zweifeln, ob 5G dem Hype gerecht werden kann.

Tatsächlich könnten Geschäftskunden in naher Zukunft von den Vorteilen profitieren, beginnend mit Fixed Wireless 5G, einem erschwinglichen und leichter zugänglichen Punkt-zu-Punkt-Breitbandersatz, und schließlich sogar mit mobilem 5G.

Werfen wir einen genaueren Blick auf einige der Funktionen und Vorteile von 5G für Unternehmen.

Das am meisten diskutierte 5G-Feature ist höhere Geschwindigkeit und mehr Bandbreite . Mit einer Datenrate von bis zu 20 GBit/s soll 5G zehn bis 100 Mal so schnell sein wie die 4G-LTE-Technologie . Mobilfunk ist jetzt eine potenzielle Technologie für Einsatzgebiete wie die Automatisierung von Zweigstellen, Augmented Reality (AR) und V irtual Reality (VR) , da WAN -Verbindungen endlich über genügend Bandbreite verfügen, um diese Anwendungen zu unterstützen.

Die geringe Latenz von 5G, einige wenige Millisekunden sollen es nur sein, wird der andere wichtige Faktor für die WAN-Nutzung. Kunden verwenden heute MPLS oder dedizierte Leitungen vor allem aufgrund der geringen Latenz in Line-of-Business-Anwendungen. Die niedrige Latenz von 5G kann zu zusätzlicher Flexibilität führen, die es Unternehmen erlaubt, Teile der MPLS-Infrastruktur für die Anbindung von Niederlassungen zugunsten von günstigeren und flexibleren 5G-Verbindungen aufzugeben. Das gilt insbesondere für eine Retail- oder gemeinsam genutzte Infrastruktur, aber auch für sehr abgelegene Umgebungen.

Allerdings bringt das enorme Volumen des über 5G-Netzwerke übertragenen Datenverkehrs auch neue Herausforderungen für die Sicherheit mit sich. Die Verfolgung so vieler Daten kann die Sicherheits- und Netzwerkmanagementsysteme überfordern. Außerdem wirft die Einführung der Mehrmandantenfähigkeit in 4G-Netzwerken Fragen zur Sicherheit und zur Einhaltung von Vorschriften auf.

Sicherheit ist bei mobilen und IoT-Geräten immer ein Thema, da sie sich oft am Rande des Netzwerks des Unternehmens befinden. Die 5G-Sicherheit basiert zwar auf denselben Grundsätzen wie die 4G-Sicherheit, weist aber wichtige Sicherheitsverbesserungen in der Authentication-Server- und Security-Anchor-Funktion auf. Diese Sicherheitsfunktionen trennen das Netzwerk, mit dem der Teilnehmer verbunden ist, und das Heimnetzwerk. Durch diese Trennung wird es für einen bösartigen Akteur schwieriger, Authentifizierungsnachrichten im Kernnetzwerk zu fälschen.

Massive MIMO erweitert die Abdeckung und die Kapazität des Netzwerks in 5G-Netzwerken. Die Technologie ermöglicht den Einsatz einer großen Anzahl von Antennen zum Senden und Empfangen von Signalen, was sowohl die Kapazität als auch die Abdeckung verbessert.

Das Mid-Band-Spektrum sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Abdeckung und Bandbreite, bietet verbesserte Dienste und ein besseres Kostenmodell für eine höhere Datennutzung. Die Verdichtung des Netzwerks wird durch die geringeren Ausbreitungseigenschaften des von 5G genutzten Hochfrequenzspektrums vorangetrieben, die mehr Zellen in einem bestimmten Bereich erfordern. Um das Netzwerk zu verdichten, sind mehr Basisstationen sowie Kleinzellen- und Makrozellen -Basisstationen erforderlich.

7. Network Slicing

Network Slicing nutzt die Konstrukte des Software-defined Networking (SDN) und der Network Functions Virtualization (NFV), um das Netzwerk in virtuelle Slices (Scheiben) aufzuteilen. Es bietet sowohl den Betreibern als auch ihren Kunden eine Reihe wichtiger Möglichkeiten.

Derzeit ist Network Slicing noch nicht weit verbreitet. Es ist jedoch zu erwarten, dass es mit dem Ausbau der 5G-Netzwerke zu einer beliebten Methode wird, um die Technologie zu monetarisieren und den Kunden spezialisierte Dienste anzubieten.

Jedes Netzwerk-Slice lässt sich an die spezifischen Anforderungen von Anwendungen oder Benutzergruppen anpassen, um das Netzwerk, die Sicherheit und die Leistungsanforderungen bestmöglich zu unterstützen. Telekommunikationsbetreiber können Network Slicing nutzen, um Dienste und neue Funktionen schnell bereitzustellen und sich so an die veränderte Marktdynamik anzupassen.

Network Slicing eröffnet neue Umsatzchancen durch die Bereitstellung höherwertiger und maßgeschneiderter Dienste. Dazu können vertikal spezifische Dienste für Branchen wie die Fertigung, das Gesundheitswesen oder das Finanzwesen gehören. Network Slicing kann auch für horizontale Anwendungen, einschließlich AR und VR, eingesetzt werden.