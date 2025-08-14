Home-Office: Unternehmen planen Ausweitung statt Reduktion

Dies ist ein Ergebnis einer Befragung des ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Hierfür wurden im Juni 2025 rund 1200 deutsche Unternehmen zu Vor- und Nachteilen des Home-Office befragt.

Demnach würden 80 Prozent der Unternehmen in der Informationswirtschaft und zirka jedes zweite Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe ihren Mitarbeitenden ermöglichen, an mindestens einem Tag pro Woche im Home-Office zu arbeiten. Betrachtet man größere Unternehmen mit mindestens 100 Beschäftigten seien diese Werte noch höher: Dann seien es in der Informationswirtschaft 98 Prozent der Unternehmen und 88 Prozent der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe die Home-Office-Angebote machen.

Unternehmen planen Ausweitung der Home-Office-Angebote Betrachtet man die zukünftige Entwicklung, so wollen rund zehn Prozent der Unternehmen, die derzeit Home-Office anbieten, diese Offerten reduzieren oder abschaffen. Deutlich häufiger planen Unternehmen jedoch, ihre bestehenden Angebote hinsichtlich der Arbeit im Home-Office nach auszuweiten. So haben dies 29 Prozent der Unternehmen in der Informationswirtschaft und 34 Prozent im verarbeitenden Gewerbe. Und auch Unternehmen, die bislang keine derartigen Optionen anbieten, haben vor derartige Möglichkeiten für ihre Mitarbeitenden einzuführen. In der Informationswirtschaft sind dies 21 Prozent, im verarbeitenden Gewerbe neun Prozent. „Die Home-Office-Nutzung verharrt seit der Corona-Pandemie auf einem konstant hohen Niveau und ein Rückgang ist nicht zu erwarten. Die Pläne der Unternehmen deuten für die kommenden zwei Jahre sogar eher auf mehr Beschäftigte im Home-Office hin“, so Studienleiter Dr. Daniel Erdsiek aus dem ZEW-Forschungsbereich „Digitale Ökonomie“. Abbildung 1: Insbesondere in der Informationswirtschaft ist der Anteil derjenigen Beschäftigten, die mindestens einen Tag in der Woche im Home-Office arbeiten, besonders hoch, Tendenz steigend.