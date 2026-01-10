Die Cyberangriffe der KW2/2026 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

01.01.2026, Prosura, (Australien). Der Versicherer Prosura wurde Opfer einer Sicherheitsverletzung, bei der personenbezogene Daten aufgrund eines unbefugten Zugriffs auf bestimmte Teile seiner Systeme kompromittiert wurden. Der Angreifer drohte damit, Daten zu veröffentlichen. Augenscheinlich wurden ebenfalls betrügerische Mails an Kunden verschickt. Prosura gab an, es gebe keine Anzeichen, dass keine Kreditkartendaten kompromittiert wurden und die Policen unverändert bleiben. Quelle

02.01.2026, Longchen Paper & Packaging Co., Ltd., (Taiwan). Das Unternehmen war Opfer eines Ransomware-Angriffs auf sein IT-System, hat jedoch Maßnahmen ergriffen, um sich zu verteidigen und sein System wiederherzustellen. Die aktuellen Auswirkungen seien minimal, und das Unternehmen wird die Sicherheit seines Netzwerks und seiner IT-Infrastruktur weiter verbessern. Quelle

03.01.2026, Constantia Pharmacy, (Südafrika). Ein Security-Forensiker rettete eine Apotheke in Kapstadt vor einem Ransomware-Angriff, indem er einen anfälligen Server entdeckte und die Information weiterleitete. So konnten Maßnahmen ergriffen werden, um das angegriffene Unternehmen zu warnen. Die mutmaßliche Angreifergruppe nutze Brute-Force-Angriffe, um Server mit schwachen Passwörtern zu kompromittieren. Die Apotheke wurde rechtzeitig informiert und die Daten wurden gesichert, wodurch eine kostspielige Unterbrechung aufgrund des Ransomware-Angriffs vermieden werden konnte. Quelle

04.01.2026, Higham Lane School, (Vereinigtes Königreich). Eine Schule in Nuneaton musste aufgrund eines Cyberangriffs, der das gesamte IT-System der Schule lahmlegte, geschlossen werden. Die Schüler sollten an diesem Tag eigentlich wieder zum Unterricht erscheinen, aber die Schule bleibt geschlossen, bis die Situation auf sichere und kontrollierte Weise geklärt ist. Die Schule entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten, die Eltern und Erziehungsberechtigten entstehen, die nun eine Kinderbetreuung organisieren müssen. Quelle

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.