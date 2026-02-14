Die Cyberangriffe der KW7/2026 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

05.02.2026, Tulare City School District, (USA). Der Schulbezirk Tulare City in Kalifornien untersucht verdächtige Aktivitäten in seinem Netzwerk, nachdem es zu Störungen gekommen war, die bestimmte IT-Systeme beeinträchtigten. Man arbeite daran, die volle Funktionsfähigkeit und die Systeme wiederherzustellen. Quelle

06.02.2026, BridgePay Network Solutions, (USA). BridgePay Network Solutions, ein in den USA ansässiger Anbieter von Zahlungsgateways und -lösungen, wurde Opfer eines Ransomware-Angriffs. Dies hat zu einem großflächigen Ausfall von Diensten geführt. Der Vorfall begann am Freitag, dem 6. Februar, und breitete sich schnell landesweit aus. Erste Ergebnisse der forensischen Untersuchungen deuten darauf hin, dass keine Zahlungskartendaten kompromittiert wurden. Quelle

07.02.2026, Odido, (Niederlande). Odido wurde Opfer eines Cyberangriffs, bei dem die personenbezogenen Daten seiner Kunden kompromittiert wurden. Passwörter, Anrufdaten und Rechnungen sind jedoch nicht betroffen. Das Unternehmen ergreift Maßnahmen und hat externe Security-Experten einbezogen, um die Auswirkungen zu begrenzen und seine Kunden zu unterstützen. Quelle

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.