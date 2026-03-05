Iran-Konflikt wird zum Stresstest für IT in Golf-Region

Die jüngsten Spannungen zwischen Israel, den USA und dem Iran haben die Unsicherheit im Nahen Osten erhöht. Raketen- und Drohnenangriffe sowie Gegenangriffe haben die Sicherheitsbedenken verstärkt und Teile der regionalen Infrastruktur beschädigt. Für IT-Leiter steht jedoch die Kontinuität im Vordergrund: Sie müssen sicherstellen, dass die Systeme betriebsbereit bleiben, die Daten geschützt sind und die digitalen Dienste auch unter Stressbedingungen stabil laufen.

Während die geopolitische Lage weiterhin unbeständig ist, beschreiben CIOs und Analysten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im gesamten Golfraum die aktuelle Situation weniger als strategischen Bruch, sondern eher als realen Stresstest für seit Jahren entwickelte digitale Transformationsstrategien.

Shumon Zaman, CIO in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sieht durch die Eskalation keinen Grund, die Kernstrategie zu ändern: „Die aktuelle Situation hat unsere Strategie nicht verändert, sondern bestätigt“, sagt er.

In den letzten vier Jahren hat sein Unternehmen den Großteil seiner Anlagen bewusst in die Cloud verlagert und so Redundanz und Widerstandsfähigkeit in seine digitale Infrastruktur in den Bereichen Automobil, Energie, Bauwesen und Investitionen integriert.

„Dieses Umfeld zwingt uns einfach dazu, diese Annahmen noch intensiver zu überprüfen“, sagt er. „Wir führen auf Vorstandsebene aktiv Szenario-Modelle durch, untersuchen die Umsatzsensitivität, die Anfälligkeit der Lieferkette, die Cybersicherheit und die regionenübergreifende Ausfallsicherheit. Geschäftskontinuität ist nicht mehr nur ein Dokument im Regal, sondern eine aktive operative Disziplin.“

Ein in Saudi-Arabien ansässiger IT-Leiter, der anonym bleiben möchte, teilt diese Ansicht. Die jüngste Eskalation habe die bereits laufenden Gespräche über Resilienz und Redundanz beschleunigt.

„In der gesamten Region haben Unternehmen massiv in Multi-Cloud-Architekturen, regionale Rechenzentren und stärkere Disaster-Recovery-Frameworks investiert.“ „Die aktuelle Situation unterstreicht, warum geografische Diversifizierung und eine robuste Business-Continuity-Planung nicht mehr optional, sondern unverzichtbar sind.“

Anstatt reaktive Entscheidungen auszulösen, beschreibt er den Moment als „Katalysator für Reife“ und fügt hinzu: „Unternehmen unterziehen Annahmen Stresstests, überprüfen grenzüberschreitende Abhängigkeiten und stellen die Betriebskontinuität unter verschiedenen Szenarien sicher.“

Wenn Geopolitik auf Infrastruktur trifft Die Schnittstelle zwischen geopolitischen Spannungen und digitaler Infrastruktur wurde deutlich, als eine von Amazon Web Services (AWS) betriebene Verfügbarkeitszone in den Vereinigten Arabischen Emiraten offline genommen wurde. Auf eines ihrer Rechenzentren waren Gegenstände gefallen und hatten einen Brand ausgelöst. Abbildung 1: AWS-Info zu den Serviceunterbrechungen in den AWS-Regionen Naher Osten (VAE) (ME-CENTRAL-1) und Naher Osten (Bahrain) (ME-SOUTH-1). AWS gab an, dass der Vorfall ihre Rechenzentrumszonen im Nahen Osten betraf. Während die Feuerwehr den Brand löschte, unterbrachen die Rettungsdienste die Stromversorgung und das Unternehmen arbeitete daran, die Internetverbindungen wiederherzustellen. Andere Rechenzentrumszonen in der Region arbeiteten normal weiter. In einer separaten Erklärung bestätigte AWS außerdem, dass Drohnenangriffe Einrichtungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain getroffen hatten. Dies führte zu Stromausfällen und Internetunterbrechungen. Zwar bestätigte AWS keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Ausfall und den regionalen Feindseligkeiten, doch der Vorfall unterstreicht, dass selbst hyperskalige Infrastrukturen nicht vor physischen Risiken gefeit sind. Für CIOs verdeutlicht dieser Vorfall die Bedeutung von Multi-AZ-Architekturen, regionenübergreifenden Failover-Fähigkeiten und diversifizierten Cloud-Strategien – genau die Maßnahmen, in die viele Unternehmen in den letzten Jahren investiert haben.

Cybersicherheit und Souveränität rücken stärker in den Fokus Da die physische Infrastruktur vor neuen Herausforderungen steht, werden die Cybersicherheitsmaßnahmen verstärkt. „In Zeiten geopolitischer Spannungen gehen Unternehmen natürlich von einem erhöhten Cyberrisiko aus“, meint der anonyme IT-Leiter. Er weißt auf eine proaktivere Überwachung von Bedrohungen, eine engere Zusammenarbeit zwischen dem privaten Sektor und den nationalen Cybersicherheitsbehörden sowie beschleunigte Investitionen in Zero-Trust-Architekturen hin. Über die unmittelbare Cyberabwehr hinaus verstärkt die Situation auch die Debatten um die digitale Souveränität. Maxine Holt, Vizepräsidentin für Unternehmens- und Channel-Forschung bei Omdia, sagt, dass Souveränität zwar schon seit vielen Jahren diskutiert wird, aufgrund geopolitischer Spannungen, regulatorischer Anforderungen und der wachsenden Bedeutung von KI für Unternehmen und Regierungen jedoch nun hohe Priorität hat. „Digitale Souveränität und die Aufrechterhaltung der Kontrolle über kritische digitale Ressourcen, darunter Cloud-Dienste, Datenspeicherung, Software und Systeme, Netzwerkplattformen und mehr, waren noch nie so wichtig wie heute“, sagt sie. Traditionell bedeutete Souveränität, kritische digitale Ressourcen innerhalb der Landesgrenzen zu halten. Die jüngsten geopolitischen Entwicklungen veranlassen jedoch einige Regierungen, ihre Strategie zum Schutz der sensibelsten Daten zu überdenken. Holt merkt an, dass einige Länder alternative Ansätze prüfen, wie beispielsweise die Aufbewahrung sicherer Kopien kritischer Daten an vertrauenswürdigen Orten außerhalb der Landesgrenzen, darunter diplomatische Einrichtungen oder andere sichere internationale Einrichtungen. „Die ausschließliche Aufbewahrung aller kritischen digitalen Vermögenswerte eines Landes in inländischen Rechenzentren kann Risiken mit sich bringen“, sagt Holt. In Situationen, in denen Instabilität eine größere Region betreffen kann, kann es zu Störungen der Infrastruktur, einschließlich Rechenzentren, kommen. Kurzfristig dürfte dies zu einer verstärkten Nutzung von Verschlüsselung und geografisch verteilten Backups führen. Langfristig wird erwartet, dass Regierungen ihre strategische Planung im Hinblick auf digitale Resilienz und Souveränität intensivieren werden.