Warum Multi Cloud das Betriebssystem für die KI-Ära ist

In der deutschen Unternehmenslandschaft ist die Grundsatzdiskussion beendet: Die Cloud hat gewonnen. Doch während die Migration der ersten Workloads oft von Euphorie getragen war, macht sich im Maschinenraum der IT Ernüchterung breit. Die Realität ist eine komplexe Multi-Cloud-Umgebung, die oft eher zufällig gewachsen als strategisch geplant ist. Für CIOs wird diese Komplexität zunehmend zur Kosten- und Sicherheitsfalle. Um den Weg aus der Sackgasse zu finden, müssen wir den Multi-Cloud-Betrieb nicht mehr nur als administratives Problem, sondern als harte Engineering-Aufgabe begreifen.

Die neue Realität: Komplexität statt Einfachheit 90 Prozent der deutschen Unternehmen nutzten laut Bitkom im Jahr 2025 Cloud-Dienste, 41 Prozent setzen hierbei auf Multi Cloud. Doch die Ernüchterung folgt: 82 Prozent fordern deutsche oder europäische Hyperscaler als Alternativen. Und ein globaler Trend zeigt eine weitere Problematik: Weltweit planen laut Barclays CIO Survey 2024 86 Prozent der CIOs, Workloads aus der Public Cloud zurückzuholen – der höchste Wert seit Beginn der Erhebung. Die Kostenkontrolle bleibt dabei eine zentrale Herausforderung. Ein Blick auf die Cloud-Landschaft zeigt, dass Deutschland global in Sachen Cloud hinten liegt: Private Cloud (74 Prozent) liegt weit vor Public Cloud (59 Prozent). Was viele als Private Cloud bezeichnen, ist allerdings oft nur das eigene Rechenzentrum mit neuem Label – keine echte Cloud-native Infrastruktur. Diese semantische Unschärfe verschleiert das Problem: Viele Unternehmen haben ihre Legacy-Infrastruktur nie transformiert, sondern nur umbenannt.

Drei unterschätzte Dimensionen der Multi-Cloud-Komplexität Die Engineering-Realität: Multi Cloud bedeutet heute nicht mehr nur IaaS von zwei Hyperscalern. Das Spektrum reicht von Infrastruktur- über Plattform-Services, KI-Infrastruktur bis hin zu Edge-Computing. Das Ökosystem explodiert – Terraform, Kubernetes, Service Meshes, GPU-Cluster, Vektordatenbanken, LLM-Orchestrierung. Die Skills-Lücke wird größer, da die Technologie sich exponentiell entwickelt, während Organisationen oft nur linear lernen. KI-Workloads verschärfen dies dramatisch: Sie benötigen spezialisierte Hardware, neue Deployment-Patterns und ein Verständnis für Modell-Lifecycle-Management.

Die Souveränitäts-Gleichung: 78 Prozent der hiesigen Unternehmen halten Deutschland laut Bitkom für zu abhängig von US-Cloud-Anbietern. Die geopolitische Fragmentierung ist real – von verschärften Datentransfer-Regelungen bis zu Abhängigkeiten von US-Chips. Regulatorische Anforderungen wie NIS2 oder DORA verschärfen den Druck. Zunehmende geopolitische Spannungen machen deutlich: Echte europäische Alternativen sind strategische Notwendigkeit.

Fünf kritische Erfolgsfaktoren für Multi Cloud 2026 Strategische Klarheit zuerst – Scope rigoros definieren: Multi Cloud ohne klaren Scope endet im Kostendesaster. Unternehmen müssen ehrlich klären: Welche Layer wollen wir abdecken? Fokussieren wir auf Kubernetes und Cloud-Native für neue Anwendungen? Die Legacy-Strategie muss zur Multi-Cloud-Strategie passen. Besonders wichtig ist hier das Prinzip der Data Gravity: Die Physik der Daten bestimmt oft, wo Compute-Ressourcen stehen müssen, um Latenz und Kosten im Griff zu behalten. Souveränität konkret machen – Vom Bauchgefühl zur Risk-Matrix: Souveränität ist keine einfache Frage von Schwarz oder Weiß– die Anforderungen müssen klar formuliert sein. Hierbei müssen Unternehmen fünf Dimensionen unterscheiden: Regulatorische Compliance, Schutz vor Datenabfluss, Absicherung gegen geopolitische Lock-outs, Vermeidung kommerzieller Lock-ins sowie Zugang zu Innovationen. Die entscheidende Frage: Was sind die echten Risiken für mein Unternehmen? Eine Bank hat andere Anforderungen als ein Maschinenbauer. Eine ehrliche Risikoabwägung zeigt, wo echte Alternativen nötig sind. Souveränität bei KI-Workloads bedeutet zum Beispiel auch Kontrolle über verwendete Modelle und deren Training. Engineering Excellence als Kernkompetenz – Die harte Wahrheit: Multi Cloud ist eine Engineering-Aufgabe. Sie braucht klare Richtung, Investitionsbereitschaft und tiefe Skills. Das Zielbild ist hierbei Platform Engineering: Eine interne Plattform zu schaffen, die die Komplexität bündelt und Entwicklern den Rücken für den Business-Code freihält. Der zentrale Trade-off: Umfang versus Kontrolle versus Speed versus Kosten versus Skills. Was ist wichtiger – schnelle Innovation mit neuesten KI-Services oder maximale Souveränität? Plattformdenken statt Flickenteppich – Die Control-Plane als Herzstück: Das Herzstück jeder Multi-Cloud-Architektur ist die Control-Plane – die zentrale Schicht für Service-Katalog, Provisioning, Monitoring, FinOps und Security. Ohne sie wird Multi Cloud zum Flickenteppich.

Eine kritische Entscheidung: Wo läuft die Control-Plane selbst? Im souveränen Rechenzentrum oder beim Hyperscaler? Das Spektrum der Lösungsanbieter ist breit und beinhaltet plattformbasierte Lösungen wie Red Hat OpenShift, Hyperscaler-Control-Planes (zum Beispiel von AWS, Microsoft und Google), ServiceNow sowie Community-Plattformen wie Crossplane. Wichtig ist, bei der Auswahl auf einen modularen Aufbau zu achten, der KI-Services nativ unterstützen kann. Europäische Optionen pragmatisch evaluieren – Souveränität mit Realismus: Deutsche und europäische Anbieter – STACKIT, OVH, T-Systems Sovereign Cloud – verdienen eine faire Chance. Aber: Feature-Reifegrad, Ökosystem-Stärke und Skills-Verfügbarkeit müssen realistisch bewertet werden.

Für welche Workloads ergibt europäisch Sinn? Für regulierte Workloads mit hohen Souveränitätsanforderungen – ja. Für Entwicklungs-Workloads mit neuesten KI-Services – möglicherweise nicht. Allerdings zeigt der Bitkom Report: Nur 12 Prozent deutscher Unternehmen würden einen souveränen deutschen Cloud-Dienst nutzen, wenn sie auf neue Funktionen warten müssen. 65 Prozent wollen keinerlei Nachteile akzeptieren.

Was CIOs jetzt tun sollten Strategische Klarheit vor Architektur: Portfolio und Souveränitätsrisiken zuerst klären, dann Architektur definieren. Data Gravity – wo die Daten liegen, muss auch Compute sein – ist Physik, keine Verhandlungssache.

Portfolio und Souveränitätsrisiken zuerst klären, dann Architektur definieren. Data Gravity – wo die Daten liegen, muss auch Compute sein – ist Physik, keine Verhandlungssache. Organisation einbinden: Business-Stakeholder und Developer-Community von Anfang an beteiligen. Der Servicekatalog kann nicht im Elfenbeinturm geschrieben werden und muss zur Realität im Unternehmen passen.

Business-Stakeholder und Developer-Community von Anfang an beteiligen. Der Servicekatalog kann nicht im Elfenbeinturm geschrieben werden und muss zur Realität im Unternehmen passen. Skills realistisch bewerten und ausbauen: Platform Engineering braucht Experten, die viele Unternehmen nicht haben. Die Lösung: deutliche Investitionen in Weiterbildung, gezieltes Recruiting und starke Technologiepartner – Multi Cloud im Alleingang ist Illusion.

Platform Engineering braucht Experten, die viele Unternehmen nicht haben. Die Lösung: deutliche Investitionen in Weiterbildung, gezieltes Recruiting und starke Technologiepartner – Multi Cloud im Alleingang ist Illusion. Business Case ganzheitlich rechnen: Innovationsgeschwindigkeit, Time-to-Market und Souveränitätsrisiken müssen berücksichtigt werden, nicht nur die Infrastrukturkosten.

Innovationsgeschwindigkeit, Time-to-Market und Souveränitätsrisiken müssen berücksichtigt werden, nicht nur die Infrastrukturkosten. Private Cloud kritisch hinterfragen: Echtes Cloud Native bedeutet Self-Service, API-first, Automation. Alles andere ist teure umbenannte Legacy. „Jetzt zählt Engineering-Exzellenz. Souveränität ist Business-Risiko-Management in einer fragmentierten Welt. Und KI macht Multi Cloud anspruchsvoller – aber unverzichtbarer.“ Tobias Regenfuß, Accenture