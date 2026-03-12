Vibe Coding – die Verwendung generativer KI zum Schreiben von Code – hat an Bedeutung gewonnen, da Entwickler KI zur Erstellung von Software nutzen. Anstatt jede Zeile der Logik manuell zu programmieren, interagieren Entwickler mit KI-Systemen unter Verwendung natürlicher Sprache und iterativer Anpassungen.

Kurz gesagt, Entwickler übermitteln dem KI-System gewünschte Ergebnisse, Arbeitsabläufe oder Benutzererfahrungen. Daraufhin agiert die KI wie ein Copilot, indem sie in Echtzeit Code generiert, optimiert oder umgestaltet. Das Ergebnis: eine Feedbackschleife aus menschlicher Absicht und maschineller Generierung.

Dieser Ansatz gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Entwickler zunehmend große Sprachmodelle (LLMs) und GenAI-Assistenten – darunter GitHub Copilot, ChatGPT und andere – einsetzen, um Prototyping, Innovation und Iteration zu beschleunigen.

Mehrere Trends treiben die Entwicklung des Vibe Coding voran:

Schnelle Produktivitätssteigerungen. Entwickler können schneller vom Konzept zum funktionierenden Prototyp gelangen.

Entwickler können schneller vom Konzept zum funktionierenden Prototyp gelangen. Geringere Qualifikationsbarriere. KI unterstützt bei Syntax, Abhängigkeiten, Scaffolding und Mustern.

KI unterstützt bei Syntax, Abhängigkeiten, Scaffolding und Mustern. Kulturelle Dynamik. Entwickler-Communities schätzen Kreativität und Flexibilität.

Entwickler-Communities schätzen Kreativität und Flexibilität. Ausgereifte KI-Dienste. GenAI ist in integrierte Entwicklungsumgebungen und Plattformen eingebettet.

Obwohl Vibe Coding vorteilhaft sein kann, birgt es mehrere Risiken, mit denen sich Unternehmen auseinandersetzen müssen.

Grundlage für das Management von Vibe-Coding-Risiken: Ein raffiniertes KI-Risiko. In einem Artikel, der von Trusted Cyber Annex veröffentlicht wurde, habe ich anhand des folgenden Diagramms veranschaulicht, wie Unternehmen auf KI zurückgreifen. Abbildung 1: Bei einer Risikobetrachtung muss zwischen internen und externen KI-Agenten bei der Softwareentwicklung unterschieden werden. Es kontextualisiert das Vibe Coding anhand einiger einfacher Elemente: der Organisation, dem Entwickler und dem KI-Agenten. Aus Risikosicht gibt es einige Unterschiede zwischen der Verwendung eines internen KI-Agenten und eines externen Agenten – insbesondere hinsichtlich der Kontrolle über die Datenerfassung. Die meisten Organisationen verwenden jedoch einen externen KI-Agenten für das Vibe Coding. Zu diesem Zweck konzentrieren wir uns auf die Organisation, den Entwickler, den KI-Agenten und den Pfad, der sie miteinander verbindet.

Sicherheitsrisiken, die für das Vibe Coding spezifisch sind Um die Sicherheitsrisiken von Vibe Coding richtig zu verstehen, lassen Sie uns die Bedrohungen anhand der einzelnen Elemente in der Abbildung aufschlüsseln. Zu den Risiken von Vibe Coding gehören unter anderem die folgenden: Entwicklerrisiko Unzureichende Schulung. Der Entwickler ist sich nicht sicher, was eine akzeptable Verwendung des KI-Codierungsagenten ist und was nicht. Dieses anfängliche Risiko trägt zu vielen der unten aufgeführten Probleme bei. Risiko durch KI-Agenten Unsachgemäß trainierte Modelle. Der KI-Agent könnte mit Daten trainiert worden sein, die für den Anwendungsfall nicht relevant sind – Nischen-Programmiersprachen oder Paradigmen.

Der KI-Agent könnte mit Daten trainiert worden sein, die für den Anwendungsfall nicht relevant sind – Nischen-Programmiersprachen oder Paradigmen. Vergiftete Modelle. Der KI-Agent könnte anhand eines Datensatzes trainiert worden sein, in dem die Ergebnisse des Modells absichtlich von einer internen oder externen Partei so manipuliert wurden, dass sie fehlerhaft sind. Durch Entwickler verursachte Risiken bei KI-Agenten Datenlecks. Der Entwickler könnte Daten innerhalb einer Eingabeaufforderung oder Referenzmaterial senden, das sensible Daten enthält – beispielsweise personenbezogene Daten oder Finanzdaten.

Der Entwickler könnte Daten innerhalb einer Eingabeaufforderung oder Referenzmaterial senden, das sensible Daten enthält – beispielsweise personenbezogene Daten oder Finanzdaten. Prompt Injection. Der Entwickler könnte eine scheinbar gültige Eingabeaufforderung senden, aber aus anderen Quellen kopierte Daten enthalten versteckte Anweisungen, die dazu führen, dass sich der KI-Agent auf unbeabsichtigte Weise verhält. Durch KI-Agenten verursachte Risiken für Entwickler Unsicherer Code. Der KI-Agent könnte Code zurückgeben, der die Aufgabe erfüllt, aber anfällig für bekannte ausnutzbare Schwachstellen ist, wie beispielsweise SQL Injection oder Cross-Site-Scripting (XSS).

Der KI-Agent könnte Code zurückgeben, der die Aufgabe erfüllt, aber anfällig für bekannte ausnutzbare Schwachstellen ist, wie beispielsweise SQL Injection oder Cross-Site-Scripting (XSS). Halluzinationen. Selbst wenn der KI-Agent mit den richtigen Daten trainiert wurde, könnte seine Antwort nicht funktionsfähig sein oder Fehler enthalten.

Selbst wenn der KI-Agent mit den richtigen Daten trainiert wurde, könnte seine Antwort nicht funktionsfähig sein oder Fehler enthalten. Lieferkette. Der KI-Agent könnte Code zurückgeben, der Bibliotheken importiert, die aktiv ausgenutzt werden oder als anfällig bekannt sind. Organisatorische Risiken Technische Schulden. Die Geschwindigkeit und das Volumen des erstellten Codes können dazu führen, dass die nächste Iteration des Produkts oder der Funktion aufgrund schlechter Architekturentscheidungen, Sicherheitslücken oder einfach nicht benötigten Codes länger dauert.

Die Geschwindigkeit und das Volumen des erstellten Codes können dazu führen, dass die nächste Iteration des Produkts oder der Funktion aufgrund schlechter Architekturentscheidungen, Sicherheitslücken oder einfach nicht benötigten Codes länger dauert. Verantwortlichkeit. Da die Codebasis wächst und sich verändert, weil viele Entwickler gleichzeitig daran arbeiten, verschwimmen die Grenzen zwischen denjenigen, die den Code geschrieben haben – und somit auch zwischen den Verantwortlichen. Wenn der Code zudem von einem KI-Agenten geschrieben wurde und bei der ersten Ausführung funktioniert, könnte der Entwickler den Code übernehmen, ohne vollständig zu verstehen, wie er funktioniert. Wenn der Code später im Lebenszyklus fehlerhaft läuft, weiß niemand, wie man ihn reparieren kann.

Best Practices für die Sicherheit beim Vibe Coding Organisationen, die extrem zurückhaltend gegenüber Risiken sind, möchten Vibe Coding möglicherweise gänzlich verbieten. Anstatt diesen Schritt zu vollziehen, der wahrscheinlich nicht praktikabel ist, sollten sich Organisationen auf eine kontrollierte Freigabe konzentrieren. Beachten Sie die folgenden Best Practices für Vibe Coding: Solide Governance. Ernennen Sie einen KI-Beauftragten oder -Verantwortlichen, der die Einführung von KI in allen Formen innerhalb des Unternehmens überwacht.

Ernennen Sie einen KI-Beauftragten oder -Verantwortlichen, der die Einführung von KI in allen Formen innerhalb des Unternehmens überwacht. Human-in-the-Loop. Behandeln Sie KI-Ergebnisse als Entwürfe und sorgen Sie für menschliche Überprüfung und Aufsicht.

Behandeln Sie KI-Ergebnisse als Entwürfe und sorgen Sie für menschliche Überprüfung und Aufsicht. Richtlinienrahmen. Erstellen Sie Regeln für die akzeptable Nutzung und definieren Sie Erwartungen hinsichtlich der Security by Design.

Erstellen Sie Regeln für die akzeptable Nutzung und definieren Sie Erwartungen hinsichtlich der Security by Design. Sichtbarkeit über die Verbote hinaus. Nutzungsübersicht, Inventar-Tools und Definition zugelassener KI-Umgebungen.

Prompt- und Eingabebereinigung. Fügen Sie explizite Sicherheitsanforderungen in Prompts ein und vermeiden Sie die Verwendung von Geheimnissen oder personenbezogenen Daten. Trennen Sie Anweisungen von Daten.

Codeüberprüfung und -test. Unterziehen Sie KI-generierten Code einer statischen oder dynamischen Analyse und einem Abhängigkeitsscan.

Überprüfbarkeit und Rückverfolgbarkeit. Führen Sie klare Protokolle, Kennzeichnungen und Versionshistorien für KI-generierte Inhalte.