Kostenloser E-Guide: Die wichtigsten Security-Trends 2026

Für Security-Teams sind es bewegte Zeiten. Die Bedrohungslage ist aus mannigfaltigen Gründen – auch technologischen und geopolitischen – außerordentlich ernst. Viele Entwicklungen sorgen zudem für einen Anpassungsdruck, der keinerlei zögerliches Handeln erlauben wird. Auf welche Entwicklungen müssen sich Security-Verantwortliche im Jahr 2026 einstellen?

Im Allianz Risk Barometer 2026 wird künstliche Intelligenz als eines der größten Risiken für Unternehmen eingestuft. Und das kommt nicht von ungefähr. Der Einsatz von KI im Allgemeinen und generativer KI wie KI-Agenten im Besonderen schreitet schneller voran, als die Security damit Schritt halten könnte. Damit verändert sich die Angriffsfläche von Organisationen in dramatischer Art und Weise.

Der KI-Einsatz rückt zwei weitere wichtige Themen in den Fokus, die bereits aus anderen Gründen mehr Aufmerksamkeit verdienen: Identitäten und Datensicherheit. Unternehmen müssen menschliche, maschinelle und digitale Identitäten im Griff behalten. Allein das Agieren von KI-Agenten mit berechtigten Privilegien dürfte da mancherorts in Sachen Sicherheit Kopfzerbrechen auslösen. Zudem dies ja auch meist mit einem Zugriff auf Daten einhergeht. Und deren Sicherheit ist auch aus anderen Aspekten ein heikles Thema. Gilt es doch auch intern zu klären und Transparenz zu schaffen, was beispielweise das Thema Verschlüsselung angeht – Stichwort Post-Quanten-Kryptografie.

Abbildung 1: In dem kostenlosen E-Guide finden Security-Teams auf 48 Seiten wesentliche Trends der Cybersicherheit in Unternehmen für das Jahr 2026.

Zudem müssen sich IT-Teams mit Angriffsvektoren wie Prompt Injection auseinandersetzen, die allgegenwärtig gegen Systeme eingesetzt werden können. Sei es schlicht im Browser oder in nahezu jeder Form von Dokumenten oder Inhalten.

In diesem E-Guide erklären ausgewiesene Security-Experten, was auf IT-Teams und Sicherheitsverantwortliche im Jahr 2026 zu kommt.