Kostenloser E-Guide: Die wichtigsten Data-Center-Trends 2026

Der IT-Betrieb stellt Unternehmen auch 2026 vor große Herausforderungen. Und dafür werden die entsprechenden Fachkräfte benötigt. Auch wenn der Arbeitsmarkt volatiler als in früheren Jahren erscheint, ist es kein leichtes Unterfangen Fachkräfte mit den richtigen Qualifikationen für die technologische Entwicklung zu finden. Dies gilt insbesondere für Bereiche wie KI, Cybersicherheit und intelligente Automatisierung.

Apropos Automatisierung, das Thema AIOps wird für Rechenzentren deutlich an Bedeutung gewinnen. Damit sollen sich KI-Fähigkeiten in Arbeitsabläufe der IT integrieren lassen und so manueller Aufwand drastisch reduziert werden.

Das Thema KI wird IT-Teams auch 2026 auf mannigfaltige Weise auf Trab halten. Lokalisierung und Datenhoheit sowie die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sind große Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Der Einsatz von Agenten in unterschiedlichster Ausprägung ist in Sachen Governance keine leichte Aufgabe. Und vielerorts dürfte das Thema Verantwortlichkeit auf neue Weise zu regeln sein.

Und alle IT-Vorhaben sollten stets auch im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit betrachtet werden, die je nach Bereich inhaltlich höchst unterschiedlich ausgestaltet sein kann. Die Nachhaltigkeit bei IT-Betriebsabläufen und der Ansatz der Kreislaufwirtschaft sind wichtige Aspekte für ein zukunftsfähiges Unternehmen. Bei Infrastrukturprojekten wird das Thema Nachhaltigkeit zweifelsohne immer eine tragende Rolle spielen.

Das Thema Sicherheit ist ja meist gesondert vom IT-Betrieb aufgehängt, ein enges Zusammenspiel aller Vorhaben, Ansätze und Beteiligten aber unabdingbar. Cybersicherheit wird bei jedem IT-Projekt eine entscheidende Rolle spielen. In diesem E-Guide haben wir wichtige Trends des Jahres 2026 für IT-Teams zusammengefasst.