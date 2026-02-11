Kostenloser E-Guide: Die wichtigsten Storage-Trends 2026

Künstliche Intelligenz, explosionsartig wachsende Datenmengen und steigende Sicherheitsanforderungen verändern die Anforderungen an Speicherinfrastrukturen grundlegend. Klassische Storage-Architekturen geraten zunehmend an ihre Grenzen, wenn es darum geht, Performance, Skalierbarkeit und Kosten in Einklang zu bringen. Unternehmen müssen ihre Speicherstrategie neu bewerten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Der kostenlose E-Guide zu den Storage-Trends 2026 zeigt, welche technologischen und strategischen Entwicklungen IT-Verantwortliche im Blick behalten sollten. Er beleuchtet, wie KI-Workloads den Bedarf an leistungsfähigen, latenzarmen Speicherlösungen erhöhen und warum hybride Architekturen aus On-Premises-, Cloud- und Edge-Storage an Bedeutung gewinnen.

Ein Schwerpunkt liegt auf moderner Datensicherung und Resilienz. Der E-Guide erklärt, wie KI-gestützte Backup-Tools, unveränderliche und Air-Gap-Backups sowie Zero-Trust-Ansätze dazu beitragen, Daten besser vor Ransomware, Ausfällen und Compliance-Risiken zu schützen. Zudem zeigt er, wie sich bewährte Backup-Regeln an neue Anforderungen anpassen lassen.

Darüber hinaus thematisiert der E-Guide Kosten- und Nachhaltigkeitsaspekte, etwa den steigenden Energiebedarf von Speicherlösungen, ESG-Anforderungen sowie Strategien für effizientes Tiering und langfristige Datenhaltung. Praxisnahe Einordnungen helfen dabei, Prioritäten zu setzen und Investitionen gezielt zu planen.

Abbildung 1: Die Storage-Trends 2026 zeigen, wie KI und Datenwachstum Speicherstrategien verändern.

Unser kostenloses E-Handbook bietet einen kompakten Überblick über die wichtigsten Storage- und Backup-Trends für 2026. Es unterstützt IT-Entscheider dabei, ihre Speicherinfrastruktur zukunftssicher, resilient und wirtschaftlich auszurichten.

Das kostenlose E-Handbook im PDF-Format können Sie hier herunterladen.