Die Cyberangriffe der KW8/2026 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

12.02.2026, IFMNOTICIAS, (Kolumbien). Das Medienunternehmen IFMNOTICIAS wurde Opfer eines Cyberangriffs, der seine digitalen Aktivitäten lahmgelegt hat. Das Team arbeitet jedoch daran, die Dienste wiederherzustellen. Quelle

13.02.2026, Livingston HealthCare, (USA). Livingston HealthCare, ein Krankenhaus in Montana, wurde Opfer eines Cyberangriffs, der sein Telefonsystem und einige seiner Abläufe lahmlegte. Das Krankenhaus hat einige seiner Systeme vorübergehend offline genommen, um die Situation zu bewerten und mit externen Experten zusammenzuarbeiten. Die Patientenversorgung wird fortgesetzt, aber einige Netzwerkdienste sind weiterhin eingeschränkt. Quelle

15.02.2026, Advantest, (Japan). Die Advantest Corporation hat bestätigt, dass sie auf einen Cybersicherheitsvorfall reagiert hat, der Teile ihres internen Netzwerks beeinträchtigt haben könnte. Der Vorfall wurde am 15. Februar entdeckt und die betroffenen Systeme wurden isoliert. Die Ermittler arbeiten daran, das Ausmaß des Vorfalls und die kompromittierten Systeme zu ermitteln. Quelle

15.02.2026, CHOC FM, (Kanada). Ein Cyberangriff legt den Radiosender CHOC FM in Portneuf lahm. Die IT-Systeme sind außer Funktion und die Ausstrahlung über Funk wird unterbrochen. Nach Angaben der Sûreté du Québec, die eine Untersuchung eingeleitet hat, handelt es sich um einen Ransomware-Angriff. Der Sender hat den Zugriff auf seine Audiodateien und internen IT-Systeme verloren. Quelle

16.02.2026, Franz Sales Haus, (Deutschland). Das Franz Sales Haus in Essen wurde Opfer eines Cyberangriffs. Hacker versuchten, das IT-System der Einrichtung anzugreifen. Dank des Eingreifens des IT-Teams und einer externen Sicherheitsfirma konnte der Angriff gestoppt werden. Die Behörden haben Ermittlungen wegen Computerkriminalität aufgenommen. Die Einrichtung versicherte, dass die Sicherheit und Betreuung ihrer Klienten nicht beeinträchtigt worden seien. Quelle

16.02.2026, Eigenbetriebe Landkreis Kassel, (Deutschland). Der Landkreis Kassel wurde Opfer eines Cyberangriffs, aber die meisten Dienste sind wieder funktionsfähig. Personenbezogene Daten sollen nicht betroffen gewesen sein. Das Hessische Landeskriminalamt wurde informiert. Von dem Angriff betroffen waren die Abfallwirtschaft und die Freizeitangebote. Quelle

16.02.2026, Centre de services scolaire du Fer, (Kanada). Das Schulungszentrum Centre de services scolaire du Fer wurde Opfer eines Cyberangriffs, wodurch alle seine Systeme und Dienste lahmgelegt wurden. Derzeit wird untersucht, wie schwerwiegend der Vorfall ist und ob Daten kompromittiert wurden. Das Centre gouvernemental de cyberdéfense (Zentrum für Cyberabwehr der Regierung) unterstützt das Schuldienstleistungszentrum. Quelle

17.02.2026, Meriden, (USA). Die Stadt Meriden im US-Bundesstaat Connecticut hat ihre Internetdienste und ihr öffentliches WLAN abgeschaltet, nachdem sie einen Versuch gemeldet hatte, ihren Internetdienst zu stören. Die Notfalldienste waren davon nicht betroffen, aber einige nicht wesentliche Dienste könnten eingeschränkt sein, solange die Systeme offline bleiben. Die Stadt hat nicht angegeben, ob es sich bei dem Vorfall um einen Cyberangriff handelte. Quelle

18.02.2026, Huntington, (USA). Die Stadt Huntington in West Virginia hat verdächtige Aktivitäten festgestellt und ihre Systeme isoliert. Die Behörden arbeiten mit der Cybersicherheitsbehörde zusammen, um das Ausmaß des Vorfalls zu ermitteln. Details zum Eindringen und zu den Folgen sind noch nicht bekannt. Quelle

19.02.2026, University of Mississippi Medical Center, (USA). Das University of Mississippi Medical Center hat bestätigt, dass es Opfer eines Cyberangriffs geworden ist. Beeinträchtigt sind alle angeschlossenen Kliniken. Die IT-Systeme des Krankenhauses, einschließlich der elektronischen Patientenakten, sind derzeit außer Betrieb. Die Behörden, darunter das FBI, sind an der Untersuchung dieses Angriffs beteiligt. Quelle

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.