Die Cyberangriffe der KW10/2026 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

26.02.2026, Peak Software Systems, (USA). Ein Cyberangriff hat die Sportsman-Plattform von Peak Software Systems gestört und zu Unterbrechungen des Dienstes für Anmeldungen und Zahlungen in mehreren US-Städten geführt. Backups und mehrere Systeme seien verschlüsselt worden. Das Unternehmen arbeitete mit Cybersicherheitsexperten und Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die Systeme wiederherzustellen. Quelle

26.02.2026, Centre des technologies de l’information de l’État, (CTIE), (Luxemburg). Beim Zentrum für Informationstechnologie des Staates, das die mobilen Geräte verwaltet wurde eine Schadsoftware entdeckt. Der Zugriff auf interne Dienste des Staates über mobile Geräte ist derzeit nicht möglich, über Computer sind die Dienste jedoch weiterhin erreichbar. Quelle

27.02.2026, Marktgemeinde Langenzersdorf, (Österreich). Die Marktgemeinde Langenzersdorf wurde am 27. Februar 2026 Opfer eines Cyberangriffs. In Folge des Angriffs war das interne Netzwerk nicht mehr verfügbar. Es wurden alle zuständigen Stellen informiert und Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Quelle

02.03.2026, Alcorn School District, (USA). Der Schulbezirk Alcorn in Mississippi hat sein Computernetzwerk aufgrund verdächtiger Aktivitäten vorsorglich abgeschaltet. Davon könnten einige geplante Prüfungen von Schülern betroffen sein. Die Ursachen für die Störung wurden nicht näher erläutert, aber der Bezirk arbeitet daran, die Systeme wiederherzustellen. Quelle

04.03.2026, Passaic County, (USA). Ein Cyberangriff durch Malware hat die IT-Systeme und Telefonleitungen des Bezirks Passaic in New Jersey beeinträchtigt. Die Behörden arbeiten mit Bundes- und Landesbehörden zusammen, um den Vorfall einzudämmen und seine Ursache zu ermitteln. Quelle

04.03.2026, Ohio County Schools, (USA). Der Schulbezirk Ohio County im US-Bundesstaat West Virginia hat am Montag seinen Internetdienst nach einer einwöchigen Unterbrechung aufgrund eines mutmaßlichen Cyberangriffs wiederhergestellt. Die Verwaltung hatte die Verbindung vorübergehend unterbrochen, um den Vorfall zu untersuchen, und versicherte, dass keine Gefahr für die Daten der Schüler oder Mitarbeiter bestehe. Obwohl der Bezirk die Rückkehr zum Normalbetrieb bestätigte, gab er weder die genaue Art des Angriffs bekannt noch bezog er externe Stellen mit ein. Quelle

Presseschau, teilweise mit Claude (Anthropic) erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.