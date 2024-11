Die Cyberangriffe der KW45/2024 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW45/2024, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

01.11.2024, South East Technological University (SETU), (Irland). Der Waterford-Campus der South East Technological University (SETU) wurde Opfer eines schweren Cyberangriffs, der dazu führte, dass die Vorlesungen am Montag ausfielen und der Zugang zum Internet, zu internen E-Mails und zu IT-Geräten auf dem Campus verloren ging. Das IT-Team der Universität reagierte schnell, um die Systeme zu schützen, und untersucht den Vorfall, es gibt jedoch noch keine Beweise dafür, dass Daten kompromittiert wurden. Der Unterricht auf den anderen Campus geht normal weiter, während es für Schüler und Lehrer auf dem Campus in Waterford während der Aufklärung des Vorfalls zu Beeinträchtigungen kommen kann. Quelle

02.11.2024, Kumla, (Schweden). Die Gemeinde Kumla in Schweden war Opfer eines am Samstag entdeckten Cyberangriffs, bei dem von anderen Ländern als Schweden aus auf ihre Systeme zugegriffen wurde. Die internen Systeme der Gemeinde sind weiterhin zugänglich und keines wurde offline genommen, doch das Ausmaß des Angriffs und der mögliche Abfluss sensibler Daten sind noch unbekannt. Die Gemeinde hat einen Notfallplan ausgelöst, um sich einen Überblick über den Angriff und seine möglichen Folgen zu verschaffen. Quelle

02.11.2024, Memorial Hospital and Manor, (USA). Das Memorial Hospital and Manor in Bainbridge, Georgia, wurde Opfer eines Ransomware-Angriffs, der sein System zur elektronischen Aufzeichnung von Gesundheitsdaten betraf. Der Angriff wurde am Samstagmorgen entdeckt und das Krankenhaus leitete sofort eine interne Untersuchung ein, um das Problem zu lösen. Patienten müssen mit längeren Wartezeiten rechnen, da vorübergehend ein papierbasierter Prozess eingeführt wurde. Quelle

03.11.2024, La Sauvegarde, (Frankreich). Der Verein La Sauvegarde, eine Ausbildungs- und Wiedereingliederungseinrichtung, wurde Opfer eines gewalttätigen Cyberangriffs, der sein Computernetzwerk und seine Daten unzugänglich machte. Die Hacker forderten ein Lösegeld, doch der Verein nahm keinen Kontakt mit ihnen auf, um ihnen keinen Zugang zu seinem System zu gewähren. Die Mitarbeiter arbeiten Tag und Nacht, um die Erwartungen trotz der Schwierigkeiten zu erfüllen, und die Techniker versuchen, das Problem zu lösen, damit der Normalbetrieb so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden kann. Quelle

04.11.2024, Ced Avis Turin, (Italien). Aufgrund eines Cyberangriffs ist die Website der Aviso di Torino derzeit nicht erreichbar, wodurch der Zugang zu den Voranmeldelisten für die Blutspende verhindert wird. Personen, die sich bereits für die Spende am 17. November angemeldet haben, sollen sich telefonisch melden, um ihren Termin mitzuteilen. Die Stellungnahme von San Francesco al Campo ruft zu einer dringenden Reaktion auf, um die Liste wiederherzustellen und die Spende effizient zu organisieren. Quelle

05.11.2024, Ridgewood Schools, (USA). Der Ridgewood School District wurde am 5. November Opfer eines Cyberangriffs, als ein unbefugter Dritter versuchte, auf die Systeme des Distrikts zuzugreifen, wodurch der Angreifer Verzeichnisinformationen, einschließlich verschlüsselter Passwortdaten, einsehen konnte. Obwohl die Passwörter sicher sind, hat der Distrikt beschlossen, die Passwörter aller Schüler zurückzusetzen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen und es wurden keine Schülerinformationen kompromittiert. Quelle

05.11.2024, Wexford County, (USA). Das County Wexford wurde am Wahltag Opfer eines Malware-Angriffs, doch laut dem County-Administrator wurde die Sicherheit der Wahlen nicht beeinträchtigt. Der Angriff betraf einige Computersysteme des Gerichtsgebäudes, darunter E-Mails und Telefone, und das Netzwerk wurde bis auf weiteres abgeschaltet. Ermittler des MSP und des FBI arbeiten mit dem Landkreis zusammen, um das Ausmaß des Angriffs zu ermitteln und die kompromittierten Teile zu identifizieren. Quelle

05.11.2024, Lojas Marisa, (Brasilien). Die brasilianische Einzelhandelskette Lojas Marisa wurde Opfer eines „Ransomware-ähnlichen“ Cyberangriffs, der dazu führte, dass einige ihrer Systeme vorübergehend nicht verfügbar waren. Das Unternehmen ergriff angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, und setzte einige seiner Aktivitäten vorübergehend aus, um seine Informationen zu schützen. Das Unternehmen bewertet derzeit das Ausmaß des Vorfalls und gibt an, dass die Bedrohung ohne wesentliche Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb unter Kontrolle gebracht werden konnte. Quelle

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.