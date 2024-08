Die Cyberangriffe der KW33/2024 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW33/2024, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

08.08.2024, Ohio School Boards Association (OSBA), (USA). Die Ohio School Boards Association (OSBA) wurde am Donnerstag Opfer eines Cyberangriffs, der dazu führte, dass ihre Internetverbindung unterbrochen und ihre Dienste eingeschränkt wurden. Die Organisation, die über 700 Schulräte im Bundesstaat Ohio vertritt, beauftragte Experten für Cybersicherheit mit der Untersuchung des Vorfalls und der Wiederherstellung ihrer Aktivitäten. Die OSBA stellte klar, dass die sensiblen Daten ihrer Mitglieder, wie Sozialversicherungsnummern und Finanzinformationen, nicht auf ihren Servern gespeichert werden und offenbar nicht kompromittiert wurden. Quelle

09.08.2024, Schlatter Industries AG, (Schweiz). Die Schlatter-Gruppe wurde am 9. August 2024 Opfer eines Cyberangriffs mit Schadsoftware, woraufhin sofortige Sicherheitsmaßnahmen aktiviert und die zuständigen Behörden benachrichtigt wurden. Die Sicherheitsexperten arbeiten daran, den Schaden zu begrenzen und die Systeme so schnell wie möglich wiederherzustellen. Derzeit wird untersucht, ob Daten kompromittiert wurden und ob der Angriff mit einem Erpressungsversuch in Verbindung steht. Quelle

09.08.2024, Quálitas (Mexiko). Der mexikanische Kfz-Versicherer Quálitas wurde von einer Cyberattacke betroffen, konnte aber seinen Betrieb dank Backup-Verfahren ohne Unterbrechung aufrechterhalten. Das Unternehmen, das mit 5,6 Millionen versicherten Fahrzeugen einen Anteil von 32,6 Prozent am mexikanischen Markt hat, bewertet die Situation mit Experten auf diesem Gebiet. Quálitas hat 6.814 Beschäftigte und 578 Servicebüros im zweiten Quartal des Jahres. Quelle

10.08.2024, 2Park, (Niederlande). Ein Cyberangriff richtete sich gegen das System von 2Park und verhinderte, dass sich die Bewohner von Etten-Leur für die Besuche ihrer Gäste anmelden konnten. Während dieser Zeit können Fahrzeuge überall parken, ohne Bußgelder zu erhalten, und die Parküberwachung wird in den Wohngebieten ausgesetzt. Die Gemeinde Etten-Leur arbeitet mit 2Park zusammen, um dieses Problem schnell zu lösen. Quelle

11.08.2024, Université Paris-Saclay, (Frankreich). In einer auf X (früher Twitter) veröffentlichten Nachricht gibt die Universität an, Opfer eines am 11. August entdeckten Cyberangriffs zu sein. Sie wird bei der Bewältigung des Vorfalls von der ANSSI begleitet. Quelle

12.08.2024, Benson, Kearley & Associates Insurance Brokers Ltd. (Kanada). Das Versicherungsunternehmen Benson, Kearley & Associates Insurance Brokers Ltd. wurde Opfer eines Cyberangriffs, bei dem einige Kundendaten kompromittiert wurden. Das Unternehmen ergriff Maßnahmen, um sein Netzwerk zu sichern, und beauftragte Experten für Cybersicherheit mit der Untersuchung des Vorfalls. Potenziell betroffene Kunden werden per Post benachrichtigt und es werden verstärkte Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um solche Angriffe in Zukunft zu verhindern. Quelle

13.08.2024, Schulbezirk Gadsden, (USA). Der unabhängige Schulbezirk Gadsden in New Mexico wurde am 13. August Opfer eines Ransomware-Angriffs, doch die Daten von Schülern und Angestellten wurden nicht kompromittiert. Es wurden sofort Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um die Systeme zu schützen und die Auswirkungen des Angriffs zu begrenzen. Der normale Betrieb sollte schnell wieder aufgenommen werden, einschließlich des Zugangs für die Schüler. Quelle

14.08.2024, Flint, (USA). Die Stadt Flint, Michigan, ist Opfer eines Ransomware-Cyberangriffs geworden, der einen Netzwerkausfall verursacht hat, der zu Störungen im öffentlichen Dienst führt. Ermittler des FBI und der Staatsanwaltschaft sind an den Ermittlungen beteiligt, während Experten für Cybersicherheit an der Wiederherstellung der Dienstleistungen arbeiten. Notdienste wie die Feuerwehr und die Polizei sind nicht betroffen, aber Online-Zahlungen und Abrechnungssysteme sind vorübergehend nicht verfügbar. Quelle

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.