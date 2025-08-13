Eine Sicherheitskultur im Unternehmen aufbauen und pflegen

sie leiten, strukturierten Rollen, die sie ausfüllen, und gemeinsamen Praktiken und Werkzeugen, die sie zur Ausübung ihrer Rollen verwenden. Gut geführte Unternehmen verfügen über eine allgemeine Unternehmenskultur und spezifische Kulturen in wichtigen Geschäftsbereichen, einschließlich der Cybersicherheit. Eine Sicherheitskultur ist die Gesamtheit der Normen, Rollen, Praktiken und Tools eines Unternehmens, die auf die Sicherung von IT-Systemen und Geschäftsdaten ausgerichtet sind.

Die Etablierung einer erfolgreichen Sicherheitskultur in einem Unternehmen ist entscheidend für den Schutz gegen die sich ständig verändernde Bedrohungslandschaft. Da sich die Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit ständig weiterentwickeln, müssen auch die Bemühungen zu ihrer Bekämpfung zunehmen. Eine starke Cybersicherheitskultur ist für die Festlegung und Umsetzung effektiver Cybersicherheitsstrategien unerlässlich. Der Aufbau einer solchen Kultur sollte daher für CISOs, CSOs und andere Sicherheitsverantwortliche höchste Priorität haben. Durch Investitionen in Maßnahmen zur Entwicklung einer internen Kultur, die Cybersicherheitsinitiativen unterstützt, können Unternehmen Netzwerke, Systeme und Daten besser vor Cyberbedrohungen schützen und die Widerstandsfähigkeit ihres Unternehmens verbessern.

Zum Beispiel muss jeder Mitarbeiter die Gefahren von Phishing -Angriffen und die möglichen Folgen von schwachen Passwörtern und riskantem Online-Verhalten kennen. Ein breit gefächertes Bewusstsein für Cybersicherheit und eine verbesserte Cyberhygiene unter den Mitarbeitern tragen dazu bei, die digitale Verteidigung eines Unternehmens zu stärken. Durch die Einführung besserer Sicherheitspraktiken im gesamten Unternehmen schafft eine starke Cybersicherheitskultur ein Umfeld, in dem jeder in jedem Teil des Unternehmens aktiv an einer ganzheitlichen Verteidigungsstrategie mitwirkt.

Die ständige Bedrohung durch ausgeklügelte Cyberangriffe erfordert einen gut informierten und proaktiven Ansatz, der damit beginnt, das Unwissen über Sicherheitsrisiken und den Zusammenhang zwischen solider Cybersicherheit und Geschäftserfolg zu beseitigen. Alle Mitarbeiter müssen erkennen, welche Rolle sie beim Schutz des Unternehmens spielen: Jeder ist Teil der Bedrohungsfläche, und jeder muss sich an der Abwehr von Angriffen beteiligen.

Zwar sind sich die meisten Führungskräfte heute über die Bedeutung einer effektiven Cybersicherheit einig, doch der Aufbau einer unternehmensweiten Sicherheitskultur ist mit Herausforderungen verbunden. Im Folgenden werden einige der wichtigsten Hürden aufgeführt:

Wie man eine Kultur der Cybersicherheit aufbaut: 5 bewährte Verfahren

Um die Herausforderungen zu meistern, sind die Zustimmung und Unterstützung der Führungskräfte unerlässlich. Geschäftsführung, Bereichsleiter und Führungskräfte müssen mit gutem Beispiel vorangehen und durch ihr Handeln und ihre Entscheidungen ihr Engagement für die Cybersicherheit unter Beweis stellen. Im Folgenden finden Sie fünf Schritte, die sie gemeinsam mit den Sicherheits- und IT-Teams unternehmen können, um eine effektive Sicherheitskultur aufzubauen.

1. Eine Kultur der Verantwortung und Zuständigkeit fördern

CISOs, CSOs und Führungskräfte müssen ein Umfeld schaffen, in dem sich jeder Mitarbeiter für die digitale Sicherheit des Unternehmens verantwortlich fühlt. Dazu gehört, dass die Rolle, die jeder Einzelne bei den Bemühungen um die Cybersicherheit spielt, klar kommuniziert und eindeutige Richtlinien und Protokolle für die Meldung potenzieller Sicherheitsvorfälle festgelegt werden.

Die Führungskräfte müssen auch ein Gefühl der Verantwortlichkeit fördern, damit die Mitarbeiter die Konsequenzen von Nachlässigkeiten im Bereich der Cybersicherheit verstehen und motiviert sind, sich an die besten Sicherheitsverfahren zu halten. Dazu gehört auch, dass proaktives Verhalten im Bereich der Cybersicherheit anerkannt und belohnt wird, um die Bedeutung von Wachsamkeit und Verantwortung im gesamten Unternehmen zu stärken.

2. Eine Kultur des ständigen Lernens durch fortlaufende Sicherheitsschulungen schaffen

Angesichts der dynamischen Natur von Cyberbedrohungen muss beim Aufbau einer Sicherheitskultur im Internet der Schwerpunkt auf kontinuierliches Lernen und Anpassung gelegt werden. Fortlaufende Sicherheitstrainingsprogramme, die auf die besonderen Bedürfnisse der verschiedenen Rollen innerhalb einer Organisation zugeschnitten sind, sind ein Muss. Diese Programme sollten über eine grundlegende Schulung des Sicherheitsbewusstseins hinausgehen und praktische Simulationen, Rollenspiele und szenariobasierte Schulungen umfassen, die reale Angriffe nachahmen.

Sicherheitsschulungen, die relevant, informativ und motivierend sind, fördern eine positive Einstellung der Mitarbeiter und damit eine proaktive Haltung zur Cybersicherheit. Solche Schulungen können mit KI und Tools für maschinelles Lernen ergänzt werden, um personalisierte Lernerfahrungen zu bieten und sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter, unabhängig von ihrer Rolle, ihre Rolle beim Schutz des Unternehmens verstehen.

Abbildung 1: Diese Schritte können einer Organisation helfen, eine starke Kultur der Cybersicherheit zu schaffen.

3. KI nutzen, um die Fähigkeiten zur Erkennung von und Reaktion auf Bedrohungen zu verbessern

Trotz der oben genannten Herausforderungen kann KI die Art und Weise, wie Unternehmen an die Cybersicherheit herangehen, erheblich verändern. Dank ihrer Fähigkeit, riesige Datenmengen in noch nie dagewesener Geschwindigkeit zu analysieren, können Sicherheitsteams Bedrohungen und Anomalien erkennen, die für Menschen unmöglich rechtzeitig zu entdecken sind. Die Einbindung von KI in Cybersicherheitsstrategien hilft Unternehmen, flexibler und reaktionsfähiger auf neue Bedrohungen zu reagieren.

KI-gesteuerte Tools können auch Routineaufgaben automatisieren, so dass sich Cybersicherheitsexperten auf komplexere Sicherheitsfragen konzentrieren können. Bei gezielter Anwendung verbessert diese Effizienz nicht nur die Verteidigungsfähigkeiten eines Unternehmens, sondern fügt sich auch nahtlos in eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und Innovation von Cybersicherheitsverfahren ein.

Achtung: Auch wenn die KI sehr schnell Fortschritte macht, empfehlen wir, sich mehr auf die Erkennung von Bedrohungen und die Datenfilterung zu konzentrieren als auf automatische Aktionen wie das Abschalten von Servern und Netzwerken oder Stromversorgung, wenn ein möglicher Cyberangriff erkannt wird. Für die Überwachung der KI-Tools und die Interpretation ihrer Ergebnisse wird nach wie vor geschultes Personal benötigt.

4. Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit fördern

Cybersicherheit ist ein funktionsübergreifendes Problem, das alle Aspekte eines Unternehmens betrifft. Die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen kann zu einem ganzheitlicheren Verständnis und einer umfassenderen Bewertung von Cybersicherheitsrisiken sowie zu einer konsequenteren Verteidigungsstrategie führen.

Regelmäßige Treffen und Workshops, bei denen IT, Sicherheit, Geschäftsabläufe und Führungskräfte zusammenkommen, erleichtern beispielsweise den Austausch von Erkenntnissen und bewährten Verfahren. Dieser kooperative Ansatz gewährleistet, dass Überlegungen zur Cybersicherheit in alle Geschäftsentscheidungen einfließen, von der Produktentwicklung bis hin zu Marketingstrategien.

5. Die Zusammenarbeit von Sicherheits- und Netzwerkteams für eine einheitliche Sicherheitsstrategie optimieren

Ein Security Operations Center (SOC) ist das Nervenzentrum für Cybersicherheitsinitiativen, das die kontinuierliche Überwachung und Analyse der Sicherheitslage eines Unternehmens gewährleistet. SOCs ermöglichen es Unternehmen, Sicherheitsbedrohungen in Echtzeit zu erkennen, zu analysieren und darauf zu reagieren. Diese proaktive Fähigkeit ist in der heutigen digitalen Welt, in der sich die Bedrohungen schnell weiterentwickeln, unerlässlich.

Während sich ein SOC auf die Identifizierung, Bewertung und Reaktion auf Sicherheitsvorfälle konzentriert, verwaltet ein Network Operations Center (NOC) Netzwerke und gewährleistet die Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur. Die Integration von SOCs und NOCs kann ein komplexer Prozess sein. Sie haben historisch gesehen unterschiedliche Rollen, und oft ergeben sich Herausforderungen aufgrund von Unterschieden bei Tools, Prozessen und Zielen. Auf diese Weise wird jedoch eine einheitliche Sicherheitsposition und Verteidigung gegen Cyberbedrohungen geschaffen.

Die Kombination der Funktionen des SOC und des NOC eines Unternehmens kann zu einer verbesserten Kommunikation, einer schnelleren Reaktion auf Zwischenfälle und einem besseren Verständnis der Sicherheitsprobleme des Unternehmens führen. Dadurch wird sichergestellt, dass sowohl die Sicherheit als auch die Netzwerkleistung optimiert werden, und es wird eine Cybersicherheitskultur gefördert, die sich schnell an neue Herausforderungen anpassen kann.