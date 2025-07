Sicherheitskultur, Motivation und Verhalten hängen zusammen

Von Mitarbeitern wird ein sicheres Verhalten erwartet, wobei der Begriff „sicher“ oft in einer Vielzahl von Sicherheitsrichtlinien definiert ist. Allerdings halten sich Menschen nicht immer daran oder finden Workarounds. Die Marktanalysten von Gartner haben herausgefunden, dass 69 Prozent aller Mitarbeiter Cybersicherheitsrichtlinien absichtlich umgehen und 93 Prozent sich bewusst und absichtlich unsicher verhalten.

Ist Nichtbefolgung eine Frage der Motivation?

Die vermeintliche Antwort auf diese Herausforderung lautet oft mangelndes Bewusstsein oder mangelnde Durchsetzung. Eine weitere Beobachtung, dass Menschen mit einem geringeren Zugehörigkeitsgefühl zu einer Organisation eher Opfer von Social Engineering werden, veranlasste ein Forscherteam der University of Warwick zu einer genaueren Untersuchung mit dem Titel „The impact of an employee's psychological contract breach on compliance with information security policies: intrinsic and extrinsic motivation“.

Die Motivation zur Einhaltung einer Sicherheitsrichtlinie wird oft als „Gentlemen’s-Agreement“ zwischen Unternehmen und ihren Mitarbeitern angesehen. Die andere Seite der Vereinbarung sind Vergünstigungen und Vorteile. Solange die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass diese Vereinbarungen eingehalten werden zum Beispiel flexible Arbeitszeiten, Boni oder die Weihnachtsfeier, herrscht gegenseitiger Respekt und Verständnis. Beide Seiten halten sich an die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln des Arbeitsverhältnisses.

Im Laufe des Arbeitsverhältnisses entstehen jedoch weitere Erwartungen, wie die Möglichkeit, an bestimmten Tagen vormittags von zu Hause aus zu arbeiten, um die Kinder zur Schule zu bringen. Wenn etablierte Erwartungen nicht erfüllt werden, können Mitarbeiter unzufrieden oder sogar verärgert werden – und das ist der heikle Punkt, da die Einhaltung ungeschriebener und stillschweigender Vereinbarungen von Natur aus schwierig ist