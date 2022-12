Mit DevOps die Digitalisierungsstrategie stärken

Global sind Gesellschaften, Organisationen und Ökosysteme in einem drastischen Wandel. Sie sehen sich massiven Veränderungen der Rahmenbedingungen ausgesetzt: Schlagworte wie Energiekosten, Nachhaltigkeit, Compliance und Digitalisierung bestimmen das Geschehen. Gleichzeitig herrscht akuter Fachkräftemangel. Die Erhöhung der Resilienzen und die Beherrschung einer immer komplexer werdenden, volatilen Realität sind zentrale strategische Herausforderungen.

In diesem Umfeld brauchen Unternehmen zum erfolgreichen Überleben eine ausgeklügelte Digitalisierungsstrategie. Ein wichtiger Baustein kann hierbei DevOps als Innovations-, Liefer- und Betriebsmodell sein. Jochen Estorff und sein Team von Infosys Consulting belegen anhand von Praxisbeispielen, dass nicht allein eine technische Transformation, sondern vor allem auch eine Veränderung im Verhalten aller Betroffenen und Beteiligten vonnöten ist, um DevOps in einer Organisation zum langfristigen Erfolg zu verhelfen.

DevOps als Element der „New Work” und Teil der Digitalisierungsstrategie

Menschen sind von Natur aus neugierig und erschließen sich kontinuierlich neue Tätigkeitsfelder – und je besser sie diese verstehen, desto bessere Werkzeuge entwickeln sie, um diese Tätigkeiten effizienter zu gestalten. Häufig resultiert das in einer fortschreitenden Automatisierung, einem Grundgedanken des sogenannten New Work. Nach Frithjof Bergmann entsteht New Work insbesondere aus der intrinsischen Motivation von Menschen und deren freier Entscheidung für bestimmte Tätigkeiten, die ihnen wirklich wichtig sind. New Work hat heutzutage viele Ausprägungen angenommen, wie zum Beispiel agiles Arbeiten, Work-Life-Blending, Crowd- und Knowledge-Working.

Die Digitalisierung führt zur Entstehung neuer beziehungsweise zur Veränderung bestehender Geschäftsmodelle. Die konsequente Ausrichtung auf den Kunden-Mehrwert führt häufig dazu, dass sich Produktlebenszyklen respektive Vorlaufzeiten für bedarfsgerechte Veränderungen massiv verkürzen müssen. Dies kann optimal durch eine agile Entwicklung (DEVelopment) unterstützt werden. Ist für diese Produkte beziehungsweise Dienstleistungen eine permanente Interaktion mit Kunden notwendig, sollte auch der Betrieb (OPerationS) integriert werden. Genau dies ist das Konzept von DevOps: Entwicklung und Betrieb von Produkten und Dienstleistungen durch intrinsisch motivierte, heterogene Teams.

Als kleines „Unternehmen-im-Unternehmen“ ist jedes DevOps-Team dabei für seinen abgegrenzten Verantwortungsbereich mit hoher Fertigungstiefe vollumfänglich zuständig, inklusive der Entwicklung eigener Innovationen. Dies resultiert in einer Form der Microservice-Organisation, bei der prozess- und technologieorientierte Fachkräfte heterogene Teams formen, die gemeinschaftlich arbeiten.

Mehrere DevOps-Teams mit angrenzenden Verantwortungsbereichen können gemeinsam eine größere Wertschöpfungskette (Value Stream) erzeugen. Hier kommen skalierte, agile Zusammenarbeitsmodelle zum Tragen. Jeder Wertschöpfungsabschnitt wird von seinem zuständigen Team in angemessener Geschwindigkeit und in einem angemessenen Reifegrad entwickelt und betrieben. So können digitale Produkte und Services wirtschaftlich zur Verfügung gestellt und ständig den Marktbedürfnissen angepasst werden.