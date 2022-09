DevOps versus AgileOps: Was unterscheidet die Methoden?

Agile Operations oder AgileOps ist ein digitales Betriebsmodell, das Agile-Methoden mit DevOps-Praktiken für Unternehmen kombiniert, die Verbesserungen in einer hybriden Arbeitsumgebung anstreben.

In der Vergangenheit wurde AgileOps als notwendig für den Betrieb einer Hybrid Cloud angesehen. Heute sind DevSecOps und Cloud-Management-Plattformen wie Kion – ehemals cloudtamer.io – und CloudBolt auch für Ops-Teams in hybriden Cloud-Umgebungen üblich.

Die Qualitätssicherungstests (QS) sind abgeschlossen, und das Unternehmen stellt die Version den Benutzern in der Produktion zur Verfügung.

Beginn. Das Projekt nimmt Gestalt an, wenn die Mitglieder des Projektteams und die Beteiligten Budgets, Zeitpläne und Anforderungen festlegen.

Ein AgileOps-Framework umfasst in der Regel folgende Phasen:

Obwohl AgileOps je nachdem, wer was vermarktet, unterschiedliche Definitionen hat, handelt es sich im Wesentlichen um die Anwendung agiler Prinzipien – die Grundlage der DevOps -Transformation – auf den IT-Betrieb. Dementsprechend gibt es eine enge Beziehung zwischen AgileOps und DevOps.

Was ist AgileOps?

AgileOps versus DevOps

Da sich DevOps aus den agilen Methoden und Prinzipien entwickelt hat, ist es sinnvoll, AgileOps und DevOps zu vergleichen, zumal die Unterschiede zwischen den beiden nicht immer klar sind. So kann beispielsweise Agile bereits das Rückgrat der DevOps-Praktiken eines Unternehmens bilden, insbesondere in den Bereichen Bereitstellung und Betrieb. In anderen Unternehmen ist DevOps vielleicht nur das kulturelle Element, das die agile Entwicklung und den Betrieb unterstützt.

Wenn DevOps die Grundlage für die Agilität eines Softwareteams ist, dann wird AgileOps dem IT-Team vertraut vorkommen, doch Unternehmen sollten sich auf einen philosophischen Diskurs über DevOps versus AgileOps einstellen. Die DevOps-Welt könnte von den Feinheiten des AgileOps-Frameworks lernen, insbesondere von den Konzeptions- und Iterationsphasen, die in DevOps-Modellen nicht den gleichen Stellenwert haben.

Der wichtigste Unterschied zwischen AgileOps und DevOps besteht darin, dass AgileOps die Teams besser in die Lage versetzt, Änderungen in der Projektmitte zu bewältigen.

Während Unternehmen DevOps oft wegen der kulturellen Vorteile nutzen, bietet AgileOps eine Entwicklungsmethodik für Teams, die sie befolgen können. Je nach der DevOps-Denkschule, der ein Unternehmen folgt, ist es auch möglich, eine benutzerdefinierte Methodik zu entwickeln, die den Anforderungen des Unternehmens entspricht, indem man nur DevOps-Praktiken verwendet. Einige Mitglieder der DevOps-Gemeinschaft betrachten DevOps-Praktiken als anpassungsfähig und erweiterbar und nicht als eine vorgeschriebene Methodik, die buchstabengetreu befolgt werden sollte.

AgileOps und DevOps unterscheiden sich auch darin, wie sie das Projektmanagement positionieren. Das Kanban-Framework und die zugehörigen Tools sind die Projektmanagement-Standards für AgileOps, während DevOps weniger vorschreibt, welche Projektmanagementmethoden in einer CI/CD-Pipeline angewendet werden sollten. Die aktuelle Generation von DevOps-Tools und -Plattformen bietet den Beteiligten eine noch nie dagewesene Menge an Backend-Daten zur Unterstützung des Projektmanagements in einer DevOps-Umgebung.

Sowohl AgileOps als auch DevOps betonen eine starke Kommunikation und Zusammenarbeit. Während die Diskussion über die DevOps-Dokumentation immer noch etwas mangelhaft ist, stellt der Aufstieg von automatisierten Dokumentations-Tools wie Hugo und DocToolchain eine Gelegenheit dar, den Schwerpunkt von DevOps auf Automatisierung und Zusammenarbeit mit dem Kommunikationsbewusstsein von AgileOps zu vereinen, was letztendlich DevOps-Teams und ihren Stakeholdern zugutekommt.

Der wichtigste Unterschied zwischen AgileOps und DevOps besteht darin, dass AgileOps die Teams besser in die Lage versetzt, Änderungen in der Projektmitte zu bewältigen. Der DevOps-Ansatz kann sich zwar an solche Änderungen anpassen, aber reifere DevOps-Organisationen scheinen dafür besser gerüstet zu sein.