Gratis E-Guide: Mit diesen Tools optimieren Sie Ihr QNAP-NAS

NAS-Systeme kommen in zahlreichen, unterschiedlichen IT-Umgebungen zum Einsatz und die Liste der Anbieter ist lang. Einer der bekannteren und erfahrenen Hersteller ist QNAP, der verschiedene Modelle in seinem Portfolio hat.

Diese lassen sich entweder mit herstellereigenen oder Drittanbieter-Tools für viele spezifische Zwecke optimieren, um die optimale Leistung, Verfügbarkeit oder Sicherungsfunktionen zu erreichen. Unabhängig, ob Backups, Snapshots, Dateiserveraufgaben oder Failover-System, QNAP-Systeme können für fast jede Unternehmensherausforderung konfiguriert werden. Administratoren sollten die verfügbaren Tools und ihren Funktionsumfang kennen, damit sie ihr NAS entsprechen optimieren können.

In unserem kostenlosen E-Guide finden Sie Ratschläge, welche Werkzeugen Administratoren berücksichtigen sollten, beispielsweise Nakivo oder QuTS hero. Wir geben Tipps für Tools für Backups und Snapshots oder für Dateiserverdienste. Da es zahlreiche Konfigurationsoptionen und Werkzeuge für NAS-Systeme am Markt gibt, finden Sie hier eine individuelle Auswahl an möglichen Lösungen.

Abbildung 1: Der gratis E-Guide gibt hilfreiche Tipps, mit welchen Tools ein QNAP-NAS für bestimmte Aufgaben optimieren lässt.

Die Tipps sollen Admins und NAS-Anwendern helfen, das Beste aus ihren NAS-Systemen herauszuholen und letztlich verbesserte Datenverfügbarkeit, Ausfallsicherheit und einfaches, aber umfassendes Datenmanagement zu gewährleisten.