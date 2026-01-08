Die 5 beliebtesten Enterprise-Software-Artikel 2025

In der heutigen digitalen Welt sind künstliche Intelligenz (KI) und Softwareentwicklung zentrale Treiber technologischer Innovationen. Generative KI-Modelle wie ChatGPT und Google Gemini stehen im Mittelpunkt zahlreicher Diskussionen, da sie nicht nur Antworten generieren, sondern in vielen Bereichen als Assistenten und Tools eingesetzt werden. Beide Systeme basieren auf großen Sprachmodellen (Large Language Models), die durch maschinelles Lernen aus riesigen Datenmengen trainiert wurden, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich Architektur, Einsatzmöglichkeiten und Integration in bestehende Plattformen.

Ein Aspekt, der in der Praxis immer wichtiger wird, ist das Verständnis der zugrunde liegenden Technologien und Begriffe rund um KI. Dieses Verständnis ist für Entwickler, die KI-Features in ihre Anwendungen integrieren möchten, besonders wichtig. Gleichzeitig verlangt der digitale Arbeitsmarkt nach soliden Programmierkenntnissen: Sprachen wie Python, Go, Kotlin oder Elixir sind derzeit besonders gefragt, da sie unterschiedliche Paradigmen und moderne Anforderungen adressieren.

Im Umfeld der Softwareentwicklung spielen KI-Assistenzwerkzeuge eine immer größere Rolle, da sie Entwickler bei der Codegenerierung, Fehlerbehebung und Dokumentation unterstützen können. Der Vergleich der entsprechenden Tools zeigt, wie unterschiedlich KI-Werkzeuge auf bestimmte Aufgaben zugeschnitten sind und wie sie gemeinsam die Produktivität von Entwicklerteams steigern können.

Neben text- und codezentrierten KI-Systemen gewinnen auch spezialisierte Tools, zum Beispiel aus dem Bereich der optischen Zeichenerkennung (OCR), an Bedeutung. OCR-Software ermöglicht es, gedruckte oder handschriftliche Texte digital zu erfassen und weiterzuverarbeiten – ein unverzichtbares Feature für Automatisierung, Dokumentenmanagement und Datenanalyse in Unternehmen.

Es ist daher kaum überraschend, dass die Themenbereiche rund um (generative) KI, Softwareentwicklung und optische Zeichenerkennung besonderen Anklang bei den Lesern von Computerweekly.de gefunden haben. Wir haben daher die fünf meistgelesenen Artikel aufgelistet, um den Themen noch einmal besondere Beachtung zu schenken:

