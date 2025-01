Diese 7 Programmiersprachen sollten Entwickler erlernen

Da sich IT-Systeme weiterentwickeln, KI-Codierungs-Tools immer häufiger zum Einsatz kommen und Programmiersprachen an Popularität gewinnen und wieder verlieren, fällt es Entwicklern möglicherweise schwer zu entscheiden, auf welche neuen Programmiersprachen sie sich konzentrieren sollten.

Ein proaktiver, kombinierter Ansatz kann Entwickler dabei unterstützen, schneller und besser mit neuen Technologien zu arbeiten und gleichzeitig ihr Karrierepotenzial und ihre Aufstiegschancen zu verbessern. Beginnen Sie mit dieser Auswahl von sieben beliebten Sprachen und einer Übersicht über die überzeugenden Funktionen, die die Akzeptanz fördern.

Das Hauptziel dieser Übung besteht darin, Vorurteile und routinierte Programmierweisen in Frage zu stellen. Ein Java -Entwickler kann beispielsweise die Synergie zwischen Java und der Programmiersprache Kotlin nutzen, indem er sie zu seinen Java-Apps hinzufügt, um die Funktionalität zu erweitern. Das gleiche Prinzip kann auch auf andere Sprachen angewendet werden, zum Beispiel kann man sein Wissen über C++ nutzen, um Go schneller zu erlernen.

Eine nützliche Methode zur Auswahl einer neuen Sprache besteht darin, zunächst unbekannte Sprachen in Betracht zu ziehen. Entwickler können eine Sprache aus drei verschiedenen Klassen auswählen: funktional , objektorientiert (OOP) und speicherverwaltet. Alternativ kann ein Entwickler eine native Sprache, eine verwaltete Sprache und eine interpretierte Sprache wählen, wie zum Beispiel Rust , C# und Python .

7 beliebte Sprachen und ihre wichtigsten Merkmale

Neuere Sprachen bieten unzählige Programmierlösungen, von der Vereinfachung von API-Implementierungen bis hin zur Bereitstellung integrierter Unterstützung für Nebenläufigkeit (Concurrency), Microservices oder Cloud-native Anwendungserstellung. Aber neu bedeutet nicht immer besser, und jede Programmiersprache hat ihre eigenen Stärken und Grenzen.

Diese Referenzliste ist nicht nach Rang geordnet und erscheint in alphabetischer Reihenfolge. Sie bietet eine Auswahl aktueller Sprachen – etablierte, konventionelle Optionen, die weiterhin unterstützt werden (Rust, Ruby, Python) und aufstrebende Sprachen, die immer beliebter werden (Go, Kotlin, Groovy, Elixir) – und beschreibt einige der überzeugenden Merkmale, die die Akzeptanz fördern.

1. Elixir

Elixir ist eine funktionale Sprache, die sich für webbasierte oder verteilte Dienste eignet. Sie baut auf den Fähigkeiten von Kotlin und Erlang auf und bietet Entwicklungsgeschwindigkeit, hohe Fehlertoleranz und Nebenläufigkeit, um Projekte schnell zu skalieren. Aufgrund der kleinen Community kann es für Entwickler jedoch schwierig sein, Fragen zur Codierung zu klären.

2. Go

Go ist effektiv für die Backend-Programmierung, Webservices und die Erstellung von APIs und bietet eine saubere Syntax und eine einheitliche Codestruktur, um den Lernprozess zu erleichtern. Als typsichere Sprache verwendet sie nur autorisierte Speicherorte. Entwickler können ihren Code vereinfachen, indem sie Elemente verschiedener Typen in einem einzigen Typ gruppieren, um den Erstellungsprozess zu vereinfachen und die Zuverlässigkeit zu verbessern. Go nutzt auch Nebenläufigkeit, um Funktionen asynchron auszuführen, und macht das Schreiben von anwendungsspezifischen Treibern und Plug-ins überflüssig, sodass Entwickler mehr Zeit für die Anwendungslogik und die Fehlerbehebung aufwenden können. Im März 2023 stieg sie in die Top 10 des TIOBE-Index auf.

3. Groovy

Apache Groovy unterstützt objektorientierte und funktionale Stile sowie imperative und deklarative Programmierung. Sie lässt sich mit einer Vielzahl von Frameworks verbinden, darunter Grails, ein Full-Stack-Framework für die Webentwicklung, Spring Boot für die Erstellung von Microservices und Micronaut für die Erstellung serverloser Anwendungen. Als alternative Sprache für die Java Virtual Machine (JVM) bietet sie eine effektive Skriptsprache für diejenigen, die neu in der Java-Plattform sind. Erfahrene Programmierer können mithilfe des Compiler-Befehlszeilen-Tools, mit dem Groovy-Quellen in Bytecode kompiliert werden, schnellere Entwicklungszeiten erzielen.

4. Kotlin

Kotlin ist eine statisch typisierte Sprache mit sauberer Syntax, Sicherheit und Java-Klassen-Interoperabilität über die JVM. Die Sprache bietet funktionale Programmierfunktionen und -muster sowie Typklassen, Datentypen und Integrationsspezifika zur Verbesserung der Wiederverwendbarkeit von Code. Kotlin optimiert den Erstellungsprozess, reduziert die Codegröße für eine bessere Fehlererkennung und beseitigt Programmierprobleme durch einfache domänenspezifische Spracherstellung. Aufgrund seiner Codierungsfunktionen, Bibliotheken und Erstellungszeiten zieht Kotlin weiterhin eine wachsende Zahl von Mitwirkenden an.

5. Python

Mit logischer Syntax, lesbarem Code und ausgeklügelten Entwicklungsfunktionen ist Python eine objektorientierte Programmiersprache, die als Bindeglied für serverseitiges Scripting fungiert – der Schlüssel zu ihrem Erfolg bei Front- und Backend-Builds. Programmierer können ihre Entwicklungsprozesse mithilfe des Django-Frameworks für Wiederholbarkeit und umfassende Automatisierung vereinfachen. Allerdings kann der Overhead des Interpreters zu langsamen Kompilierungszeiten mit Verzögerungen bei Systemaufrufen und hohem Speicherverbrauch führen. Und obwohl die Sprache für die Erstellung mobiler Apps möglicherweise weniger effektiv ist, trägt die Python-Community aktiv neue Tools und Bibliotheken bei, um diese Funktionen zu erweitern.

6. Ruby

Ruby wurde 1995 veröffentlicht und übernimmt Schlüsselkonzepte und -funktionen von Perl, Smalltalk und Lisp und läuft auf vielen Plattformen, darunter Unix, macOS und Windows. Das Ruby-on-Rails-Framework vereinfacht Frontend- und Server-seitige Builds mit Support-Skripten, Datenbank-Backends und Bibliotheken. Ruby bietet benutzerdefinierte Shell-Befehle, Anwendungs-Wrapper und Rapid Application Prototyping. Entwickler können den objektorientierten Ansatz nutzen, um bestimmte Eigenschaften innerhalb des Codes zuzuweisen und spezifische Aktionen festzulegen. Eine minimale Dokumentation kann jedoch das Verständnis des Programmverhaltens erschweren, und die Startgeschwindigkeit ist durchweg langsam, was sich auf die Leistung auswirkt.

7. Rust

Als kompilierte Systemprogrammiersprache bietet Rust eine C-ähnliche Effizienz mit starker statischer Typisierung, Typinferenz und Funktionen einer funktionalen Sprache zur Speicherverwaltung und zur Minderung von Sicherheitsproblemen. Die erste stabile Version wurde 2015 vorgestellt, und Rust-Entwickler können dank der integrierten Unterstützung für Nebenläufigkeit die Vorteile von Microservices nutzen. Laut dem Stack Overflow Developer Survey 2023 ist Rust eine der beliebtesten Sprache bei Entwicklern.