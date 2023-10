Einstieg in funktionale und objektorientierte Programmierung

Die Entscheidung für ein Programmierparadigma ist ein wichtiger Schritt bei der Softwareentwicklung. Zwar sind dies kaum die einzigen beiden Optionen, wenn es um übergreifende Entwicklungsmodelle geht, aber die Wahl zwischen funktionaler Programmierung und objektorientierter Programmierung ist eine, vor der heute immer mehr Entwickler stehen.

Die objektorientierte Programmierung ist ein weithin akzeptierter Entwicklungsansatz und liegt oft den strukturierten Programmen zugrunde, die die meisten Entwickler in den ersten Phasen ihrer Karriere zu schreiben lernen. Viele dieser Sprachen enthalten Elemente, die kaum von Funktionen zu unterscheiden sind, aber sie sind weit entfernt von den Mechanismen, die hinter einer rein funktionalen Programmiersprache wie Haskell stehen.

In diesem Beitrag gehen wir auf die wichtigsten Unterschiede zwischen funktionaler und objektorientierter Programmierung ein, zeigen Ihnen einige Beispiele, wie sie funktionieren, und gehen auf Überlegungen ein, die bei der Wahl zwischen diesen Programmierparadigmen am wichtigsten sind.

Andererseits kann die objektorientierte Programmierung zustandsabhängige Variablen enthalten, was bedeutet, dass Objekte nicht unbedingt konsistente Werte beibehalten. Wenn Sie zum Beispiel eine Methode aufrufen, die ein Gehalt zurückgibt, erhalten Sie vielleicht 50.000 Euro zurück. Wenn Sie jedoch eine Methode ausführen, die zehn Prozent zu dieser Summe hinzufügt, und dann erneut nach dem Gehalt fragen, lautet der zurückgegebene Wert 55.000 Euro. Objektorientierte Programme können auch Dinge wie globale Variablen und statische Variablen enthalten, die dafür sorgen, dass die Antworten auf Anfragen jedes Mal anders ausfallen.

Ein unglaublich leistungsfähiges Beispiel für die funktionale Methode ist Googles Implementierung von MapReduce und sein Ansatz zur Rückgabe von Ergebnissen zu bestimmten Suchbegriffen. MapReduce verknüpft Suchbegriffe in Form von Schlüssel/Wert-Paaren mit einer Funktion namens reduce. Dieser Prozess aggregiert die Begriffe und weist jedem Begriff einen Wert zu, der angibt, welche Art von Ergebnis zurückgegeben werden soll. Bei gleichem Datensatz wird Google jedes Mal die gleiche Antwort ausgeben, ohne dass es zu Nebenwirkungen kommt.

Im Wesentlichen verhalten sich funktionale Programme wie gewöhnliche mathematische Funktionen, zum Beispiel die Berechnungen hinter einer Umrechnung von Celsius in Fahrenheit. Bei Funktionen führen die gleichen Eingaben immer zum gleichen Ergebnis. Eine reine Funktion ist deterministisch und erzeugt keine Nebeneffekte – mit anderen Worten, sie gibt immer denselben Wert zurück, wenn sie aufgerufen wird, und verändert nichts außerhalb ihres Bereichs oder ihrer Parameter.

Code-Beispiele für funktionale Programmierung versus objektorientierte Programmierung

Im Folgenden finden Sie ein Codebeispiel für die funktionale Programmierung mit der FizzBuzz-Codieraufgabe in F#. FizzBuzz ist ein gängiger Codierungstest, bei dem Entwickler ein Programm erstellen, das eine Reihe von Buchstaben und Zahlen auf der Grundlage einer einfachen Reihe von Regeln ausgibt. Wenn die Zahl durch drei teilbar ist, wird an ihrer Stelle das Wort Fizz ausgegeben. Als nächstes wird bei Zahlen, die durch fünf teilbar sind, das Wort Buzz ausgegeben. Und wenn die Zahl sowohl durch drei als auch durch fünf teilbar ist, geben Sie FizzBuzz aus. In einer funktionalen Sprache wie F# kann diese Logik mit Funktionen strukturiert werden. Das Programm besteht vollständig aus diesen Funktionen, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird:

open System let isFizzBuzz value = (value % 15) = 0 let isFizz value = (value % 3) = 0 let isBuzz value = (value % 5) = 0 let output (value : int) = if isFizzBuzz value then "FizzBuzz" else if isFizz value then "Fizz" else if isBuzz value then "Buzz" else string value [< EntryPoint >] let main argv = let message = seq { for i in 1..100 do output i} |> String.concat " " printfn "%s" message printfn "Done"

Als Nächstes sehen wir uns den objektorientierten Ansatz mit C# als Sprache an. Während die Logik ähnlich ist, besteht der große Unterschied beim objektorientierten Ansatz darin, dass die Schleife in ein Objekt verpackt ist, das die aktuelle Nummer der Schleife als Variable enthält.

Dieser objektorientierte Ansatz hat einige Vorteile. Erstens: Wenn die Anwendung aus einer Reihe von Logikobjekten besteht, können die Objekte über vereinfachte Schnittstellen interagieren. Zweitens kann ein Programmierer, um eine Reihe von Spielen ähnlich wie FizzBuzz zu erstellen, die Vererbung nutzen, um je nach Bedarf Logik hinzuzufügen und zu ändern. Hier sehen Sie die C#-Implementierung als Klasse sowie eine traditionellere Hauptroutine zur Durchführung der Ausgabe:

public class Fizzer { private int _val; public Fizzer() { _val = 1; } public string getNewVal() { string answer = ""; if (_val%5==0) answer = "Fizz"; if (_val%3==0) answer+= "Buzz"; if (!(_val%3==0 || _val%5==0)) answer = Convert.ToString(_val); answer+="

"; _val+=1; return answer; } } class Program { static void Main(string[] args) { Fizzer f = new Fizzer(); for (int idx=1;idx<100;idx++){ Console.Write(f.getNewVal()); } } }

Auf einer höheren Abstraktionsebene kann ein Objekt eine Schleife von Anfang bis Ende durchlaufen und die Methode aufrufen. Dies ist nützlich, wenn der Programmierer Spiele zur Laufzeit austauschen oder das Programm anhand von Regeln aus einer Datei erstellen möchte, die sich im Laufe der Zeit ändern können. Um eine objektorientierte Implementierung von FizzBuzz zu sehen, sehen Sie sich dieses objektorientierte C#-Beispiel von Steve Poling an, einem ehemaligen Softwareentwickler und technischen Berater bei Excelon Development. Beachten Sie, dass es mehr Codezeilen gibt, die für eine Wiederverwendung in Frage kommen.