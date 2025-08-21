Vergleich zwischen Low-Code- und traditioneller Entwicklung

Im Allgemeinen ermöglicht ein Low-Code-Ansatz Entwicklern, weniger Codezeilen zu schreiben als bei der traditionellen Anwendungsentwicklung. Es ist zwar einfach, Low-Code-Entwicklung und traditionelle Entwicklung als Entweder-oder-Entscheidung zu betrachten, doch die Realität ist komplexer.

Low-Code- und traditionelle Programmieransätze weisen einige deutliche Unterschiede auf. Beide haben Vor- und Nachteile, die sich jedoch häufig innerhalb derselben Workflows überschneiden und in eine effektive und effiziente Entwicklungsstrategie integriert werden können.

Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen Low-Code- und traditionellen Anwendungsentwicklungsmethoden, die jeweiligen Vor- und Nachteile sowie darüber, wie Entwickler einen Low-Code-Ansatz in die traditionelle Entwicklung integrieren können.

Was ist Low-Code-Entwicklung? Low-Code-Entwicklung ist ein Ansatz, bei dem ein Entwickler einige Elemente einer Anwendung mithilfe vorcodierter Module implementiert, die häufig über eine Drag-and-Drop-Oberfläche ausgewählt werden, um die gewünschte Funktionalität zu erstellen. Bei einem Low-Code-Ansatz schreiben Entwickler in der Regel weniger Codezeilen als bei der traditionellen Anwendungsentwicklung, allerdings meist mit einigen individuellen Anpassungen, um Module zu optimieren oder die Beziehungen zwischen ihnen anzupassen. Der wichtigste und offensichtlichste Vorteil der Low-Code-Entwicklung, insbesondere für erfahrene Programmierer, ist ihre Schnelligkeit. Vorgefertigte Module reduzieren die Zeit für die Implementierung von Anwendungsfunktionen, sodass sich Entwicklungsteams auf Aufgaben konzentrieren können, die mehr Originalität erfordern oder für das Unternehmen eine höhere Priorität haben. Low-Code-Entwicklung kann Entwickler auch dabei unterstützen, eine App in eine externe Plattform zu integrieren, ohne alle Details dieser externen Plattform kennen zu müssen.

Wie unterscheidet sich Low-Code- von traditioneller Entwicklung? Low-Code-Entwicklung unterscheidet sich in mehreren wesentlichen Punkten von der klassischen Entwicklung. Low-Code-Entwicklung Traditionelle Entwicklung Kosten Mittel bis gering, da weniger hochbezahlte professionelle Entwickler benötigt werden. Hoch, hauptsächlich aufgrund des hohen Personalaufwands für die Entwicklung. Kontrolle Gering, da ein voreingestellter Abstraktionsgrad die Konfigurations- und Anpassungsmöglichkeiten der Entwickler einschränkt. Hoch, da Entwickler ihren Abstraktionsgrad wählen oder direkt mit dem Quellcode arbeiten können, um benutzerdefinierte Funktionen nach Wunsch zu implementieren. Erforderliche Fähigkeiten Mittel bis gering, dank Drag-and-Drop-Schnittstellen. Hoch, da fortgeschrittene Kodierungskenntnisse und Kenntnisse über Softwareentwicklungswerkzeuge und -prozesse erforderlich sind. Geschwindigkeit Hoch, da Benutzer vorgefertigte Komponenten nutzen können. Niedrig, da der Code von Grund auf neu implementiert werden muss. Sicherheit Variiert – hoch, wenn die Module standardmäßig sicher konfiguriert sind, niedrig, da der Quellcode unter Abstraktionen verborgen ist, was Audits erschwert. Variiert – hoch, wenn Entwickler sichere Kodierungspraktiken befolgen, niedrig, wenn Fehler zu Sicherheitslücken führen und keine integrierten Kontrollen zu deren Behebung vorhanden sind. Compliance Mittel, da es zu Problemen kommen kann, wenn Module oder Bereitstellungsoptionen nicht den Compliance-Anforderungen entsprechen oder sich nicht reibungslos in Systeme integrieren lassen, die regulatorische Verfahren abwickeln. Mittel bis hoch, da komplexe oder maßgeschneiderte Compliance-Anforderungen leichter zu erfüllen sind – vorausgesetzt, die Entwickler halten sich daran – und Entwickler ihre Umgebung anpassen können, um Tools zu integrieren, die regulatorische Verfahren abwickeln. Flexibilität Gering, da Low-Code-Entwicklungsplattformen Entwickler auf kompatible Sprachen und Tools beschränken und das Risiko einer Herstellerabhängigkeit bergen. Hoch, da traditionelle Entwickler jede Plattform, Sprache oder jedes Tool verwenden können, um maßgeschneiderte Software für ihre spezifischen Anforderungen zu erstellen.

Vor- und Nachteile der Low-Code-Entwicklung Zu den Vorteilen der Low-Code-Entwicklung gehören: Geschwindigkeit. Programmierer können Apps mit einem Low-Code-Ansatz schneller erstellen, da dank Funktionen wie vorgefertigten Komponenten, Automatisierung, Vorlagen, visueller Codierung und Drag-and-Drop-Schnittstellen einige manuelle Programmierarbeiten entfallen.

Programmierer können Apps mit einem Low-Code-Ansatz schneller erstellen, da dank Funktionen wie vorgefertigten Komponenten, Automatisierung, Vorlagen, visueller Codierung und Drag-and-Drop-Schnittstellen einige manuelle Programmierarbeiten entfallen. Reduzierte Kosten. Low-Code rationalisiert Entwicklungsprozesse, was zu einer schnelleren Markteinführung und damit zu Kostensenkungen führt. Da die Low-Code-Entwicklung schneller ist, kann sie die Gesamtkosten für das Unternehmen senken.

Low-Code rationalisiert Entwicklungsprozesse, was zu einer schnelleren Markteinführung und damit zu Kostensenkungen führt. Da die Low-Code-Entwicklung schneller ist, kann sie die Gesamtkosten für das Unternehmen senken. Wiederverwendbarkeit. Low-Code-Module sind wiederverwendbar und können zwischen Apps geteilt werden, wobei dies jedoch auf dieselbe Low-Code-Plattform beschränkt sein kann.

Low-Code-Module sind wiederverwendbar und können zwischen Apps geteilt werden, wobei dies jedoch auf dieselbe Low-Code-Plattform beschränkt sein kann. Einfache Integration. Low-Code-Module lassen sich in die meisten SaaS-Produkte integrieren, einschließlich ERP- und CRM-Systeme. Dies verbessert die Agilität des Tech-Stacks.

Low-Code-Module lassen sich in die meisten SaaS-Produkte integrieren, einschließlich ERP- und CRM-Systeme. Dies verbessert die Agilität des Tech-Stacks. Ausrichtung der Entwicklung auf den Geschäftswert. Vorgefertigte Komponenten und die visuellen Aspekte von Low-Code-Tools erleichtern die Fokussierung auf die Geschäftsanforderungen. Low-Code hat jedoch auch einige Nachteile, darunter die folgenden: Geringere Leistung. Low-Code-Apps sind möglicherweise nicht so leistungsfähig oder zuverlässig wie gut konzipierte Apps, die mit einem herkömmlichen Ansatz erstellt wurden. Automatisch generierter Code ist in der Regel so konzipiert, dass er eine Vielzahl von Plattformen und Anwendungsfällen unterstützt und nicht die spezifische Bereitstellungsumgebung oder Anwendungsarchitektur eines Teams.

Low-Code-Apps sind möglicherweise nicht so leistungsfähig oder zuverlässig wie gut konzipierte Apps, die mit einem herkömmlichen Ansatz erstellt wurden. Automatisch generierter Code ist in der Regel so konzipiert, dass er eine Vielzahl von Plattformen und Anwendungsfällen unterstützt und nicht die spezifische Bereitstellungsumgebung oder Anwendungsarchitektur eines Teams. Weniger Anpassungsmöglichkeiten. Low-Code-Plattformen bieten weniger Möglichkeiten, eine Anwendung insgesamt anzupassen oder ihre Ausführung zu steuern. Dies kann die Integration in Altsysteme erschweren, insbesondere in solche mit komplexen End-to-End-Workflows.

Low-Code-Plattformen bieten weniger Möglichkeiten, eine Anwendung insgesamt anzupassen oder ihre Ausführung zu steuern. Dies kann die Integration in Altsysteme erschweren, insbesondere in solche mit komplexen End-to-End-Workflows. Weniger Bereitstellungsoptionen. Einige Low-Code-Plattformen ermöglichen es Entwicklern, Anwendungen nur auf bestimmten Plattformen, zum Beispiel bestimmten Cloud-Umgebungen, bereitzustellen.

Einige Low-Code-Plattformen ermöglichen es Entwicklern, Anwendungen nur auf bestimmten Plattformen, zum Beispiel bestimmten Cloud-Umgebungen, bereitzustellen. Unzureichende Kenntnisse. Low-Code-Techniken erfordern in der Regel zumindest einige manuelle Programmiererfahrung und ein grundlegendes Verständnis des Anwendungsdesigns und der Anwendungsfunktionen. Einige Low-Code-IDE (Integrated Development Environment) können auch komplex sein. Diese können die Fähigkeiten interner Benutzer übersteigen und ein Unternehmen dazu zwingen, auf erfahrene Programmierer und Auftragnehmer zurückzugreifen.

Low-Code-Techniken erfordern in der Regel zumindest einige manuelle Programmiererfahrung und ein grundlegendes Verständnis des Anwendungsdesigns und der Anwendungsfunktionen. Einige Low-Code-IDE (Integrated Development Environment) können auch komplex sein. Diese können die Fähigkeiten interner Benutzer übersteigen und ein Unternehmen dazu zwingen, auf erfahrene Programmierer und Auftragnehmer zurückzugreifen. Mangelnde Unterstützung für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Low-Code-Tools sind meist SaaS-Produkte und bieten Unternehmen möglicherweise keinen Zugriff auf die Informationen, die sie benötigen, um die Managementanforderungen für die Entwicklung, das Testen und die Dokumentationsqualität für regulierte Software zu erfüllen.

Vor- und Nachteile der traditionellen Entwicklung Traditionelle Anwendungsentwicklungsprozesse sind ein Eckpfeiler der IT-Abteilungen von Unternehmen und bieten unter anderem folgende Vorteile: Größere Kontrolle. Entwickler haben ein Höchstmaß an Kontrolle darüber, wie sie Code schreiben und Anwendungen strukturieren.

Entwickler haben ein Höchstmaß an Kontrolle darüber, wie sie Code schreiben und Anwendungen strukturieren. Flexibilität. Die traditionelle Entwicklung kann mit praktisch jeder Programmiersprache und Entwicklungsplattform durchgeführt werden, was die Skalierbarkeit erleichtert und Leistungsprobleme beim Hinzufügen von Funktionen zu einer ausgereiften Anwendung reduziert.

Die traditionelle Entwicklung kann mit praktisch jeder Programmiersprache und Entwicklungsplattform durchgeführt werden, was die Skalierbarkeit erleichtert und Leistungsprobleme beim Hinzufügen von Funktionen zu einer ausgereiften Anwendung reduziert. Bereitstellung an jedem Ort. Mit einem traditionellen Ansatz entwickelte Apps können an jedem vom Entwickler gewünschten Ort bereitgestellt werden. Dies kann insbesondere für die Entwicklung mobiler Apps von Bedeutung sein.

Mit einem traditionellen Ansatz entwickelte Apps können an jedem vom Entwickler gewünschten Ort bereitgestellt werden. Dies kann insbesondere für die Entwicklung mobiler Apps von Bedeutung sein. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Mit der traditionellen Entwicklung können Unternehmen Daten und Systeme effektiver integrieren, um sicherzustellen, dass sie die spezifischen Anforderungen für regulierte Software erfüllen. Traditionelle Entwicklung hat aber auch einige wesentliche Nachteile: Zeitaufwendiger. Die manuelle Programmierung ist zeit- und arbeitsaufwendiger als die automatische Generierung von Code mit Low-Code-Tools. Außerdem dauert es länger, den Code manuell anzupassen, um mehrere Plattformen zu unterstützen und Schnittstellen zwischen Anwendungen und Diensten zu erstellen.

Die manuelle Programmierung ist zeit- und arbeitsaufwendiger als die automatische Generierung von Code mit Low-Code-Tools. Außerdem dauert es länger, den Code manuell anzupassen, um mehrere Plattformen zu unterstützen und Schnittstellen zwischen Anwendungen und Diensten zu erstellen. Spezialisierte Fähigkeiten. Die traditionelle Entwicklung erfordert möglicherweise mehr Fachwissen in einer bestimmten Programmiersprache oder Entwicklungsplattform. Dies gilt insbesondere für Legacy-Anwendungen, da die ursprünglichen Entwickler mit den entsprechenden Plattform- und Programmierkenntnissen möglicherweise nicht mehr im Unternehmen sind.

Wann sollte Low-Code-Entwicklung eingesetzt werden: Häufige Anwendungsfälle Im Folgenden finden Sie einige häufige Anwendungsfälle, in denen Low-Code-Ansätze den größten Nutzen bieten: Integrationen. Low-Code-Tools können Entwickler dabei unterstützen, eine mit externen Tools oder Plattformen erstellte App zu integrieren.

Low-Code-Tools können Entwickler dabei unterstützen, eine mit externen Tools oder Plattformen erstellte App zu integrieren. Einfache Websites. Es gibt selten einen Grund, HTML-, PHP- und CSS-Code für eine einfache Website, die hauptsächlich aus statischen Inhalten besteht, von Hand zu schreiben.

Es gibt selten einen Grund, HTML-, PHP- und CSS-Code für eine einfache Website, die hauptsächlich aus statischen Inhalten besteht, von Hand zu schreiben. Geschäftsanalysen. Ein Low-Code-Ansatz ist oft ideal für die Erstellung von Dashboards oder Reporting-Tools zur Unterstützung von Geschäftsanalysen. Viele ERP-Plattformen bieten integrierte Low-Code-Tools.

Ein Low-Code-Ansatz ist oft ideal für die Erstellung von Dashboards oder Reporting-Tools zur Unterstützung von Geschäftsanalysen. Viele ERP-Plattformen bieten integrierte Low-Code-Tools. Geschäftsprozesse. Ebenso eignen sich Apps, die einfache Geschäftsprozesse wie die Erfassung von Kundendaten oder die Genehmigung von Lieferantenverträgen unterstützen, gut für die Low-Code-Entwicklung. Low-Code-Integrationen in Geschäftsprozessmanagement-Plattformen machen die Erstellung dieser Apps auch für Personen zugänglich, die keine professionellen Programmierer sind.

Wann sollte man traditionelle Entwicklung statt Low-Code verwenden? Um Low-Code optimal zu nutzen, ist es ebenso wichtig zu wissen, wann traditionelle Entwicklung der bessere Ansatz ist. Berücksichtigen Sie dabei die folgenden Faktoren: Sicherheit. Low-Code ist nicht von Natur aus unsicher, aber es kann schwierig sein, sicherzustellen, dass Low-Code-Apps nach strengen Sicherheitsstandards entwickelt werden. Außerdem sind sie möglicherweise schwieriger zu prüfen, da der Quellcode unter den Low-Code-Abstraktionen verborgen ist.

Low-Code ist nicht von Natur aus unsicher, aber es kann schwierig sein, sicherzustellen, dass Low-Code-Apps nach strengen Sicherheitsstandards entwickelt werden. Außerdem sind sie möglicherweise schwieriger zu prüfen, da der Quellcode unter den Low-Code-Abstraktionen verborgen ist. Leistung. Low-Code-Apps bieten in der Regel nicht die höchste Leistung. Für Spitzenleistung müssen Sie möglicherweise jede Zeile Code optimieren, was einen traditionellen Entwicklungsansatz erfordert.

Low-Code-Apps bieten in der Regel nicht die höchste Leistung. Für Spitzenleistung müssen Sie möglicherweise jede Zeile Code optimieren, was einen traditionellen Entwicklungsansatz erfordert. Wartbarkeit. Wenn die zur Entwicklung einer App verwendeten Low-Code-Tools vom Anbieter eingestellt werden, wird die langfristige Wartung zu einer Herausforderung.

Wenn die zur Entwicklung einer App verwendeten Low-Code-Tools vom Anbieter eingestellt werden, wird die langfristige Wartung zu einer Herausforderung. Lock-in. Eine Abhängigkeit von Low-Code kann für Entwickler ein höheres Risiko bedeuten, an eine bestimmte Low-Code-Plattform und deren Ökosystem gebunden zu sein. Möglicherweise können sie nur in den von der Plattform unterstützten Umgebungen bereitstellen oder haben Schwierigkeiten bei der Migration ihrer Codebasis auf die Plattform eines anderen Anbieters. Abbildung 1: Unternehmen setzen Low-Code-Plattformen innerhalb und zwischen zentralen IT-Abteilungen und IT-Abteilungen in Geschäftsbereichen ein, um Innovationen näher an die gewünschten Geschäftsergebnisse heranzuführen.