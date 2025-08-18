10 Tipps für mehr IT-Sicherheit im Unternehmen

Jeder Mitarbeiter eines Unternehmens, von den Endanwendern über die Security-Experten bis hin zu den Führungskräften, spielt eine wichtige Rolle beim Schutz des Unternehmens vor Cyberangriffen.

Eine Aktion, die ein Anwender ausführt oder eben nicht ausführt, kann darüber entscheiden, ob es für ein Unternehmen ein ganz normaler Alltag ist, oder sich ein Sicherheitsvorfall ereignet, der das Unternehmen existenziell gefährden kann.

Wir haben nachfolgend eine Reihe von Maßnahmen und bewährten Vorgehensweisen zusammengestellt, mit denen IT-Teams und die Mitarbeiter selbst die Gesamtsicherheit deutlich stärken können.

Best Practices für IT-Teams Sicherheitsrichtlinien aktualisieren. Unternehmen arbeiten oft mit veralteten Sicherheitsrichtlinien, die nicht die neuesten Technologien, Cyberbedrohungen und Security-Empfehlungen berücksichtigen. Wie beispielsweise das Umsetzen eines Zero-Trust-Ansatzes. Sicherheitsrichtlinien sind die Grundlage für die Sicherheit des Unternehmens. Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst Ihre Richtlinien auf den neuesten Stand bringen und dann ihre Vorgehensweisen aktualisieren. Danach gilt es die Mitarbeiter zu schulen, damit diese die neuen Richtlinien verstehen und verinnerlichen. Eine starke Authentifizierung für alle Anwender einrichten. Cyberangriffe nutzen oft kompromittierte Benutzerkonten, um Zugriff auf die internen Ressourcen eines Unternehmens zu erhalten. Die Einrichtung einer Multifaktor-Authentifizierung für jeden Nutzer, unabhängig davon, für welchen Faktor man sich entscheidet, kann viele Cyberangriffe wirksam abwehren. Wenn dies sich, aus welchen Gründen auch immer, nicht umsetzen lässt, versuchen Sie die Passwortpolitik so solide wie möglich zu gestalten. Alle Konten, bei denen es möglich ist, wie etwa denen von Admins oder andere privilegierte Konten, sollten dennoch so weit wie möglich mit Multifaktor-Authentifizierung versehen werden. Die Sicherheitskontrollen des Netzwerks aktualisieren. Wenn bereits einige Zeit vergangen ist, nachdem man sich näher mit den Netzwerkkontrollen in Sachen Sicherheit beschäftigt hat, sollte man über deren Aktualisierung nachdenken. Unterstützen beispielsweise die Firewalls und VPNs (Virtual Private Network) die neuesten Funktionen? Vielleicht wäre es ein guter Zeitpunkt, über eine Aktualisierung nachzudenken. Wie ist es um die Transparenz des Netzwerkverkehrs bestellt? Hat eine beschleunigte Cloud-Migration dafür gesorgt, dass sich die Sichtbarkeit der Datenwege verringert hat? Eventuell ist neue Netzwerksicherheitssoftware erforderlich oder es müssen Ansätze wie SASE (Secure Access Service Edge) in Betracht gezogen werden. Sich auf Sicherheitsvorfälle vorbereiten. Trotz aller Maßnahmen sind Sicherheitsvorfälle meist unvermeidlich. Und daher ist es außerordentlich wichtig, darauf gut vorbereitet zu sein, um im Falle eines Falles den möglichen Schaden zu begrenzen. Unternehmen müssen zudem in der Lage sein, Security-Vorfälle so früh wie möglich zu erkennen. Das bedeutet, dass nicht nur Lösungen vorhanden sein müssen, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu analysieren. Die Mitarbeiter müssen auch über mögliche Anzeichen eines Vorfalls in Kenntnis gesetzt werden, und an wen sie diese bei Auftreten melden sollen. Das Unternehmen sollte da eine offene Kultur fördern, die dafür sorgt, dass Mitarbeiter auch eigene Fehler melden. Andernfalls können Sicherheitsvorfälle länger dauern und mehr Schaden anrichten. Die Security-Kenntnisse auf dem aktuellen Stand halten. Ein typisches Risiko im Bereich IT-Sicherheit ist, dass das Tagesgeschäft die Teams so beschäftigt, dass kaum Zeit bleibt, das eigene Wissen kontinuierlich auf den neuesten Stand zu bringen. Selbstverständlich ist die Bewältigung aktueller Probleme von großer Bedeutung. Man sollte jedoch nicht nur in seinem Spezialgebiet auf dem aktuellen Stand sein, sondern alle Entwicklungen im Bereich Cybersicherheit verfolgen. Häufig entstehen neue Bedrohungstypen in relativ kurzer Zeit. Security-Themen wie Risikobewertung, Cyberbedrohungen und Bedrohungserkennung gelten für sehr viele Bereiche, die man nicht immer alle im Blick hat. Themen wie physische Sicherheit und Zugangskontrollen werden manchmal komplett übersehen. Das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter schärfen. Das Thema der Sensibilisierung der Anwender für IT-Sicherheit wird vielerorts noch nicht mir der Priorität behandelt, die der Bereich verdient. Ein gut geschulter und wachsamer Mitarbeiter ist ein sehr wertvoller Aktivposten in der Gesamtsicherheit. Allzu häufig bestehen derlei Schulungsaktivitäten nur aus einer Stunde im Jahr mit einer Online-Präsentation und einer gelegentlichen E-Mail. Derlei Security-Awareness-Aktivitäten werden von Mitarbeitern manchmal als Zeitverschwendung wahrgenommen. Und vermutlich sind diese dies dann auch in vielen Fällen. Es ist wichtig, ein breites Verständnis im Hinblick auf IT-Sicherheit in der gesamten Belegschaft zu erreichen. Es kann sich definitiv lohnen, Mitarbeitern sehr gezielt zu erklären, was genau sie in ihrem speziellen Bereich tun können und was sie besser unterlassen sollten. Dies kann die Akzeptanz für Sicherheitsrichtlinien deutlich verbessern. Kulturelle Entwicklungen geschehen schrittweise. Und zwar jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter die Notwendigkeit einer Security-Praxis versteht und verinnerlicht. Abbildung 1: Wenn IT-Teams und die Belegschaft diese Security-Tipps beherzigen, lässt die Gesamtsicherheit eines Unternehmens deutlich verbessern.