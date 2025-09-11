Trends bei Phishing, Ransomware und Co.

Das ist eines der Ergebnisse des Berichtes in Sachen Cyberbedrohungen von Cisco Talos für das zweite Quartal 2025. Demnach erfolgen Phishing-Angriffe zunehmend mit kompromittierten E-Mail-Konten. Diese E-Mails können dann augenscheinlich aus dem Kollegenkreis oder von vertrauten Geschäftspartnern stammen, was das Risiko für die potenziellen Opfer vergrößert, da diese Nachrichten zunächst vertrauenswürdig wirken. Laut dem Bericht traf dies auf 75 Prozent der beobachteten Phishing-Angriffe zu. Diese Art, der auf den ersten Blick vertrauenswürdigen Nachrichten kann natürlich auch dazu verwendet werden, weitere Anmeldedaten zu erbeuten. Angriffe dieser Art erfolgen häufig im Kontext eines Business-E-Mail-Compromise (BEC).

Insgesamt sei die Anzahl der von Cisco Talos beobachteten Phishing-Aktivitäten zwar zurückgegangen, Phishing bleibe aber die häufigste Methode für den ersten Zugriff.

Angriffe auf Multifaktor-Authentifizierung Zwar ist jede Multifaktor-Authentifizierung (MFA) sicherer als keine zu verwenden, aber nicht jede MFA-Implementierung ist ausreichend sicher und bei Angriffen gleichermaßen wirksam. Viele der beobachteten Vorfälle stünden in Zusammenhang mit Problemen bei der Multifaktor-Authentifizierung, etwa Fehlkonfigurationen oder umgangene Authentifizierung. „Die einzige Konstante bei Cyberkriminalität ist der Wandel“, sagt Thorsten Rosendahl, Technical Leader von Cisco Talos. „Im zweiten Quartal geht der Trend bei Cyberkriminellen zum Handel mit kompromittierten Anmeldedaten als schnelle und wenig riskante Möglichkeit, um Geld zu machen. Phishing bleibt dabei äußerst effektiv für den ersten Zugriff. Unternehmen müssen daher MFA aktivieren und überwachen sowie Web Application Firewalls mit Flow-Logging für die Echtzeit-Erkennung von Cyberbedrohungen einsetzen.“