Die Cyberangriffe der KW48/2025 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

20.11.2025, Cleveland County Sheriff's Office (USA). Das Büro des Sheriffs von Cleveland County in Oklahoma wurde Opfer eines Ransomware-Angriffs, der Teile seines internen Computersystems betraf, die öffentlichen Sicherheitsdienste jedoch nicht beeinträchtigte. Die Beamten gaben an, dass die öffentlichen Sicherheitsdienste nicht unterbrochen wurden und die Abgeordneten weiterhin auf Anrufe reagieren. Der Vorfall wird noch untersucht und die Beamten werden Updates teilen, sobald mehr Informationen verfügbar sind. Quelle

20.11.2025, Attleboro, (USA). Die Stadt Attleboro hat einen Sicherheitsvorfall erlitten, die mehrere technische Systeme, darunter Telefonverbindungen und E-Mail-Dienste beeinträchtigt hat. Die öffentlichen Sicherheitsdienste arbeiten normal und die Einwohner können im Notfall weiterhin die Notrufnummer 911 wählen. Die Stadt arbeitet mit Spezialisten für Cybersicherheit zusammen, um die Ursache zu ermitteln und die Dienste wiederherzustellen. Quelle

21.11.2025, Milwaukee Police Department, (USA). Das Milwaukee Police Department hat einen Cybervorfall erlitten, der die Einheit High Intensity Drug Trafficking Areas betraf, wie eine Quelle der Lokalpresse mitteilte. Der Vorfall betraf die Systeme der Einheit, es ist jedoch unklar, ob Ransomware beteiligt war oder Daten gestohlen wurden. Die Polizeibehörde von Milwaukee war bereits in der Vergangenheit Ziel von Cyberangriffen, insbesondere in den Jahren 2014 und 2015. Quelle

23.11.2025, Urbana, Ohio, (USA). Die Stadt Urbana in Ohio erlitt am 23. November einen Cyberangriff, der mehrere städtische Computersysteme beeinträchtigte. Die Polizei, die Feuerwehr, das Bauamt, die Justiz und die Notfallhilfe funktionieren weiterhin. Die Behörden gaben an, dass es derzeit keine Beweise dafür gibt, dass sensible Informationen offengelegt wurden, und dass die Informationen der Einwohner nicht kompromittiert wurden. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Quelle

24.11.2025, Milano Ristorazione, (Italien). Milano Ristorazione wurde Opfer einer Verletzung seines Computersystems mit einer Malware. Das Unternehmen, das Kindergärten und Schulen in der Stadt mit Mahlzeiten versorgt, hat Maßnahmen ergriffen, um seine Infrastruktur zu schützen und die Kontinuität seiner Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Folgen des Angriffs werden derzeit geprüft, insbesondere in Bezug auf die verarbeiteten Daten. Quelle

24.11.2025, Hillsborough County, (USA). Ein Angriff auf die Computersicherheit hat am Sonntagmorgen Hillsborough County, New Hampshire, getroffen und zu einem Netzwerkausfall geführt. Die betroffenen Systeme wurden vom Netz genommen, um das Netzwerk und die Daten zu schützen. Der Betrieb der öffentlichen Sicherheit funktioniert weiterhin normal. Quelle

24.11.2025, Hochschule Mainz, (Deutschland). Die Hochschule Mainz wurde Opfer eines Cyberangriffs, woraufhin die meisten ihrer Computersysteme aus Sicherheitsgründen heruntergefahren wurden. Die Präsenzveranstaltungen werden fortgesetzt, die Dauer der Störung ist jedoch noch nicht bekannt. Es wurde ein Krisenstab eingerichtet, der die Schüler und Angestellten auf dem Laufenden halten soll. Die Ermittlungsbehörden sind involviert. Quelle

25.11.2025, Westminster City Council, (Vereinigtes Königreich). Beamte des Londoner Stadtrats wurden nach einem gemeldeten Cyberangriff auf mehrere lokale Behörden in der Hauptstadt vor einer bedeutenden und unmittelbaren Bedrohung gewarnt. Der Westminster Council bestätigte, dass sein IT-System nach einem Cybersicherheitsvorfall als Vorsichtsmaßnahme abgeschaltet worden sei. Quelle

25.11.2025, Southold, (USA). Die Stadt Southold im Bundesstaat New York ist mit einem potenziellen Cybervorfall konfrontiert, der die Server der Stadt gestört hat. Das E-Mail-System sei außer Funktion und bei der Bearbeitung von Dokumenten komme es zu Beeinträchtigungen. Dies habe keine Auswirkungen auf die Notrufnummer 911 oder die Polizei. Die Dienstleistungen der Stadt sind eingeschränkt, aber die Einwohner können weiterhin telefonisch oder persönlich auf die Dienste zugreifen. Die Behörden untersuchen den Vorfall und haben noch nicht bekannt gegeben, was die Störung ausgelöst hat. Quelle

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.