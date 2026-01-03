Die 5 beliebtesten Storage-Artikel 2025

Da ein Ende der wachsenden Datenflut nicht in Sicht ist und künstliche Intelligenz (KI) sowie maschinelles Lernen (ML) diese eher befeuern, lag das Thema Storage und damit verbundene Technologien und Lösungen bei unseren Lesern auch 2025 hoch im Trend. Hinzu kommen neue Bedrohungsszenarien und böswillige Akteure, die Unternehmen unter Druck setzen, ihre Data Protection so umfassend und zuverlässig wie möglich zu machen.

Darüber hinaus war im Jahr 2025 erhebliche Kostensprünge bei Speicherkomponenten zu verzeichnen, was IT-Verantwortliche dazu veranlagt, eventuell nach neuen Optionen zu suchen, mit denen sich die Kosten unter Kontrolle halten lassen. Zuverlässige Backups beziehungsweise saubere Recoveries und Cloud-Optionen rücken hier häufig in den Fokus von IT-Teams.

Das umfassende Sichern und Verwalten von Daten kommt nicht aus der Mode, da damit die Resilienz und die Geschäftskontinuität von Unternehmen gewährleistet werden kann.

Wir haben im Folgenden die fünf Artikel zum Thema Storage zusammengefasst, die 2025 erschienen sind und besonders großes Interesse bei den Lesern fanden:

1. Open-Source-Optionen: Recovery-Software im Überblick

IT-Verantwortliche können bei der Wahl einer geeigneten Recovery-Software auch Open-Source-Angebote ins Auge fassen, die eventuell günstiger als proprietäre Lösungen sein können. Wir stellen zehn Open-Source-Optionen für die Datenwiederherstellung vor.

2. 3-2-1-1-0-Backup-Strategie: Neue Anforderungen erfüllen

Seit Langem gilt die 3-2-1-Backup-Strategie als Standard für sichere uns zuverlässige Datensicherungen. Neue Versionen dieser Regel können aber umfassenderen Schutz vor neuen Bedrohungen bieten.

3. Was kosten die unterschiedlichen AWS-Storage-Angebote?

Cloud-Kosten können schnell unübersichtlich werden und eine Wahl der richtigen Lösung erschweren. Wir haben die unterschiedlichen Optionen der Amazon Web Services näher betrachtet und für Sie zusammengefasst.

4. Die wichtigsten Backup-Tools für VMware und Hyper-V

Virtuelle Umgebungen stellen besondere Anforderungen an die Backup-Lösung. Wir erklären, wo die Schwierigkeiten bei einer solchen Datensicherung liegen und welche Lösungen für VMware und Hyper-V zur Verfügung stehen.

5. Wie Sie Festplattenpartitionen mit diskpart bearbeiten

Für einfache Festplattenaufgaben unter Windows nutzen Administratoren häufig diskpart, ein bewährtes Befehlszeilentool, das seit über zwei Jahrzehnten zuverlässig im Einsatz ist. Erfahren Sie hier, wie Sie es nutzen können.

Abbildung 1: Der kostenlose E-Guide listet unsere meistgelesenen Storage-Beiträge aus dem Jahr 2025.