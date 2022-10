7 Software-defined Storage-Lösungen im Vergleich

Software-defined Storage (SDS) hat die Datenspeicherung in den letzten Jahren revolutioniert. Die Technologie ermöglicht es Unternehmen, die Speicherzuweisung und -verwaltung von der zugrunde liegenden Speicherhardware zu abstrahieren.

Zahlreiche Hersteller bieten SDS-Produkte an, aber jeder hat seinen eigenen Ansatz für diese Technologie. Einige bieten eine Reihe von Produkten an, so dass Administratoren wissen sollten, wie sie diese vergleichen können. Im Folgenden finden Sie eine Liste der softwaredefinierten Speicherlösungen von sieben wichtigen Anbietern.

1. DataCore DataCore bietet zwei SDS-Produkte an. SANsymphony, für Blockspeicher, holt durch Mechanismen wie parallele I/O und Hochgeschwindigkeits-Caching hohe Leistung aus Standardhardware. Administratoren können SANsymphony auch für Hochverfügbarkeit und Remote-Standortreplikation konfigurieren. VFilO, für Datei- und Objektspeicher, kann einen einheitlichen Namensraum schaffen. Es fasst Speicher-Appliances effektiv zusammen und ermöglicht eine einheitliche Geräteverwaltung und eine vereinfachte Suche.

2. Dell-Technologien Während viele Anbieter nur ein oder zwei SDS-Produkte anbieten, verfügt Dell über mindestens fünf Produkte, die jeweils einen bestimmten Zweck erfüllen. VxRail zum Beispiel ist eine hyperkonvergente Infrastrukturplattform für VMware-Umgebungen. VMware-Anwender könnten auch von Dells UnityVSA profitieren, einer Softwareversion der Unity-Hardwareplattform, die als virtuelle VMware-Appliance dient. Dell bietet auch die Unity Cloud Edition an. Wie UnityVSA ist auch die Unity Cloud Edition eine softwaredefinierte Version der Unity-Plattform, die jedoch auch in Public-Cloud-Umgebungen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus ist IsilonSD Edge ein softwaredefiniertes Scale-out-NAS-System, das mehrere Arbeitslasten unterstützen kann. In ähnlicher Weise bietet Dell ein hoch skalierbares, softwaredefiniertes Objektspeichersystem namens ECS an.

3. NetApp NetApp bietet SDS-Funktionen über seine Datenmanagement-Software OnTap. OnTap fungiert als einheitliche Managementebene für On-Premises- und Cloud-Storage. Es unterstützt sowohl NetApp Storage-Systeme als auch handelsübliche Storage-Hardware. Die OnTap Software kann Storage auf Basis von Kapazität, Performance, Verfügbarkeitsanforderungen oder einer Kombination aus diesen drei Faktoren zuweisen oder skalieren. Objektspeicher-Workloads lassen sich auf bis zu 176 Petabyte skalieren. OnTap bietet zahlreiche Sicherheitsfunktionen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, bestimmte Änderungen von mehreren Administratoren genehmigen zu lassen, und eine autonome Ransomware-Abwehr, die mithilfe von maschinellem Lernen Bedrohungen erkennt. Darüber hinaus nutzt OnTap die Automatisierung, um das Storage gesund und sicher zu halten. Die NetApp Active IQ Funktion fungiert als Berater, der Risikobewertungen, vorausschauende Warnungen und präskriptive Anleitungen liefert.

4. Nutanix Nutanix bietet SDS durch seinen Unified Storage. Nutanix Unified Storage führt siloartige Daten unter einer einzigen Managementoberfläche zusammen, die mit On-Premises- und Multi-Cloud-Umgebungen funktioniert. Nutanix schützt die verwalteten Daten durch den Cloud-basierten Service Data Lens. Er nutzt die Fähigkeit der Nutanix-Software, einen globalen Überblick über den Speicher eines Unternehmens zu bieten, indem er Berichte über Datenzugriffe und Datenbewegungen erstellt. Data Lens bietet außerdem umfassenden Schutz vor Ransomware. Die Cloud-basierte Ransomware-Signaturdatenbank von Nutanix kann mehrere tausend Arten von Ransomware identifizieren und davor schützen.

5. Pure Storage Pure Storage bietet softwaredefinierte Speicherfunktionen über sein Purity OS, das auf der FlashArray-Speicherhardware des Unternehmens installiert ist. Es nutzt KI zur Analyse und Überwachung der Speicherhardware, um eine Verfügbarkeit von 99,9999 Prozent zu gewährleisten. Purity legt Wert auf Datensicherheit durch permanente Verschlüsselung und integriertes Disaster Recovery. Außerdem ermöglicht Purity unterbrechungsfreie Speicher-Upgrades.

6. StarWind StarWind bietet zwei SDS-Produkte an. Die StarWind HyperConverged Appliance kombiniert Rechen-, Netzwerk- und Speicherhardware in einem einzigen modularen Produkt. Dell, Intel, Mellanox und Nvidia bilden die Hardwarekomponenten der StarWind HyperConverged Appliance. StarWind Virtual SAN ist in erster Linie für kleine und mittelständische Unternehmen gedacht, eignet sich aber auch für Edge Storage und Remote- und Zweigstellen von Unternehmen. Es fungiert als hochverfügbares (99,9999 Prozent) Shared Storage, der mit jedem Hypervisor kompatibel ist. Administratoren können nur zwei Knoten bereitstellen, ohne dass ein Zeuge erforderlich ist.