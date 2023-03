AWS-Speicherkosten im Kurzüberblick

Es kann schwierig sein, die Preise für die Sicherung von Daten in AWS zu verstehen und zu bestimmen, wie hoch die Kosten sein werden. Deshalb ist es wichtig, alles zu verstehen, was in die Preisgestaltung von Amazon einfließt.

Amazon und andere Cloud-Anbieter berechnen ihren Kunden einen Tarif pro Gigabyte pro Monat. Es gibt jedoch noch weitere Faktoren, die zu den Gesamtkosten für AWS-Speicher beitragen, zum Beispiel die Art des Speichers, die Zugriffsraten und der mögliche Datenabfluss.

Eine Übersicht über die AWS-Speicherkosten

S3 S3 ist der Objektspeicher von Amazon. Die Preisgestaltung für S3 ist komplex, da es viele verschiedene Ebenen gibt. Darüber hinaus bestimmt Amazon die S3-Kosten nach Region und Datenvolumen. Amazon gewährt auf einigen Tiers einen Rabatt für Speicher mit hohem Volumen.

Preisübersicht Amazon S3 (Preise gelten für die Europa-Zone Paris) S3 Standard (Speicher für allgemeine Zwecke für jeden Datentyp, in der Regel für Daten, auf die häufig zugegriffen wird.) 0,024 US-Dollar/GByte (für die ersten 50 TByte/Monat) 0,023 US-Dollar/GByte (für die nächsten 450 TByte/Monat) 0,022 US-Dollar/GByte (für über 500 TByte/Monat) S3 Intelligent-Tiering (Automatische Kosteneinsparung bei Daten mit unbekannten oder sich ändernden Zugriffsmustern.) 0,0025 US-Dollar pro 1.000 Objekte für Überwachung, Automatisierung, den gesamten Speicher/Monat (Objekte > 128 KB) 0,024 US-Dollar für Frequent Access Tier, die ersten 50 TB/Monat 0,023 US-Dollar für Frequent Access Tier, die nächsten 450 TB/Monat 0,022 US-Dollar für Frequent Access Tier, bei über 500 TB/Monat 0,0131 US-Dollar für Infrequent Access Tier, für den gesamten Speicher/Monat 0,005 US-Dollar für Archive Instant Access Tier, den gesamten Speicher/Monat S3 Intelligent-Tiering (Optionale asynchrone Archivzugriffsebenen) 0,00405 US-Dollar pro GByte für Archive Access Tier, den gesamten Speicher/Monat 0,0018 US-Dollar pro GByte für Deep Archive Access Tier, den gesamten Speicher/Monat S3 Standard – Infrequent Access (Langzeitdatenaufbewahrung für Informationen, auf die nur selten zugegriffen wird und die einen Zugriff im Millisekundenbereich erfordern.) 0,0131 pro GByte für den gesamten Speicher/Monat S3 One Zone – Infrequent Access (wiederherstellbare Daten, die selten aufgerufen werden und die einen Zugriff im Millisekundenbereich erfordern.) 0,01048 US-Dollar pro GByte für den gesamten Speicher/Monat S3 Glacier Instant Retrieval (Langzeitarchivdaten, auf die einmal pro Quartal zugegriffen wird und die einen sofortigen Abruf im Millisekundenbereich erfordern) 0,005 US-Dollar pro GByte für den gesamten Speicher/Monat S3 Glacier Flexible Retrieval (vormals S3 Glacier, Langzeit-Backups und -Archive mit Abrufoptionen von 1 Minute bis 12 Stunden) 0,00405 US-Dollar pro GByte für den gesamten Speicher/Monat S3 Glacier Deep Archive (Langzeitarchivierung von Daten, auf die ein- bis zweimal pro Jahr zugegriffen wird und die innerhalb von 12 Stunden wiederhergestellt werden können) 0,0018 US-Dollar pro GByte für den gesamten Speicher/Monat

FSx FSx ist der Windows-Dateiserver-Speicher von Amazon. Die Preise basieren auf der Region, dem Speichertyp (Festplatte oder SSD), der Durchsatzkapazität und der Backup-Nutzung. In der Region Europa (Paris) kostet der Festplattenspeicher beispielsweise 0,014 US-Dollar pro GByte pro Monat, während der SSD-Speicher 0,151 US-Dollar pro GB pro Monat kostet. Die Durchsatzkapazität kostet 2,398 Dollar pro MB/s und Monat. Der Backup-Speicher kostet 0,053 US-Dollar pro GByte und Monat. Die Kosten für FSx-Speicher sinken mit der Deduplizierung. Amazons Preisgestaltung geht von einer Einsparung von 50 Prozent aus und reduziert die Kosten für HDD-Speicher in der gleichen Region auf 0,007 US-Dollar pro GByte pro Monat, während die Kosten für SSD-Speicher auf 0,076 US-Dollar pro Monat sinken. In dieser Konfiguration kostet die Durchsatzkapazität 2,398 US-Dollar pro MB/s und Monat und der Backup-Speicher 0,027 US-Dollar pro GByte pro Monat. Die hier genannten Preise gelten für eine Bereitstellung in einer Verfügbarkeitszone (Single-AZ: Availablility Zone). Die Kosten für eine Multi-AZ-Bereitstellung und Datenübertragung variieren. Die Preise für die Multi-AZ-Bereitstellung sind genauso gestaffelt wie für die Single-AZ. Für die Datenübertragung fallen bei FSx in der Regel keine Kosten an, wenn auf ein FSx-Dateisystem innerhalb der bevorzugten AZ zugegriffen wird. Das gleiche gilt für Multi-AZ-Dateisysteme, die am oder nach dem 23.2.2022 erstellt wurden. Für den Zugriff auf Multi-AZ-Dateisysteme oder einzelne AZ-Dateisysteme die vor diesem Stichtag erstellt wurden zahlen Anwender jeweils 0,01 US-Dollar pro GByte. Generell kosten Datenübertragungen 0,02 US-Dollar pro GByte.

EFS Das Elastic File System (EFS) von Amazon ist ein Cloud-basierter, serverloser Dateiserver für unstrukturierte Daten. Amazon bestimmt die Preise für EFS weitgehend nach Region und Häufigkeit des Datenzugriffs. Andere Faktoren können sich auf den Preis auswirken, zum Beispiel ob sich das Dateisystem in einer einzigen Zone befindet, der bereitgestellte Durchsatz und wie der Benutzer die Daten sichert. Als allgemeine Richtlinie gilt, dass Standardspeicher in der Region Europa (Irland) 0,08 US-Dollar pro GByte pro Monat kostet, während Daten, die in der EFS One Zone liegen, 0,046 US-Dollar pro GByte pro Monat kosten. Mit einem Preisrechner hat der Anwender die Option, eine eigene Kalkulation für seinen Bedarf zu erstellen. Bei AWS können Nutzer in den ersten 12 Monaten bis zu 5 GByte/Monat für die EFS-Standard-Speicherklasse kostenlos nutzen. Alles über 5 GByte kostet 0,33 US-Dollar pro GByte pro Monat. Die günstigste Speicheroption bei EFS ist der Backup-Speicher: Für warmes Storage fallen 0,055 US-Dollar pro GByte pro Monat an. Cold Storage kostet 0,011 US-Dollar pro GByte/Monat.

EBS Elastic Block Store (EBS) ist Amazons Hochleistungs-Blockspeicher, der in erster Linie für die virtuellen Festplatten von Elastic Compute Cloud-Instanzen und Instance-Snapshots verwendet wird. Der Preis variiert je nach Speichernutzung. Der Hauptfaktor, der den Preis beeinflusst, ist der Volume-Typ. Die Preise reichen von 0,0174 US-Dollar pro GB pro Monat für Cold HDD (sc1)-Volumes bis zu 0,0928 US-Dollar pro GB pro Monat für Allzweck-SSD (gp3)-Speicher. Die AWS-Speicherkosten für Snapshots variieren ebenfalls je nach Typ. Snapshots, die auf Standardspeicher gespeichert werden, kosten 0,053 US-Dollar pro GByte und Monat, während Snapshots auf Archivspeicher 0,01325 US-Dollar pro GByte und Monat kosten. Für die Wiederherstellung eines Snapshots aus dem Archivspeicher wird außerdem eine Gebühr von 0,0318 US-Dollar pro GByte erhoben. Ein Recovery vom Standardspeicher ist hingegen kostenlos. Auch hier haben Anwender die Möglichkeit, einen Preisrechner für eine genauere Kalkulation zu nutzen. Darüber hinaus stellt Amazon auf der EBS-Webseite einige Rechenbeispiele für die Preiskalkulation zur Verfügung.

So gehen Sie mit den AWS-Speicherkosten um Verwenden Sie zunächst den geeigneten Speichertyp je nach den Anforderungen der einzelnen Arbeitslasten. Wenn das Unternehmen beispielsweise nur selten auf unstrukturierte Daten zugreift, diese aber aus Compliance-Gründen aufbewahren muss, sollten Sie die Speicherkosten senken, indem Sie eine der Glacier-Ebenen anstelle der S3-Standard-Ebene verwenden. Überprüfen Sie regelmäßig die Nutzung von S3-Buckets und bereinigen Sie Buckets, die nicht mehr benötigt werden. Denken Sie daran, dass AWS die in S3-Buckets gespeicherten Daten in Rechnung stellt, auch wenn sie nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie die AWS-Preisrechner und andere Abrechnungs-Tools, um die Ausgaben des Unternehmens nachzuvollziehen und überraschende Rechnungen am Monatsende zu vermeiden. Verstehen Sie, wie die Datennutzung die Gesamtkosten für AWS-Speicher beeinflusst. Wenn das Unternehmen beispielsweise häufig Dateien in eine lokale Umgebung oder in eine konkurrierende Cloud kopiert, steigen die Gebühren für den Datenabfluss in die Höhe. Vermeiden Sie Gebühren für den Datenabfluss (Egress) so weit wie möglich.