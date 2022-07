Amazon FSx: So funktioniert Netapp ONTAP in der Cloud

Dateiservices in der Cloud werden immer beliebter und so sind derzeit zahlreiche Angebote bei den Cloud Service Providern zu finden. Amazon Web Services (AWS) bietet verschiedene File Services unter seiner Produktfamilie Amazon FSx an:

NetApp ONTAP oder andere NAS-Appliances (FSx for NetApp ONTAP)

ZFS oder andere Linux-basierte File Server (FSx for OpenZFS)

Microsoft Windows Server (FSx for Windows File Server)

Lustre oder andere parallele File Systems (FSx for Lustre)

Der hier vorliegende Beitrag konzentriert sich auf die Funktionen und Eigenschaften von FSx für NetApp ONTAP, gibt aber auch einen kurzen Überblick, was diesen Service von den anderen FSx-Angeboten unterscheidet.

Die File-System-Angebote unter Amazon FSx im Kurzüberblick Es gibt einige Unterschiede und Gemeinsamkeiten der vier oben genannten File Services. Allen gemein ist, dass sie über die gleichen Compliance-Zertifikate verfügen: HIPAA BAA, PCI/DSS, ISO, SOC, IRAP, GDPR, ISMAP, FINMA, MTCS, C5, ENS High, OSPAR und HITRUST CSF. Abgesehen von einigen wenigen Einschränkungen scheint die NetApp-Lösung den größten Leistungsumfang zu bieten. Lediglich regionsübergreifende/kontoübergreifende Backups sowie der automatische Import/Export von S3-Datensätzen sind auf der Amazon-Feature-Liste nicht aufgeführt. Dafür gewährleistet ONTAP in der AWS-Cloud eine Hybridnutzung, die weder OpenZFS noch Lustre bieten. Windows Server ermöglicht hier nur eine lokale Zwischenspeicherung von FSx-Daten über das FSx File Gateway. NetApp kann hier mit seinen Lösungen FlexCache, SnapMirror und Global File Cache mehr Optionen bieten. Als einziger File Service integriert ONTAP auch einen Antivirus-Scan. Datendeduplizierung wird von Windows Server und ONTAP geboten, alle vier Dateisysteme gewährleisten eine Komprimierung. Die umfassendste Protokollunterstützung kommt ebenso von ONTAP mit SMB 2.0, 2.1, 3.0, 3.1.1), NFS (3, 4.0, 4.1, 4.2) und iSCSI (gemeinsam genutzter Blockspeicher). OpenZFS unterstützt verschiedene NFS-Versionen (3,4.0,4.1, 4.2), während Windows Server SMB-Support bietet (2.0, 2.1, 3.0, 3.1.1). Lustre nutzt ein benutzerdefiniertes (POSIX-konform), leistungsoptimiertes Protokoll. Im Bereich Compute können alle vier Lösungen EC2, ECS (Elastic Container Service) und EKS (Elastic Kubernetes Service) nutzen. Zwar bietet ONTAP eine nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit des Dateisystems – hunderte von Petabytes – , aber hat einen geringeren Datendurchsatz (2-3 GB/s) als OpenZFS (bis zu 12,5 GB/s) oder Lustre (1.000 GB/s). Bei der Performance bieten Windows Server und ONTAP bis zu Hunderttausenden IOPS pro Dateisystem, wobei OpenZFS bis zu einer Million und Lustre bis zu mehrere Millionen IOPS pro Dateisystem bieten. Natürlich muss man vorsichtig bei diesen Vergleichen sein, da die Dateisysteme für unterschiedliche Anwendungsszenarien konzipiert wurden. So wird Lustre häufig im HPC-Umfeld (High Performance Computing) eingesetzt, dass andere Anforderungen an Speicher- und Rechenressourcen stellt.

Installation von Amazon FSx for NetApp ONTAP Das Erstellen und Einrichten eines neuen FSx-Dateisystems mit ONTAP geht nach Angaben von Hersteller und Cloud-Anbieter schnell und unkompliziert. NetApp gibt circa 20 Minuten für die Erstinstallation an. Im Folgenden haben wir die wichtigsten Installationsschritte dokumentiert, die vollständige Demonstration finden Sie hier. Im ersten Schritt der Installation gibt die Benutzeroberfläche die Wahl zwischen einem „quick create“ oder einem „standard create“. Die quick-Variante gibt eine empfohlene Standardkonfiguration vor, während die standard-Option dem Admin die Möglichkeit gibt, alle Konfigurationsoptionen einzustellen, darunter Performance, Netzwerk, Sicherheit oder Wartung. Abbildung 2: Anwender können eine schnelle Konfigurationsoption wählen. Entscheidet sich der Nutzer für die schnelle Variante, muss er im nächsten Schritt den Namen für das Dateisystem festlegen, die Storage-Kapazität angeben (in GiB), eine Virtual Private Cloud auswählen und entscheiden, ob die Funktionen für Speichereffizienz (Dedup und Kompression) aktiviert oder deaktiviert sein sollen. Abbildung 3: Es lohnt sich in der Regel, Deduplizierung und Kompression zu aktivieren, um Speicherplatz effizient zu nutzen. Nach dem Klick auf „next“ erscheint eine Übersicht über die Konfiguration und ein weiterer Klick auf „create file system“ tut genau das, was es anzeigt: Es kreiert ein Dateisystem mit einem Storage Virtual Machine (SVM) und einem Volume und lässt schnellen Datenzugriff über Linux oder NFS zu. Verbindet man die SVM mit einem Active Directory, so lassen sich Daten auch über Windows-Rechner, Macs und SMB abrufen. Abbildung 4: Bevor das Dateisystem erstellt wird, erhält der Administrator einen Überblick über die angelegten Eigenschaften. Mit einem Klick auf die ID des File Systems erhält der Admin alle Details im Überblick. Über die Reiter „Network & security“, „Monitoring“, „Administration“, „Storage Virtual Machines“, „Volumes“, „Backups“ und „Tags“ können hier zusätzliche Informationen zu diesen Kategorien eingeholt und Konfigurationsänderungen unternommen werden. So lassen sich unter dem SVM-Tab beispielsweise die verfügbaren SVMs abrufen oder neue anlegen. Das gleiche gilt für die Kategorie Volumes. Abbildung 5: Mit Klick auf die ID des Dateisystems sind alle wichtigen Informationen abrufbar. Unter Administration sieht der IT-Verantwortliche die Managementendpunkte und den FSx Admin User, der dafür genutzt werden kann, SSH dem Dateisystem hinzuzufügen und administrative Operationen durchzuführen. Das Management lässt sich auch über das ONTAP CLI (Command Line Interface) ausführen. Über das Interface sind Auflistungen der SVM oder Volumes zum Beispiel über den Befehl „show“ möglich. Abbildung 6: Die Verwaltung ist auch über das ONTAP CLI möglich. Über das CLI lässt sich so ein Dateisystem von einer Linux-Instanz mounten. Darüber hinaus lässt sich hier die SVM mit einer Active-Directory-Domain verbinden und so das Multiprotokoll-Directory als SMB Share exportieren. Von einer Windows-Instanz kann der SMB Share dann auch gemappt werden. Dies soll verdeutlichen, dass mit diesem File System ein Einsatz verschiedener Zugriffsoptionen gewährleistet ist. Um Daten von einem lokalen NetApp-System in das Cloud-Dateisystem zu migrieren, kann der Admin SnapMirror nutzen oder Rsync/robocopy sowie NetApp XCP/CloudSync für eine Migration von anderen Storage-Systemen einsetzen. Für Offline-Migrationen stehen Lösungen der Amazon Snow-Familie zur Verfügung.

Preise für Amazon FSx for NetApp ONTAP Wie auch bei anderen Cloud-Services variieren die Preise je nach Region und Leistungsumfang. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Preislisten für einzelne und multiple Availability Zones (Multi-AZ) sowie für den Datentransfer. Die Preise variieren auch je nachdem, ob Deduplizierung und Komprimierung aktiviert sind oder nicht. Der Datentransfer in der gleichen AWS-Region für Multi-AZ-Dateisysteme, die am 23. Februar 2022 oder später erstellt wurden, ist kostenfrei. Für Multi-AZ-Dateisysteme, die davor kreiert wurden, bezahlt der Anwender 0.01 US-Dollar pro Gigabyte in jede Richtung. Der Datentransfer aus Amazon FSx heraus kostet in jeder Region 0,02 US-Dollar pro Gigabyte. Als europäische Regionen kann der Kunde Irland, London, Mailand Paris oder Stockholm wählen. Bei FSx for NetApp ONTAP werden fünf Komponenten abgerechnet: SSD-Storage, SSD IOPS, Kapazitätspool, Durchsatzkapazität und Backups. Der Storage-Preis pro Gigabyte pro Monat schlägt für eine einzelne Availability Zone in Europa (Irland) mit 0,024 US-Dollar zu buche. Eine Multi-AZ-Konfiguration kostet 0,045 US-Dollar. Eine Beispielrechnung für alle fünf Komponenten ist in den folgenden Abbildungen zu sehen. Abbildung 7: Berechnungsbeispiel für eine Multi-Availability-Zone-Konfiguration. Abbildung 8: Ein Abrechnungsbeispiel für eine Single-AZ-Installation. Die Preise für Single- oder Multi-AZ-Konfiguration variieren wie erwähnt je nach Region und aktivierter Reduktionstechnologien. Die folgenden Preise gelten für die Region Europa, Frankfurt. Abbildung 9: AWS-ONTAP-Single-AZ-Price Wie bei allen Preisangaben der Cloud-Anbieter sollten interessierte Anwender direkt bei Cloud Service Provider oder beim Cloud-Partner ihrer Wahl nachfragen, wie sich die Preise in ihrem konkreten Anwendungsszenario gestalten würden. Abbildung 10: Die aktuellen Preise für Multi AZ am Standort Frankfurt.