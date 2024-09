Cleondris: Datensicherung und Recovery für NetApp-Umgebungen

Viele Unternehmen setzen auf Storage-Lösungen von NetApp, VMware oder IBM. Jedoch stellen diese oft nicht alle benötigten Funktionen zur Verfügung. Während man fehlende Schnittstellen und Integrationen direkt bei den Herstellern beauftragen kann, lohnt sich das meist nur für große Installationen. Hier kommt Cleondris ins Spiel.

Seit 2011 entwickelt Cleondris Lösungen für das Management und den Schutz von professionellen Storage-Umgebungen. Als Global Technical Alliance Partner von NetApp bietet das Unternehmen erweiterte Lösungen für den Anbieter an.

Backup-Lösungen für NetApp

Cleondris begann ursprünglich mit einer Backup-Integration für NetApp ONTAP. Heute umfasst das Portfolio aber auch Sicherheits- und Managementfunktionen sowie Lösungen für Failover und Disaster Recovery.

Produkte wie SnapGuard, Data Manager und Cleondris HCC erweitern NetApps ONTAP und SolidFire um Funktionen wie Firewall, Live-Ansichten, differenzielle Restores, Index- und Suchfunktionen, benutzerfreundliche Oberflächen sowie VMware-Integration.

Der Cleondris Data Manager (CDM), seit 2010 verfügbar, ist eine Backup-, Restore- und Indexing-Lösung, die speziell für NetApp ONTAP und Cloud Storage entwickelt wurde. Mit CDM erhalten Administratoren eine einheitliche Bedienoberfläche für die Verwaltung ihrer NetApp-Umgebung.

Über die VMware-Integration lassen sich zudem Backups und Replikationen orchestrieren und von einzelnen bis hin zu zehntausende virtuelle Maschinen (VM). Zu den weiteren Funktionen gehören Snapshot-basierte Backups, Datei-, Verzeichnis- und VM-Wiederherstellungen sowie Indexierung und Suche.

SnapGuard, seit 2016 erhältlich, bietet Schutz vor böswilligen Änderungen und wurde speziell für NetApp ONTAP-Storage-Systeme entwickelt. Die Software enthält die erste kombinierte FPolicy- und EVTX-Monitoring-Engine. SnapGuard bietet einen dreistufigen Ransomware-Schutz, Live-Ansichten und optimierte differenzielle Wiederherstellung.

Dies soll sowohl in kleinen als auch in komplexen Umgebungen funktionieren. Der CDM eignet sich für eine Vielzahl von Einsatzszenarien, egal ob in kleineren Installationen oder großen, komplexen Landschaften.