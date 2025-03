Was im Jahr 2025 für die Storage-Branche wichtig ist

Unternehmen brauchen flexible, kostengünstige und leistungsstarke Speicherlösungen. Jedes Jahr entwickeln Fachleute neue Speichertechnologie, die diesen Bedarf decken sollen. Auch im Jahr 2025 sind Trends zu erkennen, die Optimierungen für Storage-Systeme und Datenverwaltung bringen werden. Wir erklären im Folgenden vier der sich abzeichnenden Technologietrends, die das Jahr 2025 bestimmen werden.

1. Integration künstlicher Intelligenz (KI)

Der wichtigste Storage-Trend für 2025 ist, wie schon im Vorjahr, zweifellos die Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) für das Speichermanagement. Administratoren werden KI zunehmend für Aufgaben wie Tiering, Migration, Optimierung, Provisioning und sogar Backups und andere Formen der Data Protection, wie zum Beispiel Ausfallvorhersagen, nutzen.

KI kann zudem das Daten-Tiering verbessern. In seiner einfachsten Form zielt das Daten-Tiering auf die bestmögliche Erfahrung für den Endbenutzer ab, indem heiße (oft abgerufene) Daten auf eine Hochgeschwindigkeits-Speicherebene (Storage Tier) verschoben werden. Weniger häufig genutzte Daten (kalte Daten) werden vom Hochgeschwindigkeits-Tier auf das günstigere, aber langsamere Tier mit hoher Kapazität verschoben. Einige Daten-Tiering-Plattformen umfassen auch Cloud-Tiers.

In der Vergangenheit bestimmten die Zugriffsmuster die Verschiebung von Daten zwischen den Speicherschichten. KI kann dazu beitragen, die Erfahrung der Endbenutzer zu verbessern, indem sie die Datenzugriffsgewohnheiten der Benutzer lernt. Eine KI-Engine könnte antizipieren, auf welche Dateien die Benutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt zugreifen, und diese Dateien präventiv auf die Hochgeschwindigkeitsschicht verschieben, um die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Wenn eine KI-Engine die Datenzugriffsmuster der Benutzer lernt, kann sie zwischen normalem und anormalem Verhalten unterscheiden. So kann die KI einen Sicherheitsvorfall oder einen Ransomware-Angriff anhand der Datenzugriffsmuster erkennen und dann Maßnahmen ergreifen, um den Angriff zu beenden, bevor größerer Schaden entsteht. KI könnte auch erkennen, welche Dateien in der Frühphase eines vereitelten Ransomware-Angriffs verschlüsselt wurden, und diese Dateien automatisch wieder in ihren unverschlüsselten Zustand zurückversetzen.

Admins können KI auch als Hilfsmittel für die Speicheroptimierung nutzen. Ein Speicheradministrator kann zum Beispiel KI verwenden, um Nutzungsmuster und den Verbrauch von Systemressourcen zu analysieren. Eine KI-Engine kann dann anhand dieser Informationen Empfehlungen für die Ressourcenzuweisung aussprechen, um Probleme zu vermeiden, Kosten zu senken oder beides zu erreichen.