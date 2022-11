NAS vs Object Storage: Speicher für unstrukturierte Daten

Unstrukturierte Daten gehören zu den am schnellsten wachsenden Datentypen überhaupt. Da Unternehmen Jahr für Jahr immer größere Datenmengen erstellen und zu speichern versuchen, stellt sich natürlich die Frage: Was ist der beste Speicher für unstrukturierte Daten?

Unstrukturierte Daten sind Informationen, die sich nicht an ein herkömmliches Datenbankformat halten. Text in Form von E-Mails und Dokumenten sowie Multimedia - wie Foto-, Video- und Audiodateien - sind gängige Beispiele für unstrukturierte Daten. Bei der Suche nach dem besten Weg, unstrukturierte Daten zu speichern, sind NAS und Objektspeicher die beiden Hauptentscheidungen.

Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile, insbesondere im Zusammenhang mit der Speicherung unstrukturierter Daten. Und in der Debatte um NAS oder Objektspeicher hängt der für Ihr Unternehmen geeignete Speichertyp auch von der Art der unterstützten Arbeitslasten ab.

Beim Objektspeicher hingegen wird den Daten kein Dateisystemparadigma aufgezwungen. Stattdessen werden in Objektsystemen Metadatentabellen verwendet, die getrennt von den zugrunde liegenden Datenelementen existieren. In der Metadatentabelle werden Attribute gespeichert, die die zugrunde liegenden Daten beschreiben, zum Beispiel Dateiname, Erstellungsdatum, Benutzer-ID und der Ort, von dem aus Daten abgerufen werden können.

NAS vs. Objektspeicher

Die Leistung ist die Herausforderung bei herkömmlichen Objektspeichern. Aber auch das ändert sich mit neueren Objektspeicherprodukten. Ein weiterer Nachteil von Objektspeichern ist, dass sowohl die Metadaten als auch die Objektdaten aktualisiert werden müssen. Wenn Sie also schnell wechselnde Daten haben, kann dieser Prozess länger dauern als bei NAS-Lösungen. Und obwohl es Gateways und einigermaßen standardisierte Zugriffsprotokolle gibt, wie zum Beispiel Amazon S3 , sind die Standards für Objektspeicher nicht so einheitlich wie bei ihren dateibasierten Verwandten.

Skalierbarkeit hingegen ist keine Stärke von NAS. Das ändert sich zwar mit dem Aufkommen leistungsfähigerer Scale-Out -Angebote, aber NAS kommt immer noch nicht an das Skalierungspotenzial von Objektspeichersystemen heran.

Obwohl Datei- und Objektspeicher auf der logischen Ebene sehr unterschiedliche Ansätze darstellen, können die eigentlichen Speichersubsysteme eine große Anzahl von Merkmalen und Funktionen gemeinsam haben. Unternehmensanwender können eine Reihe von NAS- oder Objektfunktionen in Betracht ziehen, wie beispielsweise:

NAS und Objektspeicher in der Cloud

Da immer mehr Benutzer und Anwendungen die Public Cloud nutzen, stellen Anbieter eine Reihe von Speicherdiensten bereit, die darauf ausgelegt sind, Datei- und Objekt- sowie Block- und anwendungsspezifische Speicherressourcen zu emulieren, die globalen Zugriff, hohe Beständigkeit und hohe Ausfallsicherheit bieten können.

NAS. Zu den dateibasierten Speicherdiensten gehören die folgenden:

Amazon EFS

Azure Dateien

Google Filestore

Objekt. Zu den objektbasierten Speicherdiensten gehören die folgenden:

Amazon S3

Azure Blob

Google Cloud Storage

Unternehmen, die gerade erst mit Public-Cloud-Diensten arbeiten, eine hybride Cloud-Infrastruktur entwickeln oder laufende lokale Speicheranforderungen haben, sollten Speichersysteme auswählen, die mit Public Clouds kompatibel sind.

Der Schlüssel zur Hardware-/Cloud-Kompatibilität liegt in der Regel in der Betriebssystemplattform des Speichersystems. So unterstützt Cohesity SmartFiles beispielsweise verschiedene Amazon-Services, darunter S3, GovCloud, Snowball, EFS, FSx für Windows File Server und Amazon FSx für NetApp ONTAP. Ein weiteres Beispiel sind NetApp Plattformen wie NetApp ONTAP 9 unterstützen Google Cloud Storage.