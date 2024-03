SAN- und NAS-Architekturen im Vergleich

Unternehmensspeicher gibt es in vielen verschiedenen Formen. Zwei der gebräuchlichsten und seit langem bewährten Möglichkeiten, einer Netzwerkarchitektur Speicherkapazität hinzuzufügen, sind ein SAN oder ein NAS. Bei der Abwägung zwischen SAN und NAS gibt es viel zu bedenken, darunter auch die Frage, ob ein Netzwerkspeicher zugunsten eines Speichers, der direkt mit einem Anwendungsserver verbunden ist (DAS), ganz umgangen werden sollte. Die beste Option ist nicht für jedes Unternehmen die gleiche, aber wenn Sie sich die Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen ansehen, sollten Sie in der Lage sein, das richtige Datenspeichersystem für Ihr Unternehmen zu wählen.

Wenn Ihre Anwendung Block-I/Os benötigt oder eine hohe Leistungsanforderung besteht, sollten Sie ein SAN verwenden. Wenn Ihre Anwendung dateibasierte I/Os verwendet oder wenn Sie Dateien gemeinsam nutzen und eine einfache Verwaltung wünschen, wäre ein NAS die beste Option. DAS, das ebenfalls blockorientiert ist, bietet sich als dritte Option an, insbesondere wenn ein Anwendungsserver aus Leistungs- oder Sicherheitsgründen isoliert werden soll oder wenn der gesamte Systembetrieb keinen vernetzten, gemeinsam genutzten Speicher erfordert.

Obwohl die obigen Ausführungen eine gute Faustregel dafür sind, wann die einzelnen Systeme eingesetzt werden sollten, gibt es bei jedem Ansatz und jedem Anwendungsfall Nuancen. Im Folgenden werden anhand einiger einfacher Grafiken die Unterschiede zwischen DAS, SAN und NAS erläutert, die Funktionsweise jedes Systems beschrieben und erklärt, wofür jedes System am besten geeignet ist.

Direct Attached Storage (DAS) ist die einfachste und bekannteste Speicherimplementierung, bei der die Speicherressourcen direkt mit einem Server , PC oder einem anderen Computergerät verbunden sind. DAS ist nicht im Netzwerk installiert, so dass sein Speicher und seine Daten normalerweise nicht von mehreren Servern gemeinsam genutzt werden. Es handelt sich also um eine isolierte Speicherinstallation mit absichtlich begrenztem Zugriff.

Die Architektur eines SAN, egal ob es auf FC oder Ethernet basiert, ist so konzipiert, dass viele Server und andere Clients auf einen zentralen Speicher zugreifen und diesen gemeinsam nutzen können. Die mit dem SAN verbundenen Server kommunizieren, indem sie blockbasierte Datenzugriffsanforderungen an ein Speichergerät senden.

NAS-Systeme befinden sich in einem LAN. NAS- Knoten sind im LAN unabhängig, wobei jeder eine eigene IP-Adresse hat. Aufgrund des kollaborativen Charakters von NAS wird es in der Regel als Grundlage für ein Cloud-Speichersystem eingesetzt.

Wenn die Leistung im Vordergrund steht, ist SAN die bessere Option, obwohl DAS auch geeignet sein kann, wenn es keine anderen Anforderungen an den Netzwerkspeicher gibt. Das NAS-Dateisystem führt in der Regel zu einem geringeren Durchsatz und höheren Latenzzeiten, während SAN für Hochgeschwindigkeitsdatenverkehr gut geeignet ist. Skalierbarkeit ist ein weiterer Punkt, der für SAN spricht; die Architektur eines SAN ermöglicht die Erweiterung oder Reduzierung von Kapazität und Leistung. Obwohl NAS-Systeme der oberen Leistungsklasse für Unternehmen hoch skalierbar sein können, ist dies bei NAS-Geräten der Einstiegsklasse nicht der Fall.

An dieser Stelle denken Sie vielleicht über die Vorteile von DAS, SAN und NAS nach und fragen sich, warum Sie diese Systeme nicht zusammen verwenden können. Einige Unternehmen tun genau das. Anstatt über SAN oder NAS zu debattieren, verwenden diese Unternehmen eine Kombination der beiden Netzwerktypen; manchmal in demselben Multiprotokoll-Speicher-Array und oft zusammen mit DAS. Die Systeme können sich gegenseitig ergänzen und unterschiedliche Anforderungen innerhalb des Unternehmens erfüllen.

Wofür eignen sich DAS, SAN und NAS?

Die Entscheidung zwischen DAS oder einem vernetzten Speicher wie SAN oder NAS hängt von der Art der in Ihrem Rechenzentrum gespeicherten Daten, der Datenverarbeitungsumgebung und den speziellen Anforderungen ab. Bei Block-I/O wird DAS oder SAN verwendet, bei Datei-I/O kommt NAS zum Einsatz. Beim Vergleich zwischen SAN und NAS ist zu beachten, dass NAS die Datei-I/O-Anforderung in Blockzugriff für die angeschlossenen Speichergeräte umwandelt. SANs sind die bevorzugte Wahl für strukturierte Daten, zum Beispiel Daten in einer relationalen Datenbank. NAS kann zwar strukturierte Daten verarbeiten, wird aber in der Regel für unstrukturierte Daten wie Dateien, E-Mails, soziale Medien, Bilder, Videos und Kommunikation sowie für alle Arten von Daten außerhalb relationaler Datenbanken verwendet.

Objekt-I/Os haben sich aufgrund der zahlreichen Verwendung bei Cloud-Speicher immer mehr durchgesetzt. Infolgedessen verschwimmt die klare Trennung zwischen SAN, das für Blockspeicher verwendet wird, und NAS für Dateispeicher.

Während die Storage-Anbieter von Block- oder Datei- zu Objekt-I/Os übergehen, wollen die Benutzer weiterhin auf die Daten so zugreifen, wie sie es gewohnt sind: Blockspeicher für SAN oder Dateispeicher für NAS. Die Hersteller bieten Systeme mit Frontends oder Emulatoren an, die ein NAS- oder SAN-Erlebnis bieten, während das Backend auf Objektspeicher basiert.