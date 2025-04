Eröffnet die KI-Technologie Object Storage neue Marktchancen?

Die Notwendigkeit, die richtige Daten- und Speicherarchitektur für die moderne Ära von KI, fortschrittlichen Analysen und Data Lakes zu entwickeln, treibt Innovationen im Speicher-Ökosystem weiter voran. Auch im Jahr 2024 gab es eine große Anzahl von Ankündigungen im Bereich des Objektspeichers, da die Marktteilnehmer versuchen, davon zu profitieren.

Was treibt diesen Trend an, und was sagt er uns über die Zukunft der Objektspeicherung in Unternehmen? Objektspeicher ist nicht neu und ein hervorragendes Beispiel dafür, wie sich eine grundlegende Technologie im Laufe der Zeit weiterentwickeln und für verschiedene Zwecke und in neuen Märkten eingesetzt werden kann.

Anstatt Daten als Dateien zu speichern, die in einem Dateisystem organisiert werden müssen, wurden die Daten als Objekte in einer viel flacheren Hierarchie gespeichert, wodurch das System besser skalierbar wurde. Außerdem konnten die Benutzer die Daten unveränderlich und mit einem viel umfangreicheren Satz von Metadaten als in einem Dateisystem speichern. Regulierte Branchen, insbesondere der Finanzsektor, setzen solche Plattformen in großem Umfang ein.

Innovationen und Potenzial

In den letzten Jahren hat sich Objektspeicher in zwei verschiedene Richtungen entwickelt. In der Public Cloud ist die Nutzung in die Höhe geschnellt, da S3 zur Grundlage einer neuen Art von Webanwendungen und Big Data Lakes wurde. Die Zahl der S3-Kunden geht in die Millionen, und es werden inzwischen rund 450 Billionen Objekte gespeichert. Dieses Wachstum dürfte sich fortsetzen, da Amazon weiterhin in Innovationen in diesem Bereich investiert.

Im Gegensatz dazu ist die Akzeptanz von Object-Storage-Plattformen vor Ort in Unternehmen eher bescheiden. Untersuchungen der Enterprise Strategy Group von Informa TechTarget haben ergeben, dass Object Storage in verschiedenen Formen von etwa einem Drittel der Unternehmen genutzt wird. Obwohl die Nutzung sicherlich zugenommen hat – vor allem bei denjenigen, die sehr große unstrukturierte Datenmengen haben oder die die Public Cloud nicht nutzen können oder wollen –, ist Objektspeicher in normalen Unternehmen immer noch die Ausnahme. Mainstream-Anwendungen, insbesondere solche, die ein hohes Maß an Speicherleistung erfordern, werden nach wie vor auf SAN, NAS oder Unified Storage ausgeführt.

Im Unternehmen ist Objektspeicher weitgehend auf die notwendige Rolle der Unterstützung kapazitätsorientierter Anwendungen beschränkt, bei denen Langlebigkeit und kosteneffiziente Skalierung Vorrang vor Leistung haben. Er kann als Repository für Backups, Archive, große Data Lakes und so weiter dienen. Da einige Unternehmen beginnen, künstliche Intelligenz (KI) in großem Umfang mit großen Mengen unstrukturierter Daten einzusetzen, wenden sie sich außerdem hochleistungsfähigem Dateispeicher zu, wie zum Beispiel parallelen Dateisystemen. Hier könnte Objektspeicher als eine niedrigere, kapazitätsorientierte Ebene eine Rolle spielen, aber bisher stand er nicht im Vordergrund.

Objektspeicher am eigenen Standort durchläuft jedoch eine neue Innovationsphase, in der sich dessen Rolle noch einmal ändern könnte. Befürworter sind der Meinung, dass Objektspeicher durch die Steigerung der Leistung eine viel größere Rolle im Unternehmen spielen wird, da sie eine skalierbarere, benutzerfreundlichere und kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen Speicherlösungen darstellen. In diesem Zusammenhang könnten sie sogar hochleistungsfähige KI-Workloads direkt unterstützen und eine Alternative zu dateisystembasierten Ansätzen darstellen.