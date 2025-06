Cloud Storage für KI: Vor- und Nachteile und Optionen

IT-Architekten, die mit der Konzeption von Speichersystemen für künstliche Intelligenz (KI) beauftragt sind, müssen Kapazität, Leistung und Kosten in Einklang bringen.

KI-Systeme, insbesondere solche auf Basis großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs), verarbeiten enorme Datenmengen. Tatsächlich funktionieren LLMs oder generative KI-Modelle (GenAI) oft besser, je mehr Daten ihnen zur Verfügung stehen. Besonders die Trainingsphase von KI ist äußerst datenintensiv.

Die Inferenzphase von KI hingegen erfordert hohe Leistung, um zu vermeiden, dass KI-Systeme träge wirken oder gar nicht funktionieren. Hier sind Durchsatz und niedrige Latenz entscheidend.

Eine zentrale Frage ist daher, inwieweit sich eine Mischung aus On-Premises- und Cloud-Speicher nutzen lässt. On-Premises-Speicher bieten höhere Leistung und mehr Sicherheit. Cloud-Speicher ermöglichen dagegen Skalierbarkeit, geringere Kosten und oft eine bessere Integration mit Cloud-basierten KI-Modellen und Datenquellen.

In diesem Artikel betrachten wir die Vor- und Nachteile beider Ansätze und wie sie sich für KI-Speicher optimal nutzen lassen.

Cloud Storage basiert meist auf Objektspeicher , der sich besonders für unstrukturierte Daten eignet – also genau die Daten, die LLMs überwiegend konsumieren.

Cloud-Speicher bieten dennoch Vorteile für KI-Projekte: Sie sind einfach skalierbar, und Kunden zahlen nur für die tatsächlich genutzte Kapazität. Für manche KI-Anwendungen liegen die Quelldaten ohnehin bereits in der Cloud , etwa in einem Data Lake oder einer SaaS -Anwendung.

Systemarchitekten müssen daher den Einfluss von KI auf die Performance des führenden Systems berücksichtigen. Das Unternehmen möchte nicht, dass zentrale Anwendungen wie ERP oder CRM verlangsamt werden, weil sie gleichzeitig Daten an ein KI-System liefern. Auch aus Gründen der Sicherheit, des Datenschutzes und der Compliance ist es oft sinnvoll, Kerndaten vor Ort zu halten und nicht in die Cloud zu verschieben.

Ein weiterer Vorteil ist die Nähe der KI-Modelle zu den Quelldaten . In Unternehmensanwendungen handelt es sich dabei häufig um relationale Datenbanken auf Blockspeicher .

KI-Speicher und Cloud-Optionen

Für Proof of Concepts (PoCs) im KI-Bereich ist Cloud-Speicher oft die erste Wahl, weil keine Investitionen in Hardware nötig sind und die Ressourcen nach Projektende wieder abgeschaltet werden können.

Manche Unternehmen konzipieren KI-Systeme so, dass sie bei Bedarf aus dem Rechenzentrum in die Cloud burst-en, also für Lastspitzen auf Public-Cloud-Ressourcen zurückgreifen. Das ist vor allem für KI-Projekte mit kurzen, intensiven Nutzungsspitzen sinnvoll, etwa bei saisonalen Geschäftszyklen.

Mit dem Aufkommen generativer KI auf Basis großer Sprachmodelle hat sich das Gleichgewicht weiter in Richtung Cloud verschoben – vor allem aufgrund der Datenmengen.

Cloud-Anbieter bieten mittlerweile eine breite Palette an speziell auf KI-Workloads zugeschnittenen Speicheroptionen. Dazu gehören Lösungen für die verschiedenen Phasen eines KI-Projekts: Datenvorbereitung, Training, Bereitstellung und Archivierung.

Wie Google-Ingenieure betonen, hat jede Phase im ML-Lebenszyklus unterschiedliche Speicheranforderungen. Beispielsweise steht beim Hochladen des Trainingsdatensatzes die Kapazität im Vordergrund, beim Training und bei großen Datensätzen der Durchsatz. Auch die Phasen Training, Feinabstimmung, Bereitstellung und Archivierung unterscheiden sich in ihren Anforderungen.

Diese Prinzipien gelten gleichermaßen für Microsoft Azure und Amazon Web Services. Alle drei Hyperscaler sowie Anbieter wie IBM und Oracle bieten Cloud Storage, das für die Massenspeicherung von KI-Daten geeignet ist. Meist werden unstrukturierte Daten – darunter Quellmaterial und Trainingsdaten – in Objektspeichern wie AWS S3, Azure Blob Storage oder Google Cloud Storage abgelegt. Drittanbieter wie NetApp ONTAP verbessern zudem die Datenportabilität zwischen Cloud und On-Premises.

Für die Produktions- beziehungsweise Inferenzphase von KI sind die Anforderungen oft noch komplexer. IT-Architekten können NVMe- und SSD-Speicher mit unterschiedlichen Leistungsklassen für kritische Teile des KI-Workflows spezifizieren. Klassische Festplatten werden weiterhin für Aufgaben wie Datenaufnahme, -vorbereitung oder Archivierung genutzt.

Diese Speicherlösungen sind anwendungsneutral: IT-Architekten können Leistungsparameter und Budget für KI wie für andere Workloads festlegen. Gleichzeitig entsteht eine neue Generation von Cloud-Speicher, die speziell für KI entwickelt wurde.