Top 8 Unternehmen für KI-Hardware

Mit der zunehmenden Beliebtheit und Weiterentwicklung von KI-Hardware ist der Markt hart umkämpft. KI-Hardwareunternehmen müssen ihre Produkte schnell weiterentwickeln, um über die neuesten und effektivsten Produkte auf dem Markt zu verfügen.

Obwohl sich diese acht KI-Hardware-Unternehmen auf CPUs und Rechenzentrumstechnologien konzentrieren, haben sich ihre Spezialisierungen mit der Ausweitung des Marktes langsam erweitert. Jetzt konkurrieren diese Unternehmen darum, den leistungsfähigsten und effizientesten KI-Chip auf dem Markt zu entwickeln.

Im August 2023 kündigte Nvidia mit dem weltweit ersten HBM3e-Prozessor einen technologischen Durchbruch an. Das Unternehmen stellte die Grace-Hopper-Plattform vor, einen Superchip mit dreifacher Speicherkapazität im Vergleich zur aktuellen Generation der Technologie. Sein Design ist auf erhöhte Skalierbarkeit und Leistung im Zeitalter der beschleunigten KI ausgerichtet.

Nvidia wurde zu einem starken Konkurrenten auf dem KI-Hardwaremarkt, als seine Bewertung Anfang 2023 die Marke von 1 Billion Dollar überstieg. Zu den aktuellen Arbeiten des Unternehmens gehören der 10.000-Dollar-Chip A100 und die Volta- GPU für Rechenzentren. Beide Produkte sind wichtige Technologien für ressourcenintensive Modelle. Nvidia bietet auch KI-gestützte Hardware für den Spielesektor an.

In letzter Zeit hat Intel versucht, sich auf dem breiteren Markt für KI-Hardware einen Vorteil zu verschaffen. Während Intels CPUs weltweit 70 Prozent des Data Center Inferencing ausführen, möchte das Unternehmen weiter expandieren.

Die Xeon-Platinum-Serie von Intel ist eine CPU mit integrierter Beschleunigung. Die Serie hat fast dreimal so viel Speicherkapazität und knapp zweimal so viel Bandbreite wie die vorherige Generation.

Intel hat sich mit seinen KI-Produkten auf dem CPU-Markt einen Namen gemacht. Obwohl es Nvidia bei den GPUs nicht überholen konnte, ist es in seiner Nische führend. Mit der Einführung seiner überarbeiteten Xeon -Prozessorgeneration im Jahr 2022 hob sich das Unternehmen beispielsweise von seinen Konkurrenten ab.

3. Alphabet

Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, hat verschiedene Produkte für mobile Geräte, Datenspeicherung und Cloud-Infrastruktur. Cloud TPU v5e wurde speziell für große Sprachmodelle und generative KI entwickelt und kostet nur halb so viel wie die vorherige Generation. Modelle verarbeiten Daten fünfmal schneller, wenn sie auf Cloud TPU v5e laufen.

Alphabet hat sich auf die Produktion leistungsstarker KI-Chips konzentriert, um die Nachfrage nach Großprojekten zu befriedigen. Das Unternehmen hat außerdem Multislice, eine Technologie zur Leistungsskalierung, vorgestellt. Während Hardwarebeschränkungen normalerweise die Skalierung von Software einschränken, zeigen Durchläufe eine Auslastung von fast 60 Prozent der Gleitkommaeinheiten pro Sekunde bei Modellen mit mehreren Milliarden Parametern auf der TPU v4.

Mit dem Cloud TPU v5p hat das Unternehmen Ende 2023 noch einmal nachgelegt. Diese Version soll große LLM-Modelle fast dreimal so schnell trainieren als sein Vorgänger. Auch die Skalierbarkeit ist im Vergleich zum TPU v4 noch einmal gesteigert worden mit viermal mehr möglichen Floating-Point Operations per Second (FLOPS). Das Memory ist auf 95 GB gesteigert, die Bandbreite auf 2.765 GB/s.