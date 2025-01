AWS re:Invent 2024: die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Amazon Web Services (AWS) nutzte die 13. Ausgabe seiner Hausmesse re:Invent im Dezember 2024, um eine Vielzahl an Neuerungen zu präsentieren, die von neuen KI-Services über leistungsstarke Hardware bis hin zu verbesserten Speicher- und Migrationsfunktionen reichen. Die wichtigsten Highlights der Veranstaltung werden in diesem Artikel zusammengefasst.

Erweiterungen für Amazon Bedrock: KI-Services und Datenautomatisierung Amazon Bedrock, die Managed-Service-Plattform in der AWS-Cloud, die Unternehmen den Zugang zu vortrainierten Foundation-Modellen über eine standardisierte API-Schnittstelle ermöglicht, ohne dass diese eigene komplexe Infrastruktur aufbauen oder tiefergehende Machine-Learning-Expertise vorhalten müssen, wurde um mehrere Funktionen erweitert. Besonders hervorzuheben ist der neue Amazon Bedrock Marketplace, der Kunden Zugang zu über 100 Foundation-Modellen zur Verfügung stellt, die für unterschiedliche Nutzungsszenarien wie die Generierung von Quellcode oder Videos optimiert sind. Zu diesen Modellen gehören unter anderem Luma Ray 2, das fortschrittliche Videogenerierung unterstützt, sowie poolside's malibu sowie point, die speziell für Codegenerierung und -dokumentation entwickelt wurden. AWS hat zudem mit den Amazon Nova-Modellen eigene KI-Modelle integriert, die Texte, Bilder und Videos verarbeiten und generieren können. Abbildung 1: Matt Garman, CEO von AWS, stellte in seiner Keynote unter anderem die Neuheiten von Amazon Bedrock vor. Die Einführung der neuen Funktionen Prompt Caching und Intelligent Prompt Routing erlaubt es, die Auswahl passender KI-Modelle zu automatisieren. Da teure Ressourcen damit nur dann genutzt werden, wenn sie gebraucht werden, führt dies nicht nur zu einer Verbesserung der Laufzeiten von Inferenzanfragen, sondern laut AWS auch zu Kosteneinsparungen von bis zu 30 Prozent. Darüber hinaus erleichtert Bedrock nun durch die automatische Übersetzung von Anfragen in natürlicher Sprache in SQL-Queries den Zugriff auf strukturierte Datenquellen wie Data Lakes und Data Warehouses. Eine weitere wichtige Neuerung ist die Integration von GraphRAG, einer spezialisierten Form von Retrieval-Augmented Generation (RAG), die Wissensgraphen als primäre externe Quelle nutzt. Da in Wissensgraphen Daten als Knoten und Kanten gespeichert werden, können Abfragen wesentlich genauer und vernetzter beantwortet werden: Komplexe Beziehungen, zum Beispiel im Finanz- oder Gesundheitswesen, lassen sich so strukturiert analysieren, was tiefergehende Erkenntnisse in Echtzeit ermöglicht. Die Funktion Amazon Bedrock Data Automation vereinfacht die Umwandlung unstrukturierter Daten in strukturierte Formate. Ohne manuelles Coding können Daten aus multimodalen Inhalten wie Text und Bild extrahiert und in bestehende Datenbestände integriert werden. Dies optimiert vor allem RAG-Workflows, bei denen Daten aus unterschiedlichen Quellen kombiniert werden, um kontextbezogene Antworten zu liefern. Der Amazon Bedrock Marketplace ist ab sofort verfügbar, während sich Prompt Caching, Intelligent Prompt Routing, GraphRAG und Data Automation noch in der Preview-Phase befinden.

Hochleistungshardware: Trainium2, UltraServer und Project Rainier Für alle, die ihre eigenen Modelle trainieren wollen, stellte AWS auch Fortschritte im Bereich der Hardware vor. Besonders im Fokus standen die neuen Trainium2-Chips, die in Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Trn2-Instanzen verfügbar sind und 20,8 Petaflops Rechenleistung bieten. Darüber hinaus ermöglicht ein UltraServer, der aus vier solcher Instanzen besteht, eine Skalierung auf bis zu 83,2 Petaflops. Mit Project Rainier verfolgt AWS die Vision, Hunderte von UltraServern zu EC2 UltraClustern zu verbinden. Diese Cluster sollen es Kunden ermöglichen, KI-Modelle mit Billionen von Parametern effizient zu trainieren und in Echtzeit einzusetzen. Ergänzend dazu kündigte AWS die neuen P6-Instanzen an, die auf den Blackwell-GPUs von Nvidia basieren. Diese Instanzen bieten eine bis zu 2,5-fach höhere Leistung als ihr Vorgänger und sind speziell für generative KI-Anwendungen optimiert. Die Trn2- und P6-Instanzen sind ab sofort allgemein verfügbar, während sich die UltraServer noch in der Preview-Phase befinden. Die 3. Generation des Trainium-Chips wurde ebenfalls angekündigt. Dieser wird mit einem 3-Nanometer-Prozess gefertigt, soll energieeffizienter und leistungsstärker als sein Vorgänger sein, und wird 2025 erwartet. Abbildung 2: Die neue Generation des Trainium-Chips wird laut AWS in einem 3-Nanometer-Prozess gefertigt.

Optimierungen für Amazon S3: Tables, Metadata und Storage Browser Im Bereich Storage stellte AWS S3 Tables vor, die speziell für die Datenanalyse entwickelt wurden. Basierend auf dem offenen Tabellenformat Apache Iceberg bieten diese Buckets laut AWS eine bis zu dreimal schnellere Verarbeitung von Abfragen als herkömmliche Tabellen. Mit S3 Metadata wird zudem die Verwaltung von Metadaten vereinfacht. Der Dienst erfasst system- und benutzerdefinierte Eigenschaften von hochgeladenen Objekten und speichert diese in einer abfragbaren Tabelle. Kunden können so gezielt nach Dateien mit bestimmten Attributen suchen und Änderungen in den Metadaten nachvollziehen. Die Integration mit Amazon Bedrock erlaubt es, generierte Inhalte wie Videos automatisch mit relevanten Metadaten zu verknüpfen. Ein weiteres Highlight ist der neue S3 Storage Browser, eine Frontend-Komponente zur Verwaltung von Dateien in Webanwendungen. Nutzer können innerhalb ihrer Rechte auf S3-Dateien zugreifen, diese durchsuchen, kopieren und herunterladen. Die S3 Tables und der S3 Storage Browser sind ab sofort allgemein verfügbar, während S3 Metadata noch in der Preview-Phase ist.

Nova: Multimodale KI-Modelle für Text, Bild und Video Mit Nova präsentierte Amazon eine Familie multimodaler KI-Modelle, die in die Varianten Micro, Lite, Pro und Premier unterteilt sind. Die Modelle decken unterschiedliche Leistungs- und Kostenanforderungen ab und sind ausschließlich über Amazon Bedrock verfügbar. Nova Micro eignet sich für schnelle Textverarbeitung, womit sich beispielsweise Chatbots automatisieren lassen, Nova Premier ist hingegen für komplexe Aufgaben mit hoher Genauigkeit optimiert. Die Modelle sind auf Englisch spezialisiert, beherrschen laut Hersteller jedoch über 200 weitere Sprachen. Die Nova Micro, Lite und Pro Modelle sind bereits allgemein verfügbar, während Nova Premier voraussichtlich im ersten Quartal 2025 verfügbar sein wird. Im Bereich der Mediengenerierung bietet Nova mit Canvas einen Bildgenerator, der nachträgliche Bearbeitungen ermöglicht, und mit Reel einen Videogenerator, der kurze Clips von bis zu sechs Sekunden Länge erstellen kann. Nova bietet zudem Unterstützung für Retrieval-Augmented Generation (RAG), wodurch die Modelle kontextbezogene Antworten generieren können.