Datenschutzprüfung bei KI: Konkrete Fälle aus der Praxis

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist von grundsätzlicher Bedeutung für die Nutzung von KI (Künstlicher Intelligenz), sie wird nicht etwa durch die KI-Verordnung (KI-VO, AI Act der EU) verdrängt. Aus gutem Grund also veröffentlichen die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz in hoher Frequenz Hinweise und Leitlinien zu KI. Ein aktuelles Beispiel ist die „Orientierungshilfe zu empfohlenen technischen und organisatorischen Maßnahmen bei der Entwicklung unk beim Betrieb von KI-Systemen“ (PDF).

KI ist auch regelmäßig Thema in den Tätigkeitsberichten der Aufsichtsbehörden. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (LfD), Denis Lehmkemper, zum Beispiel hat einen umfassenden Bericht zum datenschutzkonformen Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) an die Präsidentin des Niedersächsischen Landtags übermittelt. Der Bericht fasst die Ergebnisse eines mehrstufigen Expertendialogs zusammen und formuliert konkrete Empfehlungen an Landesgesetzgeber und Landesregierung.

„Künstliche Intelligenz ist längst keine Zukunftsvision mehr, sondern bereits gelebte Praxis – in Unternehmen, Verwaltungen, Schulen und Hochschulen“, betonte Lehmkemper (PDF). „Damit der Einsatz dieser Systeme auch in Niedersachsen datenschutzkonform und grundrechtsfreundlich gelingt, müssen klare politische und rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden.“

Wie es um die Einhaltung dieser Rahmenbedingungen bestellt ist, das sehen sich die Datenschutzaufsichtsbehörden auch zunehmend an, nicht nur bei ChatGPT oder DeepSeek.

Datenschutz und KI in der Praxis Zum einen soll praktisches Wissen über KI-Modelle für die aufsichtsrechtliche Bewertung für alle zur Verfügung gestellt werden: Für die Entwicklung praktikabler und erfolgversprechender datenschutzrechtlicher Ansätze sollen Erfahrungen, Herausforderungen und Lösungen aus der Praxis sichtbar gemacht werden, wie die Bundesdatenschutzbeauftragte (BfDI) erklärte. Die BfDI startete eine öffentliche Konsultation zu KI-Modellen. „Ich möchte unrealistische und unklare Regelungen vermeiden - doch dafür bin ich auf die Mithilfe der Anbieter und Forschenden angewiesen", so Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider. Die BfDI nutzt öffentliche Konsultationen auch, um Rechtssicherheit für alle Beteiligten durch Transparenz und Dialog zu gewährleisten. Doch es finden auch bereits konkrete Prüfungen statt, die zeigen, worauf schon heute die Datenschutzaufsichtsbehörden bei KI-Nutzung achten. Für Unternehmen ist dies gut zu wissen, um eigene KI-Projekte entsprechend datenschutzgerecht umzusetzen.