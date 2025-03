Datenschutz: Was bei KI-Diensten wie DeepSeek zu prüfen ist

Nach ChatGPT, Copilot und Gemini macht nun insbesondere DeepSeek Schlagzeilen, wenn es um generative KI (Künstliche Intelligenz) geht. Dabei spielen häufig der Datenschutz und die Herkunft der KI eine entscheidende Rolle, nicht nur aus Sicht der Aufsichtsbehörden (siehe auch Generative KI: Datenrisiken bei LLMs erkennen und minimieren).

Deutschlands Unternehmen wünschen sich laut Bitkom mehr generative Künstliche Intelligenz „made in Germany“. Für 84 Prozent der Unternehmen, die generative KI einsetzen oder dies planen, ist das Herkunftsland des Anbieters wichtig, eine klare Mehrheit von 86 Prozent würde dabei Deutschland bevorzugen. Auf den Plätzen zwei und drei liegen die USA mit 64 Prozent sowie die EU mit 48 Prozent. Dahinter folgen Japan (39 Prozent), Großbritannien (34 Prozent), Indien (19 Prozent) sowie China (14 Prozent).

Da das Unternehmen und damit die für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortliche Stelle nicht auf dem Gebiet der EU ansässig ist und keinen gesetzlichen Vertreter in der EU ernannt hat, geht der LfD Niedersachsen davon aus, dass die Zusammenarbeit des Unternehmens mit den Datenschutzbehörden in der EU unsicher ist. Datenschutzverletzungen und ein Missbrauch von Daten werden faktisch nur sehr schwer zu unterbinden und zu ahnden sein. Daraus sollten Unternehmen nun ihre Schlüsse ziehen.

Aufsichtsbehörden wie der aus Niedersachsen sind bereits mehrere Punkte bei DeepSeek aufgefallen : So lasse sich der Datenschutzerklärung zu DeepSeek entnehmen, dass jegliche Eingaben und gegebenenfalls hochgeladene Dokumente uneingeschränkt aufgezeichnet, übertragen, gespeichert oder analysiert werden. DeepSeek weise außerdem darauf hin, dass das Unternehmen nach chinesischem Recht verpflichtet werden kann, dem chinesischen Geheimdienst und den Sicherheitsbehörden Daten zu übermitteln, so die Aufsichtsbehörden.

Was nun überprüft werden muss bei DeepSeek

Eine Reihe von deutschen Landesdatenschutzaufsichtsbehörden hat abgestimmte Prüfverfahren gegen den KI-Anbieter DeepSeek eingeleitet. Die Verfahren haben zunächst das Ziel, zu klären, ob die zwei hinter DeepSeek stehenden chinesischen Unternehmen einen Vertreter in der Europäischen Union benannt haben. Beteiligt sind die Landesdatenschutzaufsichtsbehörden von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Hessen, Bremen und Berlin. Die beteiligten Behörden stimmen sich zu ihrem Vorgehen auf nationaler und europäischer Ebene ab.

Doch nicht nur Datenschutzaufsichtsbehörden sollten bezüglich DeepSeek Fragen stellen, sondern jedes Unternehmen, das eine entsprechende Nutzung dieser KI plant. Aber auch wenn ein Unternehmen dies nicht plant, könnte DeepSeek Einzug halten: In rund jedem dritten Unternehmen (34 Prozent) in Deutschland nutzen Beschäftigte generative Künstliche Intelligenz wie ChatGPT & Co. mit ihrem privaten Account jenseits der Firmen-IT, so Bitkom. Solche Schatten-KI kann natürlich auch nun DeepSeek sein.

Die Aufsichtsbehörden haben Hinweise gegeben, was Unternehmen prüfen und beachten sollten: