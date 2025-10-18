Warum Observability in Multi-Cloud-Umgebungen wichtig ist

Die Zeiten, in denen Unternehmen voll und ganz auf die Public Cloud setzten, sind weitgehend vorbei, und viele Unternehmen behalten einen Großteil ihrer kritischen Infrastruktur weiterhin On Premises. Darüber hinaus verteilen Unternehmen, die weiterhin erheblich in die Public Cloud investieren, ihr Risiko auf mehrere Anbieter, um Kosten zu sparen, von den Innovationen konkurrierender Anbieter zu profitieren und sich gegen eine Bindung an einen Anbieter abzusichern.

Zudem wächst das Interesse an Sovereign Clouds, also isolierten Cloud-Angeboten, die speziell für Datenschutz- und Compliance-Anforderungen wie DSGVO, NIS2 oder DORA entwickelt wurden. Auch Edge-Cloud-Architekturen gewinnen an Bedeutung, bei denen Rechenleistung näher am Entstehungsort der Daten bereitgestellt wird, um Latenzen zu minimieren und IoT- oder KI-Anwendungen zu beschleunigen.

Heute ist der Begriff Cloud sehr dehnbar geworden. Cloud-ähnliche Umgebungen, die Vorteile wie Skalierbarkeit und verbrauchsabhängige Preise bieten, werden in vom Kunden kontrollierten lokalen Standorten immer häufiger eingesetzt und tragen dazu bei, ein einheitliches Erlebnis über alle Standorte hinweg zu schaffen. Anbieter von Public Clouds bieten nun auch lokale Versionen ihrer Umgebungen an, die als Erweiterungen der öffentlichen Umgebung dienen. Der Begriff Multi-Cloud ist zu einer gängigen Bezeichnung für diese vielfältigen Angebote geworden.

Zunehmend verschmelzen auch Cloud- und Edge-Deployments miteinander, und Unternehmen setzen auf hybride Architekturen, die lokale Rechenressourcen, Public-Cloud-Dienste und Edge-Komponenten kombinieren.

Aber die Qual der Wahl lastet schwer auf diesem Markt. Da Kunden bei der Gestaltung ihrer Multi-Cloud-Strategie von mehr Flexibilität profitieren, nehmen die Herausforderungen bei der Überwachung dieser gemischten Umgebungen hinsichtlich Sicherheit und Leistung zu. Hier sollte ein umfassender Satz von Observability-Technologien zum Einsatz kommen.

Was ist eine Multi-Cloud-Umgebung? Multi-Cloud bezieht sich auf die Nutzung von mehr als einem Public-Cloud-Dienst durch einen Kunden sowie auf Hybrid-Cloud-Bereitstellungen, die eine lokale Cloud-Software-Infrastruktur mit Public-Cloud-Diensten kombinieren. Darüber hinaus haben Public-Cloud-Anbieter begonnen, ihre native Erfahrung mit Produkten wie AWS Outposts in den Rechenzentren ihrer Kunden nachzubilden. Neu hinzugekommen sind Angebote wie Azure Stack HCI, Google Distributed Cloud oder souveräne Varianten großer Hyperscaler, die speziell für sensible Daten und branchenspezifische Compliance-Anforderungen entwickelt wurden. Die Gründe, warum Unternehmen Multi-Cloud einsetzen, hängen mit Faktoren wie Kostenmanagement und dem Zugang zu einer größeren Auswahl an proprietären Diensten zusammen. Während einige Unternehmen ihre Multi-Cloud-Strategie aufgrund von Gesetzen zur Datenhoheit und geringerer Latenz auf die geografische Allgegenwart eines Anbieters gestützt haben, haben sich die Versorgungslücken zwischen Hyperscalern und anderen Public-Cloud-Anbietern in den letzten Jahren verringert. Anbieter entwickeln auch Rechenzentren mit kleinerem Formfaktor, die eine schnelle Expansion in neue Regionen ermöglichen, insbesondere durch Partnerschaften mit Colocation-Anbietern. Es gibt auch eine wachsende Zahl neuer Public-Cloud-Anbieter, die sich in erster Linie auf Kernservices wie Rechenleistung und Objekt-Storage konzentrieren und zusätzliche Abdeckungsoptionen bieten, oft zu deutlich geringeren Kosten. Zusätzlich spielt Nachhaltigkeit eine wachsende Rolle bei der Auswahl: Einige Anbieter werben mit klimaneutralen Rechenzentren oder transparenten CO2-Fußabdruck-Metriken für ihre Dienste. In den Anfängen der Public Cloud sahen viele Unternehmen diese Plattformen als Ziele für Lift-and-Shift-Bereitstellungen – im Wesentlichen das Rehosting einer lokalen Anwendung unter Verwendung einer Public-Cloud-VM-Infrastruktur mit wenigen Änderungen. Später wurden ausgefeiltere und ehrgeizigere Ansätze verfolgt, bei denen eine Anwendung nicht nur für die Public Cloud umgestaltet wurde, sondern auch deren native Dienste nutzte. Die Refaktorisierung gibt einem Unternehmen auch die Möglichkeit, sich mit dem Kerncode einer Anwendung auseinanderzusetzen, um die Effizienz zu verbessern. In einem dritten Schritt überarbeiten Unternehmen die Struktur einer Anwendung – oder schreiben eine neue Anwendung – mit einer verteilten, auf Microservices basierenden Architektur, die Skalierbarkeit und andere Vorteile gegenüber älteren, monolithischen Anwendungsdesigns bietet. Während viele verteilte Anwendungen in der Infrastruktur eines einzigen Public-Cloud-Anbieters laufen, bietet Multi-Cloud zusätzliche Möglichkeiten für die Entwicklung verteilter Anwendungen. Insbesondere KI-basierte Anwendungen und containerisierte Microservices profitieren stark von Multi-Cloud-Umgebungen, da sich spezialisierte Dienste verschiedener Anbieter kombinieren lassen.

Was ist Observability und was bedeutet es in der Cloud? Observability baut auf traditionellen APM-Tools (Application Performance Monitoring) auf. Beide werden oft zusammen verwendet, aber jedes betont einen anderen Kernbereich. APM-Tools konzentrieren sich in der Regel darauf, wie sich das Verhalten einer Anwendung auf die Benutzererfahrung auswirkt, und geben Warnungen und Fehlermeldungen aus, wenn sie potenzielle Probleme erkennen. Observability-Tools hingegen verwenden drei Kernmethoden: das Sammeln von Protokolldaten für die historische Analyse und Troubleshooting, Leistungsmetriken und Traces, die einen Anwendungsprozess von Anfang bis Ende analysieren. Die umfassendsten Tools decken den gesamten Anwendungs-Stack ab, von der Kerninfrastruktur über Datenbanken und Anwendungsserver bis hin zu Client-Benutzeroberflächen. Letztendlich ist das Ziel einer erfolgreichen Observability-Implementierung, den Teams im Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über den Gesamtzustand einer Anwendung zu verschaffen. In vielen Architekturen kommt zudem OpenTelemetry als offener Standard zum Einsatz, der Telemetriedaten aus unterschiedlichen Quellen vereinheitlicht und die Interoperabilität zwischen Plattformen erleichtert. Abbildung 1: Observability-Tools sammeln Daten zur Anwendungsleistung und speichern diese in Protokollen, die dann zur Analyse in Metriken oder KPIs umgewandelt werden können. Traces sind eine Methode zur Visualisierung der Pfade, die Benutzeranfragen in einem Multiapplikationssystem nehmen.

Die Bedeutung der Multi-Cloud-Observability Wie bereits erwähnt, gibt es viele Gründe für Unternehmen, Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Strategien zu verfolgen, und in einigen Fällen haben sie aufgrund von Faktoren wie der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der erforderlichen geringen Latenz für kritische Anwendungen möglicherweise keine andere Wahl. Da Unternehmen die Nutzung von Multi-Cloud ausweiten und versuchen, die Dienste mit lokalen Ressourcen zu integrieren, wird es für sie immer wichtiger, einen einheitlichen Überblick über diese Standorte und die dort ausgeführten Ressourcen zu behalten. Die Automatisierung und Effizienzvorteile der Public Cloud können untergraben werden, wenn DevOps-Teams Schwierigkeiten haben, einen genauen und kontinuierlichen Überblick über die Systemleistung, Kosten, Sicherheit und andere Faktoren zu konsolidieren und aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus fließen heute FinOps-Praktiken in die Observability-Strategie ein, um Kosten und Ressourcenverbrauch transparent zu machen und Optimierungspotenziale zu identifizieren.

Häufige Herausforderungen bei der Multi-Cloud-Observability Zwar bieten alle großen Public-Cloud-Anbieter eine Reihe von Observability-Tools an, doch in vielen Fällen sind diese verständlicherweise hauptsächlich auf ihre eigenen Systeme ausgerichtet und dienen nicht als universelle Plattformen, die sich auch in jede Drittanbieterumgebung integrieren lassen. Dies stellt Unternehmen, die eine Multi-Cloud-Strategie verfolgen, vor ein potenzielles Problem: Teams müssen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Observability-Tools zurechtkommen, die möglicherweise nicht die gleichen Standards und Konventionen verwenden, beispielsweise für die Protokollierung und Nachverfolgung. Es ist auch möglich, dass Aspekte der Multi-Cloud-Strategie eines Unternehmens nicht gut geplant waren und unterschiedliche Teams Verträge mit verschiedenen Anbietern abgeschlossen haben, wodurch Vermögenswerte entstanden sind, die dann in den Observability-Plan aufgenommen werden müssen. Observability-Tools können riesige Datenmengen generieren, was zwar gut ist, da es Unternehmen einen detaillierten Überblick über ihre Systeme verschafft, aber angesichts der Kosten für die Speicherung und Sicherung der Daten ohne sorgfältige Steuerung auch nachteilig sein kann. Darüber hinaus können Unternehmen, die ein zentrales Repository für Observability-Daten einrichten, Ausgangsgebühren von Public-Cloud-Plattformen entstehen. Allerdings sind die Ausgangsgebühren in den letzten Jahren aufgrund von Initiativen wie der Bandwidth Alliance, einem Branchenkonsortium von Cloud-Plattformen, weniger belastend geworden. Vor kurzem haben AWS, Microsoft und Google als Reaktion auf den Druck der Regulierungsbehörden angekündigt, dass Kunden, die Daten von ihrer Plattform zu einem anderen Anbieter oder einem lokalen Standort migrieren möchten, keine Gebühren berechnet werden. Dies war zwar eine willkommene Maßnahme für Kunden, die einen Anbieter verlassen möchten, aber die Änderung der Richtlinien hat nicht unbedingt positive Auswirkungen auf diejenigen, die Multi-Cloud-Implementierungen unterhalten und eine Multi-Cloud-Observability-Strategie verfolgen. Zudem wird der Datenschutz zunehmend zum Observability-Thema: Unternehmen müssen sicherstellen, dass Telemetriedaten DSGVO-konform erhoben, gespeichert und verarbeitet werden, besonders bei global verteilten Multi-Cloud-Umgebungen.