New Relic für die Überwachung in Kubernetes integrieren

Das Cloud-basierte Performance-Management-Tool New Relic ist vor allem für seine Rolle in den Bereichen DevOps und Sicherheit bekannt, kann aber auch ein Full-Stack-Monitoring für verschiedene Workload-Typen durchführen. Diese Fähigkeiten machen New Relic ideal für Unternehmen, die Kubernetes einsetzen, da es die Überwachung vereinfacht und IT-Teams hilft, Probleme in ihren Container-Umgebungen zu erkennen.

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie New Relic in Kubernetes integrieren können, um die Observability Ihrer Kubernetes-Cluster zu verbessern.

New Relic Kubernetes-Integration

Sie können New Relic manuell oder durch einen geführten Installationsprozess in Kubernetes integrieren. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen die geführte Installation, die in der Regel schneller und einfacher ist. Außerdem entfällt die Notwendigkeit, sich um die Bereitstellung von Agenten für jeden einzelnen Knoten zu kümmern, wie es bei einigen anderen Monitoring Tools der Fall ist.

Um New Relic in Kubernetes zu integrieren, loggen Sie sich in die New-Relic-Konsole ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Add More Data (Weitere Daten hinzufügen) in der oberen rechten Ecke. Der nächste Bildschirm fragt, welchen Datentyp Sie hinzufügen möchten. Diejenigen, die New Relic zum ersten Mal verwenden, werden automatisch zum Bildschirm Guided Install für die geführte Installation weitergeleitet; andernfalls klicken Sie selbst auf die Schaltfläche Guided Install.

Wählen Sie nun die Umgebung aus, in der Sie Kubernetes ausführen: Linux, Windows, Docker oder Kubernetes. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, zeigt die Konsole einen CLI-Befehl (Command Line Interface, Kommandozeile) an, mit dem Sie die New Relic CLI von GitHub herunterladen.

New Relic führt nach der Installation des CLI automatisch mehrere Aufgaben aus: Es erkennt das System, installiert die empfohlenen Infrastrukturintegrationen und implementiert und konfiguriert die New-Relic-Protokolle. Wenn Sie diesen Schritt nicht durchführen möchten, überspringen Sie ihn, indem Sie auf Customize Your Installation klicken und die entsprechenden Kontrollkästchen deaktivieren.

Als nächstes kopieren Sie den CLI-Befehl und fügen ihn in Ihr System ein. New Relic erkennt automatisch alle laufenden Kubernetes-bezogenen Dienste. Heben Sie die Markierung eines der erkannten Elemente auf, indem Sie das Element auswählen und die Leertaste drücken.

Nachdem Sie den CLI-Befehl ausgeführt haben, werden die folgenden Anweisungen angezeigt:

Welcome to New Relic. Let's install some instrumentation.

Questions? Read more about our installation process at https://docs.newrelic.com/

The guided installation will begin by installing the New Relic Infrastructure agent, which is required for additional instrumentation.

? Please choose from the additional recommended instrumentation to be installed: [Use arrows to move, space to select, <right> to all, <left> to none, type to filter]

> [x] Logs integration

[x] JMX Open Source Integration

[x] MySQL Open Source Integration

[x] Redis Open Source Integration

Der Installer installiert dann den New Relic Infrastructure Agent und gibt Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Protokollquellen zu integrieren. An diesem Punkt fordert das Installationsprogramm Sie manchmal auf, Anmeldeinformationen anzugeben, damit der Agent den Installationsprozess abschließt.

Wenn Sie die Installation durchgeführt haben, navigieren Sie zurück zum Bildschirm Guided Install in New Relic und klicken Sie auf See Your Data, um den geführten Installationsprozess zu beenden und zum Bildschirm zurückzukehren, der die Daten für Ihre überwachten Systeme anzeigt.