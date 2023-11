Starten Sie mit Argo-CD-Workflow-Beispielen für Kubernetes

Die Verwaltung der Kubernetes-Infrastruktur kann komplex und zeitaufwendig sein. Argo CD bietet eine Option für Entwickler, die eine einfache Kubernetes-Wartung wünschen.

Entwickler haben viele Projekte erstellt, um die Wartung und Ausführung von Anwendungen auf Kubernetes zu unterstützen. Argo CD ist ein beliebtes Tool, da es Anwendungen in einem deklarativen Zustand ausdrückt. Argo CD überwacht diese Anwendungen ständig und gleicht sie ab, indem es den Zustand der Anwendung in Kubernetes mit dem deklarierten Zustand aus der Versionskontrolle vergleicht. Entwickler können Argo CD Workflows auf Kubernetes leicht einrichten – es sind nur ein paar Befehle erforderlich.

Was ist Argo CD?

Das Softwareunternehmen Intuit hat Argo CD als Voraussetzung für die Einführung von Kubernetes entwickelt. Anstatt Entwicklern direkten Zugang zu Kubernetes zu geben, bietet Argo CD eine Reihe von Tools und eine Umgebung, in der Entwickler mit Kubernetes arbeiten, ohne Kubernetes-Experten sein zu müssen.

Nachdem Intuit als internes Tool erfolgreich war, hat es Argo CD 2018 als Open Source zur Verfügung gestellt, um anderen die Möglichkeit zu geben, es zu nutzen und zu verbessern, was Intuit nicht konnte. Argo CD ist kostenlos und lässt sich schnell einrichten. Es erfordert nur einen Kubernetes-Cluster, auf dem CoreDNS läuft.

Sie implementieren Argo CD als Kubernetes-Controller, das heißt als eine Art Kubernetes-Ressource, die ständig läuft, um andere Ressourcen entsprechend einem angeforderten Zustand zu überwachen und zu ändern. Im Fall von Argo CD interagiert der Controller mit dem Cluster-API-Server, um Ressourcen zu erstellen und zu ändern. Argo CD bietet eine visuelle Darstellung der bereitgestellten Ressourcen, die als Code in einem Git Repository vorliegen. Wenn Sie Aktualisierungen an den Ressourcen im Git Repository vornehmen, nimmt Argo CD Aktualisierungen an den Live-Ressourcen im Kubernetes-Cluster vor, um sie an den Zielzustand anzupassen.

Argo CD wurde in Übereinstimmung mit einer Reihe von DevOps-Praktiken entwickelt, die GitOps genannt werden, wobei ein Git Repository eine Single Source of Truth für den Zustand einer Anwendung aufrechterhält. Die Speicherung aller Änderungen an der Infrastrukturkonfiguration in einem Git Repository macht es einfach, Änderungen an der konfigurierten Infrastruktur zu erstellen, zu beobachten und rückgängig zu machen. Als Ergänzung zu GitOps nimmt Argo CD Änderungen im Git Repository auf und setzt sie auf zuverlässige und debuggierbare Weise um.

Argo CD hält die Ressourcen in einem Cluster mit den in einem Git Repository definierten Ressourcen auf dem neuesten Stand, aber Ihre Ressourcen sollten bereits im Code und in der Versionskontrolle gespeichert sein. Das Hinzufügen von Argo CD reduziert dann den Konfigurationsaufwand, der für die Aufrechterhaltung des Status dieser Ressourcen in einem Cluster erforderlich ist.