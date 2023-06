So evaluieren Sie das GitOps-Modell für Ihr Unternehmen

Für langjährige Entwickler, Softwarearchitekten und Entwicklungsmanager sind die modernen Praktiken eine wahre Fundgrube an Möglichkeiten. Wir sind von weitgehend unsystematischen Praktiken zu mehreren Systemen übergegangen, oft mit leicht unterschiedlichen Zielen.

Obwohl GitOps derzeit sehr populär und bekannt ist, ist es nur ein Beispiel für ein aufkommendes Entwicklungsmodell, und es ist kaum der einzige Ansatz für die Softwarebereitstellung. Wie bei vielen Dingen in der IT ist es wichtig, dass man nicht auf einen Trend aufspringt.

Neue Tools erhalten in der Regel viel Aufmerksamkeit, aber es besteht die Gefahr, dass Sie einen Schritt rückgängig machen müssen, wenn Sie das GitOps-Modell übernehmen, ohne sicherzustellen, dass es den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht. Um festzustellen, ob GitOps das Richtige für Ihr Unternehmen ist, sollten Sie es mit anderen Entwicklungsansätzen vergleichen und die folgenden Faktoren berücksichtigen.

Vergleich von GitOps mit anderen Entwicklungsansätzen

Alles, was mit dem Suffix Ops bezeichnet wird, bezieht sich auf den Betrieb, einschließlich der Integration von IT-Operationen in die Entwicklung.

DevOps ist hier das zukunftsträchtige Konzept. Der DevOps-Ansatz basiert auf der Idee, dass eine Kombination von Praktiken und Tools die effektive Umwandlung eines neuen Softwareprojekts oder einer Änderung in eine Bereitstellung unterstützen kann, die den Anforderungen eines Unternehmens entspricht.

Der Vorteil von GitOps liegt in seiner Einzigartigkeit. Unternehmen, die bereits Git als Versionskontrollsystem für die Softwareentwicklung verwenden, können das GitOps-Modell problemlos übernehmen. Die Frage, mit der sich Unternehmen konfrontiert sehen, ist, ob dieser Vorteil GitOps im Vergleich zu den verschiedenen anderen Entwicklungs- und Bereitstellungsmodellen wirklich an die Spitze bringt.

GitOps vs. DevOps

In der Praxis ist DevOps sehr umfangreich und nicht genau definiert, und es gibt so viele Unterschiede in der Umsetzung, dass es für Unternehmen schwierig sein kann, es zu verstehen. DevOps ist auch in Bezug auf den Entwicklungsbereich sehr kurz, was bedeutet, dass der Schwerpunkt eher auf der operativen Seite liegt.

GitOps verwirklicht das DevOps-Ziel der Betriebsintegration, indem es viele der Prinzipien von Infrastructure as Code(IaC) anwendet. Das GitOps-Modell verwendet Repository-Pull-Requests, die Änderungen an der Software signalisieren, um Infrastrukturänderungen und die Beziehungen zwischen Software und Infrastruktur zu berücksichtigen.

Im Gegensatz zu GitOps schreibt DevOps kein bestimmtes Repository-Verfahren oder Bereitstellungsmodell vor. Obwohl es möglich ist, mit GitOps nicht-containerisierte Anwendungen zu erstellen, verwenden die meisten GitOps-Organisationen Container, die die Konfigurationsdeklarationen mit den Images transportieren. Im Gegensatz dazu verwenden DevOps-Bereitstellungen eher Ansible, Chef oder Puppet statt eines Container-Orchestrators wie Kubernetes.

GitOps vs. NetOps

Ein weiterer Bereich, der sowohl zu DevOps als auch zu GitOps gehört, ist NetOps: die Prozesse im Zusammenhang mit der Netzwerkkonfiguration und -verbindung, die für eine Anwendung erforderlich sind.

Theoretisch könnten Teams, die einen NetOps-Ansatz verfolgen, auch Deklarationen aus einem Git-Repository abrufen. Heutzutage ist es jedoch unüblich, die Netzwerkkonfiguration in die Anwendungsbereitstellung und die Einrichtung der Infrastruktur zu integrieren, da die Netzwerkkonnektivität normalerweise statisch eingestellt wird, um eine einheitliche Konnektivität zu gewährleisten.